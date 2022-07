周末好去處|海洋公園X Mr. Men Little Miss推夏日派對 三大運動關卡/綠野迷宮/打卡位

海洋公園聯乘Mr. Men Little Miss,由即日起至8月31日舉辦「海洋公園x Mr. Men Little Miss獨一無二夏日派對」。有多個活動如角色逐個捉有獎遊戲、綠野迷宮、Mr. Men Little Miss探險樂園等,小朋友可以盡情玩!