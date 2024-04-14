周末好去處｜歐萊雅舉辦首個社區嘉年華 免費酒精墨水繪畫/頌缽體驗/音樂表演

香港歐萊雅將於4月19及20日，在中環街市地下及一樓舉辦首個「社區嘉年華2024」。活動結合香港歐萊雅的年度「義工日」及「家庭日」，首次走進社區將活動向員工家屬及大眾開放，藉此向公眾推廣身心靈健康，促進社區共融並傳遞快樂。

嘉年華免費入場，並集互動攤位、體驗活動及工作坊，分享會及舞台表演等豐富內容於一身，例如酒精墨水繪畫、臉部彩繪、頌缽體驗及青年音樂街頭表演，令不同年齡、不同背景階層的大小朋友，都可體驗別具意義的同樂日。