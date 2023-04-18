周末好去處｜泰旅局奧海城辦泰國節 免費送泰國機票+酒店/泰服打卡位

每年的四月既是大家熟悉的潑水節，亦是泰國的傳統新年，泰國政府旅遊局香港辦事處將於2023年4月29至30日，於奧海城舉辦泰國節－「泰國節2023－Amazing New Chapters」。活動將設兩大專區，大家可以試穿泰式傳統服裝打卡，更會送出泰國機票及酒店！

活動將送出多份獎品，其中於最後一日的最後一場分享有獎活動 (4月30日下午6:30) 參與現場遊戲，有機會獲得雙人自由行套票，禮品包括：免費機票、免費星級泰國酒店 (共4位得獎者)。

紙傘彩繪 + 潑水節傳統工藝手作坊

想更了解泰國傳統手工藝，可參加每日多場的紙傘彩繪工作坊和潑水節傳統工藝手作坊。紙傘彩繪是泰國的傳統藝術之一，在泰國北部有大約兩百年歷史。 傘骨採用青竹棍製作，紙傘的色彩和繪圖亦十分豐富，有風景、動物、人物、花卉等，形狀亦有傳統的圓形及方形傘面。 這些特別的雨傘是遊客必購買的手信，亦是博桑村名物。紙傘彩繪工作坊能讓參加者親手在紙傘上繪畫屬於自己創作的圖案，更適合一家大細一起創作一件獨特而難忘的藝術品。

潑水節傳統工藝手作坊則是利用彩紙製成「Toong」， (音「通」) 「Toong」是泰國人用於潑水節時的裝飾長旗，可以從市場上購買，也可以自己製作並帶到寺廟作供奉祖先之用。它有不同的顏色和尺寸，亦可以由不同材料如彩紙、彩布或棉線等製成。如今，泰國人會用「Toong」來裝飾居所，使之更加豐富多彩。