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2022-07-18 18:00:00

周末好去處｜海洋公園X Mr. Men Little Miss推夏日派對 三大運動關卡/綠野迷宮/打卡位

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周末好去處｜海洋公園X Mr. Men Little Miss推夏日派對 三大運動關卡/綠野迷宮/打卡位

周末好去處｜海洋公園X Mr. Men Little Miss推夏日派對 三大運動關卡/綠野迷宮/打卡位

海洋公園聯乘Mr. Men Little Miss，由即日起至831日舉辦「海洋公園x Mr. Men Little Miss獨一無二夏日派對」。有多個活動如角色逐個捉有獎遊戲、綠野迷宮、Mr. Men Little Miss探險樂園等，小朋友可以盡情玩！

「閃閃」是「賽馬會喜伴同行計劃」的大使，他與Little Miss TinyLittle Miss BraveMr. Cleve等朋友仔躲於園內不同角落，只需成功找出他們蹤影並在小冊子貼上全部角色貼紙，即可換領精美禮品。海濱樂園廣場的「Little Miss Hug綠野迷宮」亦有他們的蹤影，完美隱藏在不同的分岔小徑和轉角位置，等待大家捕獲及拍照打卡。部分人物角色更會在「Mr. MenLittle Miss粉絲見面會」上驚喜現身！

海洋公園聯乘Mr. Men Little Miss，由即日起至8月31日舉辦「海洋公園x Mr. Men Little Miss獨一無二夏日派對」。 海洋公園聯乘Mr. Men Little Miss，由即日起至8月31日舉辦「海洋公園x Mr. Men Little Miss獨一無二夏日派對」。 海洋公園聯乘Mr. Men Little Miss，由即日起至8月31日舉辦「海洋公園x Mr. Men Little Miss獨一無二夏日派對」。 只需成功找出他們蹤影並在小冊子貼上全部角色貼紙，即可換領精美禮品。 海濱樂園廣場的「Little Miss Hug綠野迷宮」亦有Mr. Men Little Miss和閃閃的蹤影。 海濱樂園廣場的「Little Miss Hug綠野迷宮」亦有Mr. Men Little Miss和閃閃的蹤影。

海洋公園｜必玩「探險樂園」 3大運動關卡

好動的小朋友一定不能錯過「Mr. Men Little Miss 探險樂園」，設有三大運動關卡，包括「世一神射手」、「棒球達人」和「保齡球『大』戰」。另有加大碼的球場競技賽「Mr. Men Little Miss進擊巨型足球機」及「Mr. Men Little Miss 籃球四連環」，最適合一眾大細路在公園一展身手！

小朋友定必要到高峰樂園「星語童遊」互動世界，透過扮演不同日常生活角色，繼續感受包容精神和學習關顧別人。玩樂過後，別忘記到小花園與「閃閃」和 Mr. Cool 等好友合照，盡錄開心時刻！

「Mr. Men Little Miss 籃球四連環」 「Mr. Men Little Miss 籃球四連環」 「Mr. Men Little Miss進擊巨型足球機」 「Mr. Men Little Miss進擊巨型足球機」 「棒球達人」 「棒球達人」 「保齡球『大』戰」 「保齡球『大』戰」 「世一神射手」 「世一神射手」

海洋公園｜8月起恢復每天開放 輸入優惠碼有9

夏日派對期間，公園亦將推出多款Mr. Men Little Miss獨家限定精品及主題菜式，於夏日派對活動期間報名參加「星夜高峰 Glamping」，更可以無限次優先暢玩「Mr. Men Little Miss 探險樂園」。8月期間，海洋公園將會恢復每天開放。現在於官網購買公園門票，並輸入優惠券編碼「summerfun」，即可以九折優惠玩轉海洋公園。而申請「無限 FUN 入場證」更可由購證日起至2022930日期間無限次入園，盡享迎新禮遇及其他優惠。

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