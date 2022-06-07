周末好去處｜海港城及時代廣場「夏日快閃：機動恐龍展」 小朋友化身恐龍學家

恐龍迷留意了，今年7月不單有「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」的珍貴恐龍化石標本展覽，海港城及時代廣場亦會與領賢慈善基金合辦「夏日快閃：機動恐龍展」，分別展出1比1原大的機動君王暴龍及劍龍，率先帶動恐龍熱潮。

海港城「海運觀點」由即日起至7月17日，展出約4.6米高、12米長的機動君王暴龍；而時代廣場「露天廣場」亦會由即日至7月10日，展出約3.7米高、9米長的機動劍龍。兩具極具標誌性的機動恐龍裝置首度在港亮相，不單透過最新的科學知識重構龍身，更有栩栩如生的「呼吸和咆哮」聲。 大家可以在極具代表性的香港地標——尖沙咀海傍與銅鑼灣繁華鬧市背景下，與會發出叫聲及擺動身體的機動恐龍互動及拍照，體驗原始世界最震憾一面。兩大商場亦會舉辦的一系列恐龍主題活動，活動收益將全數撥捐領賢慈善基金（FIF）。

入讀恐龍學院 齊齊化身恐龍學家 @ 海港城及時代廣場 小小恐龍迷都可以化身恐龍學家，只需捐款$180，即有機會於展覽期間的周末入讀恐龍學院，參加由「恐龍@化石工作室」舉辦的機動恐龍工作坊，由工作室創辦人龍德駿先生分別講解白堊紀及侏羅紀的恐龍歷史及知識，參加者更可近距離研究及接觸古生物化石，與古生物化石合照留念，同時發揮創意和想像力，繪畫出心目中的恐龍。完成工作坊後，參加者更可獲得紀念品。

恐龍獵人之旅 換領 8 款限定恐龍閃卡 @ 海港城 海港城更與一眾小小恐龍迷展開恐龍獵人之旅，由6月10日至7月17日期間的周五、六、日及公眾假期，只需於海運大廈大堂地下的起點即場捐款$20，即可換領精美恐龍文件夾及「恐龍狩獵護照」一本，展開恐龍獵人之旅。 小小恐龍迷只須根據「恐龍狩獵護照」上的指示，探索設置於商場8個不同角落的「恐龍足跡」印章站，集齊8款指定的卡通版恐龍印章，並答對8條設於印章站的恐龍問題，即可換領一套8款展覽限定恐龍閃卡及恐龍獵人證書。每張閃卡均印上不同種類恐龍的肖像、屬性、形態、習性、誕生時代和戰鬥系數等，別具收藏價值。

恐龍派對與美祿恐龍特飲 @ 時代廣場 由6月11日至7月10日期間，只需讚好時代廣場Facebook專頁及是次活動帖文，就可以獲得恐龍派對帽子乙頂。此外，為慶祝父親節，於6月18日至19日期間參與上述活動，更可額外獲得位於時代廣場6樓Vanda花漾的美祿恐龍特飲乙杯，和父親分享甜蜜滋味。