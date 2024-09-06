周末好去處｜盤點5大中港澳必玩VR體驗 最平$59/位任玩彈床+電玩+競技挑戰

中港澳VR體驗限時優惠！VR遊戲近年深受年輕人及一家大小歡迎，以下為大家介紹5大必玩VR體驗，包Z大陸、香港及澳門三地。更有限時買一送一優惠，最平只需$59就可以任玩彈床、電玩、競技挑戰等遊戲。即睇詳情！

VR 遊戲優惠｜香港：荔枝角 VR Live VAR LIVE 是香港最大的VR體驗館，現場提供十多款自家研發的 VR 遊戲，各種各樣的緊張刺激遊戲及可愛動漫遊戲以滿足不同年齡層玩家，其中包括與日本CAPCOM共同推出的Resident Evil VR (生化危機 VR)。VAR LIVE 擁有不同主題的房間，結合不同4DVR元素如仿真震動槍和振動地板等，為玩家創造出最沉浸最震撼的VR體驗。 從指定14款自家研發 VR 任選三款，包括8款動漫及6款刺激 VR 遊戲。視乎遊戲選擇，整個體驗共約45 - 60分鐘 （包括講解及配帶裝備時間）。體驗配備仿真槍械及震動地台等4DVR元素，適合所有年齡層玩家，絕不暈眩。套票包含免費飲品。 【買一送一】 4DVR 遊戲單人體驗｜自選三節 KKday 優惠: HK$280/2 位，平均 HK$140/位（已包括加一服務費） 優惠期 (預訂期) ：2024 年 9 月 6 日 15:00 至 9 月 12 日 23:59 使用日期：2024 年 9 月 6 日至 10 月 5 日 體驗時間：平日 12:00 – 20:00；週末及公眾假期 11:00 – 20:00 地址：荔枝角長義街 9 號 D2 Place ONE 1 樓 114-127 號鋪 立即預訂

VR 遊戲優惠｜香港：觀塘 V-Owl Station Owl Station 提供全港最豐富多元虛擬實境 VR 體驗站！最新「全動態走動」體驗，全程可以真人大空間移動。考驗即時現場反應。多種類型「主題遊戲」體驗，帶你走入如幻似真的虛幻世界，探索無限可能。遊戲類型包括魔法、冒險、喪屍、恐怖、可愛、槍戰等等。 套餐包括：30分鐘VR主題遊戲（從6款指定30分鐘主題遊戲選擇1款）及 10分鐘4DxVR 動感太空艙過山車體驗1次 視乎遊戲選擇，整個體驗共約40分鐘（包括講解及配帶裝備時間） 【買一送一】 30 分鐘 VR 主題遊戲 + 10 分鐘 4DxVR 動感太空艙過山車體驗 1 次 KKday 優惠: HK$190/2位，平均 HK$95/位（已包括加一服務費） 優惠期 (預訂期) ：2024 年 9 月 6 日 15:00 至 9 月 12 日 23:59 使用日期：2024 年 11 月 30 日或之前兌換 體驗時間：星期一至五 13:00 – 22:00；星期六至日 11:00 - 23:00 地址：觀塘成業街 7 號寧晉中心 12 樓 E 室 立即預訂

VR 遊戲優惠｜深圳：就好潮玩 ( 寶安大仟裡店 ) 就好潮玩集蹦床、數字運動及 VR 電玩一體的綜合型運動潮玩館，是深圳首家綜合數字運動館。佔地50,000呎，有齊30+娛樂項目，館内有休閑區、競技挑戰、互動游戲類、親子類、電玩區、蹦床運動。 單人票｜ 90 分鐘 KKday 優惠：星期一至五 HK$99/位（原價 HK$129/位） 所有日期 HK$119/位（原價 HK$129/位） *適用於1.4 米以上 6 歲小童 親子票｜ 90 分鐘 KKday 優惠：星期一至五 HK$118/1 大 1 小，平均 HK$59/位（原價 HK$162/1 大 1 小） 所有日期 HK$148/1 大 1 小，平均 HK$74/位（原價 HK$162/1 大 1 小） *適用於 1.4 米以下小童 使用日期：即日至 10 月 31 日 地址：深圳市南山區西麗湖路 4086 號（西麗湖東側） 立即預訂

VR 遊戲優惠｜珠海：創新方國家地理探險家中心 國家地理探險家中心位於珠海橫琴創新方3樓，為孩子和家長帶來獨特的沉浸式娛樂學習體驗。國家地理探險家中心是集遊樂、探險、科普、親子互動為一體的家庭互動體驗中心，包含豐富的活動內容和充滿啟發性的課程，例如宇宙出發、野外競速、極限遠征等近15種精心打造的多媒體沉浸式體驗，以探險自然和科學為基礎，透過先進的VR和AR等高科技互動設備，為孩子和父母提供一場真正的家庭冒險體驗之旅。 【 95 折】入場門票 ( 星期一至五 ) KKday優惠: 成人HK$115/位（原價 HK$121/位） 1 大 1 小 HK$207/2 位，平均 HK$103.5/位（原價 HK$218/1 大 1 小） 2 大 1 小 HK$311/3 位，平均 HK$103.7/位（原價 HK$327/2 大 1 小） 【 95 折】入場門票｜指定日子 KKday 優惠: 成人 HK$136/位（原價 HK$143/位） 1 大 1 小 HK$241/2 位，平均 HK$120.5/位（原價 HK$253/1 大 1 小） 2 大 1 小 HK$355/3 位，平均 HK$118.3/位（原價 HK$374/2 大 1 小） 體驗日期：即日至 2024 年 12 月 31 日 營業時間：10:00 – 18:00 地址：廣東省珠海市香洲區明珠北路 338 號珠海印象城 4 樓 04-06 號商鋪 立即預訂

VR 遊戲優惠｜澳門上葡京酒店：「武術天下」及「 AI 樂園」雙主題體驗館 「武術天下」主題為你開啟 21 世紀的習武大門，以全新角度感受中華武術的魅力，投入超乎想像的武術世界。戴上 VR 頭盔即可透過 3D 運動傳感器等互動裝置，一步步學習各式武術動作。從基本功夫、木人樁到拳術對戰，挑戰七個關卡掌握不同技巧。館內還有特設展區，介紹武術運動。 「AI 樂園」主題讓你可以透過趣味課堂和互動遊戲，結合各式先進的人工智能裝置，走進現代 AI 技術的不同領域，暢想未來科技的無限可能。 「武術天下」及「 AI 樂園」雙主題體驗館門票套票 KKday 優惠: HK$200/1 大 1 小，平均 HK$100/位（原價 HK$230/1 大 1 小） *一張門票可供一位成人及隨行的 5 至 8 歲小童入場 *「武術天下」及「AI 樂園」最長遊玩時間是各 60 分鐘 體驗時段：11:00 - 20:00（最後入場時間：19:00） 體驗日期：即日至 2024 年 9 月 30 日 體驗地址：澳門上葡京綜合度假村澳門上葡京酒店二樓 立即預訂