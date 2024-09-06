熱門搜尋:
摩羯 猴痘 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-09-06 16:30:00

周末好去處｜盤點5大中港澳必玩VR體驗 最平$59/位任玩彈床+電玩+競技挑戰

分享：
周末好去處｜盤點5大中港澳必玩VR體驗 最平$59/位任玩彈床+電玩+競技挑戰

周末好去處｜盤點5大中港澳必玩VR體驗 最平$59/位任玩彈床+電玩+競技挑戰

adblk5

中港澳VR體驗限時優惠！VR遊戲近年深受年輕人及一家大小歡迎，以下為大家介紹5大必玩VR體驗，包Z大陸、香港及澳門三地。更有限時買一送一優惠，最平只需$59就可以任玩彈床、電玩、競技挑戰等遊戲。即睇詳情！

VR遊戲優惠｜香港：荔枝角 VR Live

VAR LIVE 是香港最大的VR體驗館，現場提供十多款自家研發的 VR 遊戲，各種各樣的緊張刺激遊戲及可愛動漫遊戲以滿足不同年齡層玩家，其中包括與日本CAPCOM共同推出的Resident Evil VR (生化危機 VR)VAR LIVE 擁有不同主題的房間，結合不同4DVR元素如仿真震動槍和振動地板等，為玩家創造出最沉浸最震撼的VR體驗。

從指定14款自家研發 VR 任選三款，包括8款動漫及6款刺激 VR 遊戲。視乎遊戲選擇，整個體驗共約45 - 60分鐘 （包括講解及配帶裝備時間）。體驗配備仿真槍械及震動地台等4DVR元素，適合所有年齡層玩家，絕不暈眩。套票包含免費飲品。

【買一送一】4DVR 遊戲單人體驗｜自選三節

KKday 優惠: HK$280/2 位，平均 HK$140/位（已包括加一服務費）

優惠期 (預訂期) 2024 9 6 15:00 9 12 23:59

使用日期：2024 9 6 日至 10 5

體驗時間：平日 12:00 20:00；週末及公眾假期 11:00 20:00

地址：荔枝角長義街 9 D2 Place ONE 1 114-127 號鋪

立即預訂

adblk6
香港：荔枝角 VR Live 香港：荔枝角 VR Live 香港：荔枝角 VR Live 香港：荔枝角 VR Live 香港：荔枝角 VR Live 香港：荔枝角 VR Live 香港：荔枝角 VR Live 香港：荔枝角 VR Live

VR遊戲優惠｜香港：觀塘V-Owl Station

Owl Station 提供全港最豐富多元虛擬實境 VR 體驗站！最新「全動態走動」體驗，全程可以真人大空間移動。考驗即時現場反應。多種類型「主題遊戲」體驗，帶你走入如幻似真的虛幻世界，探索無限可能。遊戲類型包括魔法、冒險、喪屍、恐怖、可愛、槍戰等等。

套餐包括：30分鐘VR主題遊戲（從6款指定30分鐘主題遊戲選擇1款）及 10分鐘4DxVR 動感太空艙過山車體驗1

視乎遊戲選擇，整個體驗共約40分鐘（包括講解及配帶裝備時間）

【買一送一】30分鐘VR主題遊戲+ 10分鐘4DxVR動感太空艙過山車體驗1

KKday 優惠: HK$190/2位，平均 HK$95/位（已包括加一服務費）

優惠期 (預訂期) 2024 9 6 15:00 9 12 23:59

使用日期：2024 11 30 日或之前兌換

體驗時間：星期一至五 13:00 22:00；星期六至日 11:00 - 23:00

地址：觀塘成業街 7 號寧晉中心 12 E

立即預訂

香港：觀塘V-Owl Station 香港：觀塘V-Owl Station 香港：觀塘V-Owl Station 香港：觀塘V-Owl Station

VR遊戲優惠｜深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店)

就好潮玩集蹦床、數字運動及 VR 電玩一體的綜合型運動潮玩館，是深圳首家綜合數字運動館。佔地50,000呎，有齊30+娛樂項目，館内有休閑區、競技挑戰、互動游戲類、親子類、電玩區、蹦床運動。

