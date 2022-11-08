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2022-11-08 12:00:00

周末好去處｜樹木也有「社交距離」人卻迷失於遠近 陳健聲 黃永生 林曉彤 陳泳生《Crown Shyness》藝術聯展

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周末好去處｜樹木也有「社交距離」人卻迷失於遠近 陳健聲 黃永生 林曉彤 陳泳生《Crown Shyness》藝術聯展

周末好去處｜樹木也有「社交距離」人卻迷失於遠近 陳健聲 黃永生 林曉彤 陳泳生《Crown Shyness》藝術聯展

樹木之間原來有一個名為「樹冠羞避」(crown shyness)的現象。一些樹木的樹冠不會互相接觸，令樹冠與樹冠之間，形成儼如通道、運河般的間隙。這種現象自1920年代起受科學家討論，認為當中的原因包括，樹的葉尖因大風受損、相鄰植物互相感光，又或「樹冠羞避」可避免食葉昆蟲幼蟲從一棵樹蔓延至另一棵樹等。4位從事不同媒介的藝術家︰陳健聲(Kingson Chan)、黃永生(Sunny Wong)、林曉彤(Nikki Lam)及陳泳生(Ed Chan)，以「樹冠羞避」為引子，創作出多個值得細味的作品。

林曉彤《錨，和懸絲》(2019)

林曉彤《錨，和懸絲》(2019)

樹冠羞避｜樹冠之間不會互相接觸 形成通道般間隙

樹木懂得「保持距難」，反觀人類對「距離」和「接觸」的原則，卻是充滿吊詭。我們生活在堆疊的建築空間中，從乘坐電梯的一刻開始，每天上下班路上都擠滿陌生人。相似的生活方式，促使我們在假期中走去相同的戶外鄉郊之地，結果碰到的人比預期多。我們盡可能密集種植農作物，以實現利潤最大化；而科技的進步，使我們能夠以少於一秒的時間誤差，與世界各地的人建立聯繫。

我們其實像樹木一樣，知道個人空間的價值，亦知過度擁擠會危害身心。然而，不知何故，卻很難在「距離」和「接觸」之間取得平衡。在當今時代，我們如何從生理和心理的理解上，構建「距離」和「觸摸」的意義？如何定義彼此之間的合適距離？我們真正關心的「距離」又是甚麼？

陳泳生《心律絮語》(2022)

陳泳生《心律絮語》(2022)

樹冠羞避｜陳健聲 黃永生 林曉彤 陳泳生 探討人的「距離」與「接觸」

這次展覽提供了一個有趣的探索空間，由陳健聲(Kingson Chan)、黃永生(Sunny Wong)、林曉彤(Nikki Lam)及陳泳生(Ed Chan)4位藝術家，透過「樹冠羞避」這有趣現象作引子，以不同角度介入，在他們的作品中，我們看到有的以自身的生活經驗或背景解讀距離；有的以抽離的角度，審視陌生人相處的時間；有的則以社會角度，批判私人空間。

在這段大家都需要不斷適應環境時間的日子裡，策展人希望藉此展覧為大家身處的位置注入不同思考、想像、感受和關注， 讓大家知道和樹木相比，我們的羞避亦見其趣。

陳健聲《Hover Hand》(2022)

陳健聲《Hover Hand》(2022)

陳泳生《距離的聲音》(2022)

陳泳生《距離的聲音》(2022)

陳健聲 黃永生 林曉彤 陳泳生《Crown Shyness》藝術聯展

陳健聲 黃永生 林曉彤 陳泳生《Crown Shyness》藝術聯展

《Crown Shyness》陳健聲 黃永生 林曉彤 陳泳生 藝術聯展

展覽日期︰20221112日至1125 (每日下午1時至晚上10)

開幕︰20221112(星期六) 下午2時至6

地點︰Current Plans, 深水埗黃竹街13號德安樓2

 

參展藝術家網站︰

陳健聲(CHAN Kin Sing, Kingson) www.chankinsing.com

黃永生(WONG Wing Sang, Sunny) wongws.weebly.com

林曉彤(Lam Hiu Tung, Nikki) www.nikkilam.info

陳泳生(Chan Wing Sang, Ed) www.chanwingsang.com

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