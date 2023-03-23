周末好去處｜海洋公園聯乘高達之父大河原邦男推50周年展 必影4米高「強擊自由高達」+真跡高達手稿+期間限定商品

高達迷請注意！海洋公園將於2023年4月1日至6月4日舉行高達之父‧大河原邦男50周年展，展出多個矚目機體及模型，如4米高的「強擊自由高達」及「機甲藍精靈」模型等，更設有期間限定店，有多款場館限定商品，高達fans一定不能錯過！

多個打卡機甲模型 必影 4 米高「強擊自由高達」

踏入展覽的主場館—大河原邦男機甲研究所，大家便可深入「高達之父」的創作核心地帶，一睹這位機甲始祖的畫稿，並欣賞他不同作品的機甲設定和設計模型，一次過近距離欣賞多個矚目機體，當中包括4米高的《機動戰士高達SEED DESTINY》的最後王牌「強擊自由高達」，以及首度在港展出的「機甲藍精靈」模型。

除了巨型立像外，大會更會首度在香港展示大河原老師的真跡手稿，包括特別委託繪製的「G 高達」插畫，以及一套四幅跨作品的機甲插畫等。 有這些非凡作品坐鎮，海洋公園亦即時變身成為機甲和動漫迷的終極遊樂園。

除了主場館的覽品，大河原老師筆下的經典設計亦將震撼進駐海洋公園。巨大的元祖「RX-78-2高達」和「MS-06F渣古II」大軍，將圪立在風景優美的海濱樂園廣場。