單人票｜90分鐘

KKday 優惠：星期一至五 HK$99/位（原價 HK$129/位）

所有日期 HK$119/位（原價 HK$129/位）

*適用於1.4 米以上 6 歲小童

親子票｜90 分鐘

KKday 優惠：星期一至五 HK$118/1 1 小，平均 HK$59/位（原價 HK$162/1 1 小）

所有日期 HK$148/1 1 小，平均 HK$74/位（原價 HK$162/1 1 小）

*適用於 1.4 米以下小童

使用日期：即日至 10 31

地址：深圳市南山區西麗湖路 4086 號（西麗湖東側）

立即預訂

深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店) 深圳：就好潮玩 (寶安大仟裡店)

VR遊戲優惠｜珠海：創新方國家地理探險家中心

國家地理探險家中心位於珠海橫琴創新方3樓，為孩子和家長帶來獨特的沉浸式娛樂學習體驗。國家地理探險家中心是集遊樂、探險、科普、親子互動為一體的家庭互動體驗中心，包含豐富的活動內容和充滿啟發性的課程，例如宇宙出發、野外競速、極限遠征等近15種精心打造的多媒體沉浸式體驗，以探險自然和科學為基礎，透過先進的VRAR等高科技互動設備，為孩子和父母提供一場真正的家庭冒險體驗之旅。

95折】入場門票 (星期一至五)

KKday優惠: 成人HK$115/位（原價 HK$121/位）

1 1 HK$207/2 位，平均 HK$103.5/位（原價 HK$218/1 1 小）

2 1 HK$311/3 位，平均 HK$103.7/位（原價 HK$327/2 1 小）

95折】入場門票｜指定日子

KKday 優惠: 成人 HK$136/位（原價 HK$143/位）

1 1 HK$241/2 位，平均 HK$120.5/位（原價 HK$253/1 1 小）

2 1 HK$355/3 位，平均 HK$118.3/位（原價 HK$374/2 1 小）

體驗日期：即日至 2024 12 31

營業時間：10:00 18:00

地址：廣東省珠海市香洲區明珠北路 338 號珠海印象城 4 04-06 號商鋪

立即預訂

珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心 珠海：創新方國家地理探險家中心

VR遊戲優惠｜澳門上葡京酒店：「武術天下」及「AI 樂園」雙主題體驗館

「武術天下」主題為你開啟 21 世紀的習武大門，以全新角度感受中華武術的魅力，投入超乎想像的武術世界。戴上 VR 頭盔即可透過 3D 運動傳感器等互動裝置，一步步學習各式武術動作。從基本功夫、木人樁到拳術對戰，挑戰七個關卡掌握不同技巧。館內還有特設展區，介紹武術運動。

AI 樂園」主題讓你可以透過趣味課堂和互動遊戲，結合各式先進的人工智能裝置，走進現代 AI 技術的不同領域，暢想未來科技的無限可能。

「武術天下」及「AI 樂園」雙主題體驗館門票套票

KKday 優惠: HK$200/1 1 小，平均 HK$100/位（原價 HK$230/1 1 小）

*一張門票可供一位成人及隨行的 5 8 歲小童入場

*「武術天下」及「AI 樂園」最長遊玩時間是各 60 分鐘

體驗時段：11:00 - 20:00（最後入場時間：19:00

體驗日期：即日至 2024 9 30

體驗地址：澳門上葡京綜合度假村澳門上葡京酒店二樓

立即預訂

adblk7
澳門上葡京酒店：「武術天下」及「AI 樂園」雙主題體驗館 澳門上葡京酒店：「武術天下」及「AI 樂園」雙主題體驗館 澳門上葡京酒店：「武術天下」及「AI 樂園」雙主題體驗館 澳門上葡京酒店：「武術天下」及「AI 樂園」雙主題體驗館 澳門上葡京酒店：「武術天下」及「AI 樂園」雙主題體驗館 澳門上葡京酒店：「武術天下」及「AI 樂園」雙主題體驗館

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 
 