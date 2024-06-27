由香港賽馬會贊助，基督教家庭服務中心主辦的「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集將於7月6至7日一連兩日假沙田第一城舉行，透過綠色市集、工作坊、攤位遊戲、環保設施導賞遊、舞台表演、打卡區等一系列精彩活動，鼓勵大眾認識資源循環，實踐綠惜生活。

現場設多元化攤位，讓大眾認識香港回收產業，及日常生活回收小知識。同場加設綠在沙田回收流動點，鼓勵市民身體力行參與回收活動，為環保出一分力，更可在環境保護署推行的「回收大行動」期間賺取6倍綠綠賞積分。

市集以外，「沙田綠Fun Fun」更舉行「菜苗種植工作坊」、「木藝體驗班」、「環保手工皂製作」、「生物炭及蟲肥種植教室」以及「咖啡渣磨砂膏」等環保工作坊，由專人指導，讓參與者親手為可回收物賦予第二生命，於日常生活中延續減廢習慣。