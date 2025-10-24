周末好去處｜港式奶茶日免費派10,000杯港式奶茶 繽FUN博物館嘉年華一連兩日免費玩

「港式奶茶日」今年踏入第十三屆，繼續帶來一系列精彩活動。當中除了會大派10,000杯港式奶茶外，在「2025香港博物館節」期間亦會舉辦「繽FUN博物館嘉年華」，夥拍非物質文化遺產辦事處設置互動攤位，由港式奶茶師傅展示「非遺」港式奶茶製作技藝。另外更首次舉行「黑白奶茶萬歲派對」，推出「黑白打氣餐」、「黑白打氣杯」及「黑白電子打氣卡」，活動非常豐富！

今年「港式奶茶日」將延續年度傳統，再度舉行免費派發黑白港式奶茶活動，數量超過10,000杯！於11月1日至30日期間的星期一至五，全港九新界100間指定茶餐廳將舉行黑白港式奶茶免費派發活動，市民可於指定時間到參與茶餐廳，免費領取黑白港式奶茶一杯，齊齊慶祝港式奶茶月。數量有限，派完即止。活動詳情請留意黑白Facebook專頁（至愛黑白淡奶 I ♥️ Black & White）公佈。

繽FUN博物館嘉年華

今屆「港式奶茶日」率先於香港博物館節2025「繽FUN博物館嘉年華」打響頭炮，在11月1日至 11月2日，黑白將夥拍非物質文化遺產辦事處於香港藝術館前方 藝術廣場設置互動攤位，邀請了來自華星冰室的資深港式奶茶師傅親臨現場，親自講解正宗港式奶茶的沖製秘訣，並即場示範「一沖、二焗、三撞、四回溫」的技藝。現場更會免費派發香滑濃厚的黑白港式奶茶，有興趣的話絕對不能錯過！

「非遺港式奶茶 X 黑白」活動詳情

日期：2025年11月1日 至 2025年11月2日 （星期六、日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港藝術館前方 藝術廣場

費用：全免