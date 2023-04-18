周末好去處｜泰旅局奧海城辦泰國節 免費送泰國機票+酒店/泰服打卡位

每年的四月既是大家熟悉的潑水節，亦是泰國的傳統新年，泰國政府旅遊局香港辦事處將於2023年4月29至30日，於奧海城舉辦泰國節－「泰國節2023－Amazing New Chapters」。活動將設兩大專區，大家可以試穿泰式傳統服裝打卡，更會送出泰國機票及酒店！
兩大主題專區 必影泰服「打卡」專區
兩天的活動將會有 「泰國旅遊」及 「泰式特產 」兩大主題專區：「泰國旅遊」區由10多家航空公司及旅行社，提供泰國激筍旅遊產品，隨時直飛兼玩盡曼谷、布吉、清邁等旅遊熱點；
「泰式特產 」區則有售賣泰式甜品(After You)、正宗泰菜和泰國直送時令水果(Siam Garden)、泰國spa產品(Divana) 、AIRSIM和泰國健康檢查資訊(康民國際醫院)，全部將以會場限定優惠價發售。
今年更加設了近期大熱的泰國傳統服打卡區，大會提供多套傳統泰服款式，兼有專業泰國團隊協助穿著，讓大家變身成為泰國王子與公主。歡迎大家打卡 #ThaiFestival2023 @amazingthailand_hk (TAT-HK Instagram)，最有趣的相片可獲得泰國著名Spa品牌Divana Spa現金禮劵 (價值泰幣1,000) ，名額共2位。
終極大獎送雙人自由行套票
活動將送出多份獎品，其中於最後一日的最後一場分享有獎活動 (4月30日下午6:30) 參與現場遊戲，有機會獲得雙人自由行套票，禮品包括：免費機票、免費星級泰國酒店 (共4位得獎者)。
紙傘彩繪+潑水節傳統工藝手作坊
想更了解泰國傳統手工藝，可參加每日多場的紙傘彩繪工作坊和潑水節傳統工藝手作坊。紙傘彩繪是泰國的傳統藝術之一，在泰國北部有大約兩百年歷史。 傘骨採用青竹棍製作，紙傘的色彩和繪圖亦十分豐富，有風景、動物、人物、花卉等，形狀亦有傳統的圓形及方形傘面。 這些特別的雨傘是遊客必購買的手信，亦是博桑村名物。紙傘彩繪工作坊能讓參加者親手在紙傘上繪畫屬於自己創作的圖案，更適合一家大細一起創作一件獨特而難忘的藝術品。
潑水節傳統工藝手作坊則是利用彩紙製成「Toong」， (音「通」) 「Toong」是泰國人用於潑水節時的裝飾長旗，可以從市場上購買，也可以自己製作並帶到寺廟作供奉祖先之用。它有不同的顏色和尺寸，亦可以由不同材料如彩紙、彩布或棉線等製成。如今，泰國人會用「Toong」來裝飾居所，使之更加豐富多彩。
登記做會員即送小禮物
於會場即場登記成為泰旅局網站會員，除了可享額外折扣及提早購買等優惠外，更可換領泰旅局小禮品一份，包括AIRSIM漫遊數據卡折扣優惠、藍十字旅遊保險優惠等。
泰旅局會員於活動期間參與有獎活動，答對問題，即有機會贏取豐富獎品。每日第一場泰旅局分享有獎活動 (4月29日時段為下午2:00，4月30日遊戲時段為下午12:30) IG Live遊戲 (@amazingthailand_hk)，答對問題贏走旅遊現金禮劵(價值港幣1,000元，每日一位)、其餘分享會時段更可贏走免費泰國機票，香港直航泰國清邁、布吉、曼谷，和泰國境內（蘇梅）機票、免費酒店禮劵和泰旅局小禮物。
「泰國節2023」活動詳情：
地點：奧海城2期地下主題中庭
日期：2023年4月29日 - 30日（星期六及日）
時間：正午12時至晚上7時