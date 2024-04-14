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生活
2024-04-14 09:00:00

周末好去處｜歐萊雅舉辦首個社區嘉年華 免費酒精墨水繪畫/頌缽體驗/音樂表演

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香港歐萊雅將於41920日，在中環街市地下及一樓舉辦首個「社區嘉年華2024」。活動結合香港歐萊雅的年度「義工日」及「家庭日」，首次走進社區將活動向員工家屬及大眾開放，藉此向公眾推廣身心靈健康，促進社區共融並傳遞快樂。

嘉年華免費入場，並集互動攤位、體驗活動及工作坊，分享會及舞台表演等豐富內容於一身，例如酒精墨水繪畫、臉部彩繪、頌缽體驗及青年音樂街頭表演，令不同年齡、不同背景階層的大小朋友，都可體驗別具意義的同樂日。

 

周末好去處｜歐萊雅舉辦首個社區嘉年華 免費酒精墨水繪畫/頌缽體驗/音樂表演

周末好去處｜歐萊雅舉辦首個社區嘉年華 免費酒精墨水繪畫/頌缽體驗/音樂表演

開放予公眾的互動攤位主要內容包括：

     La Roche-PosaySave Your Skin小遊戲，推廣身體防曬的重要性

     酒精墨水繪畫，藉多重感官體驗平靜心靈

     臉部彩繪，讓每個人都能夠學習及勇於表達自我

     頌缽體驗，深入了解聲音治療的功效

     其他攤位包括有多種以促進睡眠質素及減壓的小遊戲、扭蛋攤位，及零食攤位

開放予公眾的體驗活動及工作坊、分享會及表演的內容包括：

     Maybelline BRAVE Together分享會，邀請城中KOL共同探討青少年情緒議題

     青年音樂街頭表演

     銀髮族結他歌唱表演

     iPad合唱團

     傳統川劇變臉藝術

     瑜伽舞表演

 

香港歐萊雅社區嘉年華2024

日期：2024 41920 （星期五及星期六）

地點：中環街市地下及一樓 （一樓舉辦的活動僅於419日開放予指定慈善組織的受惠對象）

時間：早上11-下午5

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