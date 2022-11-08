周末好去處｜樹木也有「社交距離」人卻迷失於遠近 陳健聲 黃永生 林曉彤 陳泳生《Crown Shyness》藝術聯展

樹木之間原來有一個名為「樹冠羞避」(crown shyness)的現象。一些樹木的樹冠不會互相接觸，令樹冠與樹冠之間，形成儼如通道、運河般的間隙。這種現象自1920年代起受科學家討論，認為當中的原因包括，樹的葉尖因大風受損、相鄰植物互相感光，又或「樹冠羞避」可避免食葉昆蟲幼蟲從一棵樹蔓延至另一棵樹等。4位從事不同媒介的藝術家︰陳健聲(Kingson Chan)、黃永生(Sunny Wong)、林曉彤(Nikki Lam)及陳泳生(Ed Chan)，以「樹冠羞避」為引子，創作出多個值得細味的作品。

樹冠羞避｜樹冠之間不會互相接觸 形成通道般間隙

樹木懂得「保持距難」，反觀人類對「距離」和「接觸」的原則，卻是充滿吊詭。我們生活在堆疊的建築空間中，從乘坐電梯的一刻開始，每天上下班路上都擠滿陌生人。相似的生活方式，促使我們在假期中走去相同的戶外鄉郊之地，結果碰到的人比預期多。我們盡可能密集種植農作物，以實現利潤最大化；而科技的進步，使我們能夠以少於一秒的時間誤差，與世界各地的人建立聯繫。

我們其實像樹木一樣，知道個人空間的價值，亦知過度擁擠會危害身心。然而，不知何故，卻很難在「距離」和「接觸」之間取得平衡。在當今時代，我們如何從生理和心理的理解上，構建「距離」和「觸摸」的意義？如何定義彼此之間的合適距離？我們真正關心的「距離」又是甚麼？