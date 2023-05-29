周末好去處︱海洋公園《Chill All Night》光影匯演 6月逢星期六晚免費入場

場內還有現場表演及趣味小遊戲，無論是大人或小朋友，必定盡興。

海洋公園響應政府的「開心香港」活動，特別由下月 3 日開始，一連四個星期六，再度推出《 Chill All Night 》活動，邀請市民免費入場，於星空下觀賞多媒體光影匯演，投入節拍強勁的現場音樂和吉祥物舞蹈表演，享受一個娛樂不絕的夜間派對。

兩場別具教育義意的光影匯演

《Chill All Night》光影匯演共有兩大節目，包括融合原創音樂及大型光雕投影表演的「光影頌」，震撼的燈光效果和水幕特效，以及從海洋公園「夢幻水都」湖中甦醒的神秘精靈ANIMO，將引領市民一起踏上饒富意義的海洋探索之旅，讓大家更加了解地球正在面臨的威脅，和如何保護環境。

另一節目「光影都會」，則引領市民穿越夢幻般超現實景觀，透過多媒體噴泉投影，以光影展現香港歷史、多元文化及大自然之美。璀璨幻光與舞動噴泉將在你的眼前互相交織，勢必令你動容。