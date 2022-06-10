周末好去處｜生活概念店Market Liberty登場 體驗「慢購物」仲有異國風設計打卡位

急促是這個城市的代名詞，不過中環新開一間生活概念店，就主打「慢購物」(Slow shopping)，提醒大家放慢腳步，感受生活中的片刻寧靜。這間叫Market Liberty的生活概念店，以地中海度假風與法式風情裝潢為主調，異國風設計讓人有出國旅遊的感覺，叫人忍不住打卡。店內設有不少休憩區，讓客人與朋友坐下休息，2樓的VIP區更提供飲品，讓大家購物之餘也可以感受到度假般的放鬆心情。

位於威靈頓街的Market Liberty共3層高，逾千呎空間售賣由店主在多國搜羅的服飾、手袋、鞋履、傢具擺設、生活雜貨、寵物用品、花藝、餐飲，也同時提供共享工作空間，希望予都市人片刻喘息，同時滿足生活上每個細節，從心靈到外在都照顧得到。地下樓層售賣首飾飾品、服裝及手袋，弧形造型牆放有大量飾品，但最搶眼的是海棠紅色的旋轉樓梯，復古風設計更是打卡熱點。

另一個打卡點是位於1樓的小樹屋休憩區，舒適空間掛上不少燈飾，該層除了服飾之外，更有不少來自日本的杯子、餐具，以至文具，亦有茶葉、有機零食、香皂、浴鹽、洗衣液及清潔液等，照顧日常所需，店內另一角落售賣頌缽、鼠尾草、聖木，以及來自尼泊爾等地的線香，全面地照顧身心所需。至於2樓更走希臘度假風，放有不少擺設及熱帶植物，是絕佳的休憩空間，更可以作工作坊之用，客人可與朋友一同品嚐美味餐飲，度過一個美好下午。