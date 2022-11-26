熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2022-11-26 12:00:00

周末好去處｜海港城聯乘《芝麻街》Jon Burgerman展覽/環保袋義賣/Elmo見面會

分享：
周末好去處｜海港城聯乘《芝麻街》Jon Burgerman展覽/環保袋義賣/Elmo見面會

周末好去處｜海港城聯乘《芝麻街》Jon Burgerman展覽/環保袋義賣/Elmo見面會

2002年起，都會海港城在聖誕期間與「香港血癌基金」聯辦籌款活動，以支援血癌病患者。多年來已累積籌得近4,000萬港元。海港城今年更與經典兒童節目《芝麻街》合作推出「MERRY STREETMAS」，帶來兩大打卡場景和多個精彩活動，所有活動所籌得的善款將撥捐「香港血癌基金」。

MERRY STREETMAS

MERRY STREETMAS

MERRY STREETMAS @海港城｜Jon Burgerman重新詮釋《芝麻街》角色

海港城更與WOAW Gallery和《芝麻街》合作，邀請來自英國的著名藝術家Jon Burgerman，以童趣十足的風格，重新詮釋備受大眾喜愛的《芝麻街》經典角色，從他兒時最愛的兒童節目《芝麻街》中汲取靈感，加入招牌的盞鬼眼睛及幽默感滿滿的畫風，改造經典角色，創作出40多件童趣十足的《芝麻街》系列作品，並於1125日起在「海港城美術館」展出。

Jon Burgerman更特別設計多款精品，包括4款《芝麻街》角色鎖匙扣($180)和毛公仔($350)，絕對是送禮好選擇。展覽所得之20%收益將撥捐香港血癌基金，以幫助有需要人士。

Jon Burgerman Jon Burgerman MERRY STREETMAS @海港城｜Jon Burgerman重新詮釋《芝麻街》角色 MERRY STREETMAS @海港城｜Jon Burgerman重新詮釋《芝麻街》角色 Jon Burgerman, All Day Long I Think Of Cookies Jon Burgerman, Elmo Is A Sunbeam, 2022

MERRY STREETMAS @海港城｜限量版MERRY STREETMAS毛公仔環保袋慈善義賣

海港城同時特別設計Cookie MonsterOscar the Grouch毛公仔環保袋，滿足《芝麻街》粉絲們需要。表面上是個萌萌的毛公仔，拆開後即變成實用環保袋，Cookie Monster Oscar the Grouch更會乖乖坐在用家的肩膊上，送禮或自用皆宜。顧客只需捐款即可換領環保袋，收益將撥捐「香港血癌基金」幫助有需要人士，數量有限，先到先得，換完即止。

MERRY STREETMAS @海港城｜限量版MERRY STREETMAS毛公仔環保袋慈善義賣 MERRY STREETMAS @海港城｜限量版MERRY STREETMAS毛公仔環保袋慈善義賣 MERRY STREETMAS @海港城｜限量版MERRY STREETMAS毛公仔環保袋慈善義賣 MERRY STREETMAS毛公仔環保袋換領詳情

MERRY STREETMAS @海港城｜2米高Big Bird + 角色聖誕樹開放作慈善義賣

海港城將整個《芝麻街》場景神還原到廣東道港威商場大堂II，不止是經典角色，就連街道都搬到大家面前，讓大家盡情打卡。51:1尺寸的《芝麻街》角色齊集在此，當然少不了2米高的Big Bird

走出經典場景，現場共有30棵超吸睛的ElmoCookie MonsterBig Bird造型聖誕樹就映入眼簾，每棵樹都加入圓碌碌的眼睛和角色的標誌元素，可愛到極。聖誕樹更開放作慈善義賣，衷心感謝慷慨的海港城商戶、各大機構和善長認購，支持「香港血癌基金」。

海港城將整個《芝麻街》場景神還原到廣東道港威商場大堂II MERRY STREETMAS @海港城｜2米高Big Bird 角色聖誕樹開放作慈善義賣 聖誕樹開放作慈善義賣。

MERRY STREETMAS @海港城｜《芝麻街》聖誕裝飾工作坊 聖誕老人和Elmo見面會

除聖誕布置外，商場內都有舉辦各式各樣的活動。小朋友可參與《芝麻街》聖誕裝飾工作坊，動手自製趣緻大頭聖誕掛飾，或免費和《芝麻街》角色合照，製作節日WhatsApp貼圖，聖誕老人和Elmo更會現身和大家見面。工作坊和見面會的收益將撥捐「香港血癌基金」。

Elmo見面會 MERRY STREETMAS @海港城｜《芝麻街》聖誕裝飾工作坊 MERRY STREETMAS @海港城｜《芝麻街》聖誕裝飾工作坊 和《芝麻街》角色合照製作節日WhatsApp貼圖。 見面會活動詳情

MERRY STREETMAS」打卡位場景

日期：即日至202312

時間：上午10時至晚上10   

地點：海運大廈地下中庭、港威商場大堂II及長廊

 

 Friendly Neighbours」展覽詳情

日期：即日至202312

時間：上午1 時至晚上10

地點：海港城美術館

(海洋中心二階207號舖)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受