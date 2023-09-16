周末好去處｜期間限定「OOHAppy Land」登陸觀塘APM 4大驚喜Anson Lo打卡位+限定$3試飲

由即日起至2023年 9月19日，OOHA®壓軸於觀塘apm商場大堂層打造全新的「OOHAppy Land」，Craig & Karl創作的《OOHA® World》插圖走入現實，成為 有得玩、有得影的打卡裝置，為你送上驚喜，掃走千篇一律的沉悶時刻！

此外，「OOHAppyLand」場內分別隱藏四個 Anson Lo 不同做型的驚喜打卡位，你可能會找到 Anson Lo 身穿招牌粉紅色衫，雙手舉起迷人心心手勢；或是穿上黃色外衣的他，飄浮在七彩的雲層上，又可能躲藏在五顏六色叢林或磚牆中，等你一一發掘！