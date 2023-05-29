周末好去處︱海洋公園《Chill All Night》光影匯演 6月逢星期六晚免費入場

海洋公園響應政府的「開心香港」活動，特別由下月3日開始，一連四個星期六，再度推出《Chill All Night》活動，邀請市民免費入場，於星空下觀賞多媒體光影匯演，投入節拍強勁的現場音樂和吉祥物舞蹈表演，享受一個娛樂不絕的夜間派對。
兩場別具教育義意的光影匯演
《Chill All Night》光影匯演共有兩大節目，包括融合原創音樂及大型光雕投影表演的「光影頌」，震撼的燈光效果和水幕特效，以及從海洋公園「夢幻水都」湖中甦醒的神秘精靈ANIMO，將引領市民一起踏上饒富意義的海洋探索之旅，讓大家更加了解地球正在面臨的威脅，和如何保護環境。
另一節目「光影都會」，則引領市民穿越夢幻般超現實景觀，透過多媒體噴泉投影，以光影展現香港歷史、多元文化及大自然之美。璀璨幻光與舞動噴泉將在你的眼前互相交織，勢必令你動容。
現場表演 趣味遊戲 美食之旅
除了精彩絕倫的大型光影匯演，海洋公園內的食肆，包括海龍王餐廳、爐炭燒、食尚水都等，為市民準備多樣精彩美食，讓你感受視覺與味覺的雙重驚喜。此外，還有一系列精彩現場表演和遊戲攤位，讓市民玩足全晚。離場前更可到「海濱禮品廊」選購精美禮品，為親朋好友送上驚喜。
海洋公園《Chill All Night》詳情：
日期：6 月3、10、17、24 日(逢星期六，晚上6時30分至9時)
地點：海洋公園
票價：免費入場(入場人數有限，額滿即止)
查詢：oceanpark.com.hk / waterworld.oceanpark.com.hk