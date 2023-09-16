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2023-09-16 09:00:00

周末好去處｜期間限定「OOHAppy Land」登陸觀塘APM 4大驚喜Anson Lo打卡位+限定$3試飲

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周末好去處｜期間限定「OOHAppy Land」登陸觀塘APM 4大驚喜Anson Lo打卡位+限定$3試飲

周末好去處｜期間限定「OOHAppy Land」登陸觀塘APM 4大驚喜Anson Lo打卡位+限定$3試飲

OOHA繼上月推出《OOHA®World》驚喜三重賞後，由即日起至9月19日，於觀塘APM設期間限定OOHAppy Land」，一共有4大打卡位，大家可以近距離與教主Anson Lo打卡。更可以驚喜價$3試飲OOHA，即睇詳情！

由即日起至2023 919日，OOHA®壓軸於觀塘apm商場大堂層打造全新的「OOHAppy Land」，Craig & Karl創作的《OOHA® World》插圖走入現實，成為 有得玩、有得影的打卡裝置，為你送上驚喜，掃走千篇一律的沉悶時刻！

此外，「OOHAppyLand」場內分別隱藏四個 Anson Lo 不同做型的驚喜打卡位，你可能會找到 Anson Lo 身穿招牌粉紅色衫，雙手舉起迷人心心手勢；或是穿上黃色外衣的他，飄浮在七彩的雲層上，又可能躲藏在五顏六色叢林或磚牆中，等你一一發掘

搵齊 Craig & Karl 風格創意插圖 贏過千份驚喜獎品

「OOHAppyLand」內暗藏多個驚喜小彩蛋，觀察入微的你肯定留意到四處匿藏的指定二維碼 (QRcode)，以手機「捕捉」QR code，即可獲得 Craig & Karl 風格創意虛擬插圖，可愛的蜜蜂、清爽的柚子等，只要集齊指定 OOHA®驚喜元素，即有機會贏得過千份禮品，包括 OOHA® 驚喜禮盒、全新限量版「OOHAppy Land」及「OOHA®海底世界」特大珍藏卡 1 張（每張 10 厘米 x14 厘米），以及各款驚喜OOHA精品，包括限量版布袋、襪及便利貼等。

現場驚喜試飲價$3 指定商戶買OOHA即送限量禮品

在apm商場即場買OOHA飲品享受雙重滋味衝擊！在活動期間，於 apm 松本清或一田百貨，購買任何OOHA產品滿$40，憑單據到「OOHAppy Land」禮品換領中心，即可免費換領OOHA抱枕（檸檬蜂蜜味款式）或 OOHA™雨傘（檸檬蜂蜜味 或 柚子海鹽味款式）。而「OOHAppyLand」場區內更設有OOHA汽水機，可以港幣3元試飲，四款雙重口味的 OOHA® 汽水任你揀！

 

憑單據到 「OOHAppy Land」禮品換領中心，即可 免費換領 OOHA®精品。 憑單據到 「OOHAppy Land」禮品換領中心，即可 免費換領 OOHA®精品。 「OOHAppyLand」場區內設有 OOHA® 汽水 機，可以港幣 3 元試飲。

OOHAppy Land」開放詳情

日期： 即日起至 2023 9 19

地點： 觀塘 apm 商場大堂層

開放時間：

星期一至四：上午 11 時至晚上 10

星期五至日：上午 11 時至晚上 11

入場費用：全免（送出禮品數量有限，送完即止

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