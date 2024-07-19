周末好去處｜海港城大型運動遊樂場 門口玩泥沙及三輪車/巨型彈跳池/藝術展買精品

海港城與人氣意大利藝術家Lucas Zanotto合作，由即日起至9月1日結合藝術與運動主題，打造可愛度滿分的室內及室外全方位運動主題區。作為Zanotto最大規模及香港首個藝術活動，「Join the Loop」將其最具代表性的療癒系循環動畫(Looping Animation)實體化成大型藝術裝置！現場設有4大運動主題活動區及兩大萌爆打卡位，參加活動及收集印章可換取限定禮品；另外亦有Lucas Zanotto首個香港藝術展，現場更可買到可愛又實用的精品。

Lucas Zanotto 創作的循環動畫玩味十足兼紓壓，標誌性角色擁有一雙圓圓的大眼睛和色彩繽紛的幾何圖形身體，可愛造型吸引到世界各地不少人的喜愛。大家只需在指定銷售處以$80慈善價購買「JOIN THE LOOP 活動卡」，即可體驗四大運動主題活動區的所有活動及到打卡熱點蓋章處收集印章，完成指定任務更可換取限定禮品；另亦可選擇以$50慈善價單購「JOIN THE LOOP遊戲券」，參與四大運動主題活動區的任何兩項活動。

兩大萌爆打卡位及四大運動主題活動區 全方位運動場是親子必到玩樂區，從沙池、單車徑再到水池嬉戲，為小朋友帶來多元化體驗。整個海運大廈露天廣場都被Lucas Zanotto繽紛藝術風格包圍，化身戶外運動場。運動場設有2個萌爆打卡位及3個運動主題活動區，為小朋友帶來不同類型的感官體驗。活動包括三輪單車徑、堆沙遊戲區及遙控獨木舟水池，最適合小朋友在暑假放電，並享受運動與遊戲帶來的歡樂。

憑JOIN THE LOOP 活動卡體驗所有運動項目 完成任務贏取限定禮品

4.5 米彈跳池打卡位 走進海運大廈地下中庭，就會到達第四個運動主題活動區趣怪「游」樂場。4.5米直徑的彈跳池，造型如一個迷你游泳池，底部鋪設軟綿綿的墊子，池裡則擺滿了Zanotto設計的大眼和微笑雪豆咕𠱸，抱著在池內的咕𠱸打卡。

兩大打卡熱點蓋章處

Lucas Zanotto 香港藝術個展 意大利藝術家 Lucas Zanotto 在海港城美術館舉辦首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」，帶來超過20件俏皮又療癒的雕塑、畫作、版畫、數位創作等不同媒介的藝術作品。Zanotto 更在今次展覽中展出十幅全新油畫作品，當中的《Hong Kong Selfie》系列，呆萌的大眼仔相互依偎在一起，就如他們來到熱鬧的香港一樣。

另外，海港城美術館會發售Zanotto一系列超可愛的展覽限定精品，包括羊毛手工地毯($8,600)、滑板 (1,450)、T恤 ($320)、抱枕 ($250)、沙灘巾($360)、大海報 ($630)、小海報 ($470)及明信片($20)。最特別的一定是造型香薰蠟燭($600) 及乒乓球拍套裝 ($860)。立體的大眼仔造型蠟燭就像模型一樣可以自行組裝，除了香薰功效，更可當作家中擺設。而乒乓球拍套裝就把 Lucas Zanotto經典的笑臉、哭臉印在乒乓球拍面，配上眼珠造型乒乓球，十分趣怪。