周末好去處｜沙頭角谷埔村一日遊 搭車又搭船走入山旮旯 食正宗客家菜、2大谷埔隱世秘景

香港邊境禁區總面積約400公頃，相等於有400個標準足球場。當中，最為人熟悉的莫過於沙頭角，由昔日的禁區神秘地帶，到今天搖身一變成為本地遊的好去處。鄰近的谷埔是一個典型的客家村落，坐擁地理優勢曾經成為往返沙頭角地區的交通樞紐，同時擁有龐大的圍海造田工程成為農業、經濟蓬勃興旺一時的客家村落。隨著1960年代大量村民外遷加上船灣淡水湖的落成，村民無法再以農務為生，在推拉因素下令谷埔漸漸迎來晚年，暮氣沉沉。為了令大家發掘這塊香港鄉郊瑰寶，由下星期六開始，環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室將會一連兩個週末，在谷埔村舉辦「鄉郊豐年節：谷埔『聲—色—味』之旅」，讓大家透過聲、色、味感受這個地方的文化及藝術。

沙頭角谷埔村交通指南 大家可從水路或陸路進入谷埔村︰ 1. 先前往沙頭角碼頭，再轉乘船進入谷埔村 於港鐵上水站或粉嶺站乘搭 78S 巴士（特快班次）或 78K 巴士

於港鐵上水站乘搭 55K 專線小巴

於港鐵藍田站乘搭 277A 巴士 2. 先前往鹿頸，再步行進入谷埔村 於港鐵粉嶺站乘搭56K專線小巴到鹿頸下車，沿山路經過雞谷樹下及鳳坑，步行約1小時，便可到達谷埔。 提提大家，前往沙頭角碼頭之人士必須於出發前3個工作天在警務處網上系統申請有效禁區證，並且在活動網站預留免費船飛，名額有限，先到先得。 民以食為天 食咗先講！ 松記士多 全靠一個「鮮」字 「最緊要係食材新鮮，唔新鮮嘅食材我哋唔賣㗎，就好似而家蠔唔當造我哋就唔會賣蠔餅。」屹立谷埔村多年的松記士多，只要開店的日子老闆就會一大清早7時出外採購新鮮當造食材，憑著其手藝以及對食材的堅持，令松記士多吸引不少食客遠道而來。 在眾多客家佳餚中，醋鴨和豬肉缽絕對稱得上為代表菜式，老闆表示醋鴨和豬肉缽的工序絕不簡單，「醋鴨要用新鮮鴨才可以做到皮薄肉嫩；豬肉缽更需要選用上等豬肉和豆豉蒸2至3次，確保口感軟腍。」他建議第一口可先品嚐鴨的原味，第二才配上醋汁，鴨肉口感結實，醋汁酸味令人食指大動，即使多吃數塊都不會感到油膩。

在早期客家人生活中，只有大時大節才會烹調的豬肉缽，時至今日已變成不折不扣的「白飯小偷」，豬肉入口即化，豆豉醬汁鹹香回甘，配上白飯味道簡直一流！

谷埔昔日繁榮象徵 養育 90 多年莘莘學子 學校作為承傳一個族群文化的載體，有學校就代表有未來、有希望，1932年落成的啟才學校是谷埔村客家文化及教育中心，現今已被評為三級歷史建築物。

為了傳承客家語言文化，學校早期採用客家話授課，後期才轉用廣東話。學校全盛時期有120多名學生，當中包括谷埔村及附近村落的適齡學童，據悉儘管1960年代迎來外遷潮，但當時的村民們仍堅持小朋友需要完成整個學校課程，最終在1993年因收生不足而畫上句號。 學校停辦後，啟才學校已成為復育村落的展覽和活動場所。由即日起至1月26日，將會展出藝術家管偉邦及其團隊以村外人的另一角度，表達出他們眼中的谷埔的文化與價值。最吸引小編的莫過於由管偉邦先生所繪畫的《谷埔》，記錄了由水路入村時由谷埔碼頭、蘆葦田至啟才學校的沿途景色，在欣賞畫作的同時小編都忍不住直言︰「係啊！啱啱就係經過呢到！」 李家大宅家族傳承 傳承客家文化 谷埔村內建築物都是圍著蘆葦田而起，繼啟才學校落成後便是李家大宅。李家長輩與大多村民一樣於上世紀初遠赴海外打工，再匯款回鄉興建李家大宅，由1930年代落成至今已是90多年歷史，李村長和妻子仍居住當中。大宅為三開間的兩層金字頂建築，上覆有客家特色瓦頂，屋前有禾堂，正立面可見卷雲狀的三角山花裝飾護牆，金字頂前方有露天平台。 一踏進大宅門口，李氏家訓及「壽」字屋匾即迎入眼簾，據李村長女兒介紹多數客家人的家訓都擺放在正廳。走上二樓，就能看見屋頂近主樑有客家祠堂常見的彩色「子孫樑」，其上有「百子千孫」四字及花團錦簇圖案，寓意家族繁衍昌盛。早期的谷埔村民以農業為生，因此在大宅的一樓及二樓特意安裝運輸穀物的工具，將穀物由一樓運上二樓再拿出二樓陽台曬乾。

李村長女兒和家人在谷埔村推動本土客家農業文化的可持續發展和復耕教育。她強調發展與保育之間的平衡，既要吸引城市人了解村落，又要保留其自然風貌。她希望透過村落導賞，宣揚谷埔的歷史文化和保育信息，努力讓更多人認識這條古村。 作為香港隱世村落之一，谷埔面積只有約3個維園般，要行畢整個谷埔都只需約1小時，但一個小小地方卻養育出300多年的客家文化！由下星期六開始一連兩個週末，谷埔村將會舉辦「鄉郊豐年節：谷埔『聲—色—味』之旅」，除了一般展覽外，屆時更會有20組燈光藝術裝置、夜光麒麟表演及巡遊、「回——谷埔走一回」攝影展、豐年農集、鄉郊體驗活動及工作坊等一連串精彩活動！