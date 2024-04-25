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生活
2024-04-25 15:00:00

周末好去處｜海上流動書展回歸！ 流動書展船5月首度訪港泊尖沙咀 逾2,000書籍+紀念品優惠價出售

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周末好去處｜海上流動書展回歸！ 流動書展船5月首度訪港泊尖沙咀 逾2,000書籍+紀念品優惠價出售

周末好去處｜海上流動書展回歸！ 流動書展船5月首度訪港泊尖沙咀 逾2,000書籍+紀念品優惠價出售

海上流動書展回歸！「望僕號Doulos Hope」將於5月期間，停泊於海港城海運大廈，並開放予市民及遊客參觀。大家除了可以登船看書外，更可以優惠價購入心水書籍，以及與船員互動。即睇詳情！

這次是自2015年「好書共享」協會的另一艘船「望道號 Logos Hope」訪港後，公眾可再次登上海上流動書展。於202454日至26日期間，「望僕號」將停泊於海港城海運大廈，並開放予市民及遊客參觀。

「望僕號Doulos Hope」將於5月期間，停泊於海港城海運大廈。

「望僕號Doulos Hope」將於5月期間，停泊於海港城海運大廈。

船上的流動書展將供售超過2,000種不同類型的書籍，包括小說、有科學、醫學、藝術、語言、宗教、興趣愛好、烹飪和運動等各個領域。書展同時提供兒童書籍、學術著作、詞典和地圖集等多種選擇，適合一家大小來盡情選購及享受閱讀。所有書籍均是英文版本，而售價比市場價格更經濟實惠。除了書籍之外，大家更可以在船上購買各式紀念品。

海上流動書展 海上流動書展

大家在船上除了可以探索書展，更可以到「希望咖啡店」(Hope Café) 購買並享用食物和飲品，享受悠閒時光之餘，還有機會與店內工作的船員會面交流。

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希望咖啡店 希望咖啡店

船內共有約100名義工、來自不同背景的船長及船員團隊，他們的目的是與全世界的人分享知識、幫助和希望。除了分享船上生活的文化和經驗，船員們更有機會舉行特式文化表演，讓「望僕號」化身成舞台，為世界各地的到訪者帶來更豐富的體驗。

「望僕號」將於202454日至26日（逢週一休息）開放給公眾登船參觀。所有登船參觀的人士均須先於網上預訂門票，船員將按門票收取港幣20元入場費（只接受現金），該費用將在船上流動書展入口處收取。12歲以下的兒童（須由成年人陪同）和65歲以上的老年人免費入場，但仍需要提前預訂門票。所有登船參觀的人士謹記帶同個人身份証明文件以辦理登船手續。

特色文化表演 望僕號 望僕號

「望僕號Doulos Hope

日期：202454日至26日（逢週一休息）

參觀時間：待定

官方網站：Instagram/Facebook

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