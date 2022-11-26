周末好去處｜海港城聯乘《芝麻街》Jon Burgerman展覽/環保袋義賣/Elmo見面會

自2002年起，都會海港城在聖誕期間與「香港血癌基金」聯辦籌款活動，以支援血癌病患者。多年來已累積籌得近4,000萬港元。海港城今年更與經典兒童節目《芝麻街》合作推出「MERRY STREETMAS」，帶來兩大打卡場景和多個精彩活動，所有活動所籌得的善款將撥捐「香港血癌基金」。

MERRY STREETMAS

MERRY STREETMAS @ 海港城｜ Jon Burgerman 重新詮釋《芝麻街》角色 海港城更與WOAW Gallery和《芝麻街》合作，邀請來自英國的著名藝術家Jon Burgerman，以童趣十足的風格，重新詮釋備受大眾喜愛的《芝麻街》經典角色，從他兒時最愛的兒童節目《芝麻街》中汲取靈感，加入招牌的盞鬼眼睛及幽默感滿滿的畫風，改造經典角色，創作出40多件童趣十足的《芝麻街》系列作品，並於11月25日起在「海港城美術館」展出。 Jon Burgerman更特別設計多款精品，包括4款《芝麻街》角色鎖匙扣($180)和毛公仔($350)，絕對是送禮好選擇。展覽所得之20%收益將撥捐香港血癌基金，以幫助有需要人士。

MERRY STREETMAS @ 海港城｜限量版 MERRY STREETMAS 毛公仔環保袋慈善義賣 海港城同時特別設計Cookie Monster和Oscar the Grouch毛公仔環保袋，滿足《芝麻街》粉絲們需要。表面上是個萌萌的毛公仔，拆開後即變成實用環保袋，Cookie Monster 和 Oscar the Grouch更會乖乖坐在用家的肩膊上，送禮或自用皆宜。顧客只需捐款即可換領環保袋，收益將撥捐「香港血癌基金」幫助有需要人士，數量有限，先到先得，換完即止。

MERRY STREETMAS @ 海港城｜ 2 米高 Big Bird + 角色聖誕樹開放作慈善義賣 海港城將整個《芝麻街》場景神還原到廣東道港威商場大堂II，不止是經典角色，就連街道都搬到大家面前，讓大家盡情打卡。5位1:1尺寸的《芝麻街》角色齊集在此，當然少不了2米高的Big Bird。 走出經典場景，現場共有30棵超吸睛的Elmo、Cookie Monster及Big Bird造型聖誕樹就映入眼簾，每棵樹都加入圓碌碌的眼睛和角色的標誌元素，可愛到極。聖誕樹更開放作慈善義賣，衷心感謝慷慨的海港城商戶、各大機構和善長認購，支持「香港血癌基金」。

MERRY STREETMAS @ 海港城｜《芝麻街》聖誕裝飾工作坊 聖誕老人和 Elmo 見面會 除聖誕布置外，商場內都有舉辦各式各樣的活動。小朋友可參與《芝麻街》聖誕裝飾工作坊，動手自製趣緻大頭聖誕掛飾，或免費和《芝麻街》角色合照，製作節日WhatsApp貼圖，聖誕老人和Elmo更會現身和大家見面。工作坊和見面會的收益將撥捐「香港血癌基金」。