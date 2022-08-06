周末好去處｜樂高90週年香港站 香港首個樂高雙層巴士出動！ 與巨型樂高公仔遊香港+參加免費送90週年禮品包

今年為樂高品牌創立90週年，由8月12至9月4日期間，樂高香港聯同活現香港（Walk in Hong Kong），免費帶領各位大小朋友坐上香港首架、充滿特色情懷的樂高雙層巴士。參加者可以與巨型樂高公仔遊香港，更可免費獲贈90週年禮品包，Lego迷必去！

全港首架樂高巴士 遊覽港九新界美景

今個暑假，樂高香港將聯同活現香港，於8月12至9月4日期間，免費帶領各位大小朋友坐上香港首架、充滿特色情懷的樂高雙層巴士，與多個巨型樂高人仔一同穿越時光，透過港、九、新界不同的創意親子巴士遊路綫邊暢遊香港美景。

巴士分為港島、九龍及新界三條路線，港島線會經灣仔及中上環等地方；而九龍路線則會飽覽各具特色的建築物，包括博物館及清真寺等；而新界路線則會穿過隧道、大橋、碼頭。