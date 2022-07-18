周末好去處｜海洋公園X Mr. Men Little Miss推夏日派對 三大運動關卡/綠野迷宮/打卡位

海洋公園聯乘Mr. Men Little Miss，由即日起至8月31日舉辦「海洋公園x Mr. Men Little Miss獨一無二夏日派對」。有多個活動如角色逐個捉有獎遊戲、綠野迷宮、Mr. Men Little Miss探險樂園等，小朋友可以盡情玩！

「閃閃」是「賽馬會喜伴同行計劃」的大使，他與Little Miss Tiny、Little Miss Brave、Mr. Cleve等朋友仔躲於園內不同角落，只需成功找出他們蹤影並在小冊子貼上全部角色貼紙，即可換領精美禮品。海濱樂園廣場的「Little Miss Hug綠野迷宮」亦有他們的蹤影，完美隱藏在不同的分岔小徑和轉角位置，等待大家捕獲及拍照打卡。部分人物角色更會在「Mr. MenLittle Miss粉絲見面會」上驚喜現身！

海洋公園｜必玩「探險樂園」 3 大運動關卡

好動的小朋友一定不能錯過「Mr. Men Little Miss 探險樂園」，設有三大運動關卡，包括「世一神射手」、「棒球達人」和「保齡球『大』戰」。另有加大碼的球場競技賽「Mr. Men Little Miss進擊巨型足球機」及「Mr. Men Little Miss 籃球四連環」，最適合一眾大細路在公園一展身手！

小朋友定必要到高峰樂園「星語童遊」互動世界，透過扮演不同日常生活角色，繼續感受包容精神和學習關顧別人。玩樂過後，別忘記到小花園與「閃閃」和 Mr. Cool 等好友合照，盡錄開心時刻！