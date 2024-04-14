周末好去處｜歐萊雅舉辦首個社區嘉年華 免費酒精墨水繪畫/頌缽體驗/音樂表演

香港歐萊雅將於4月19及20日，在中環街市地下及一樓舉辦首個「社區嘉年華2024」。活動結合香港歐萊雅的年度「義工日」及「家庭日」，首次走進社區將活動向員工家屬及大眾開放，藉此向公眾推廣身心靈健康，促進社區共融並傳遞快樂。
嘉年華免費入場，並集互動攤位、體驗活動及工作坊，分享會及舞台表演等豐富內容於一身，例如酒精墨水繪畫、臉部彩繪、頌缽體驗及青年音樂街頭表演，令不同年齡、不同背景階層的大小朋友，都可體驗別具意義的同樂日。
開放予公眾的互動攤位主要內容包括：
• La Roche-Posay的Save Your Skin小遊戲，推廣身體防曬的重要性
• 酒精墨水繪畫，藉多重感官體驗平靜心靈
• 臉部彩繪，讓每個人都能夠學習及勇於表達自我
• 頌缽體驗，深入了解聲音治療的功效
• 其他攤位包括有多種以促進睡眠質素及減壓的小遊戲、扭蛋攤位，及零食攤位
開放予公眾的體驗活動及工作坊、分享會及表演的內容包括：
• Maybelline BRAVE Together分享會，邀請城中KOL共同探討青少年情緒議題
• 青年音樂街頭表演
• 銀髮族結他歌唱表演
• iPad合唱團
• 傳統川劇變臉藝術
• 瑜伽舞表演
香港歐萊雅社區嘉年華2024
日期：2024 年4月19及20日 （星期五及星期六）
地點：中環街市地下及一樓 （一樓舉辦的活動僅於4月19日開放予指定慈善組織的受惠對象）
時間：早上11時-下午5時