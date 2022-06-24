周末好去處｜盤點7大Glamping熱點 日系豪華營/甲蟲車頂營 網上預訂仲有優惠！

近年露營深受香港人熱愛，Glamping更是豪華級的露營體驗，非常適合一眾懶人及露營新手！以下為大家整理7大Glamping好去處，包括近期大熱的甲蟲車頂營，以及打卡必去的日系豪華營，IG-able之餘更可以享受露營氣氛，於KKDay預訂更可享獨家優惠！
Glamping推薦｜1. 上水 虎地山莊
虎地山莊郊野學習中心座落於上水虎地坳村，佔地約22,000平方呎。中心靠近梧桐河畔，大家可以沿河畔單車徑踏單車，亦可去河上鄉食馳名的豆腐花，晚上觀星一流！
園區分為A、B、C 3個Zone，A Zone最多泊一架車，可放一個標準四人營帳，一個標準4x4米的天幕；B Zone最多泊一架車，可放兩個標準四人營帳或一個六人隧道營帳，一個標準4x4米的天幕。
而C Zone面積最大，可泊一架車、放三個標準四人營帳或一個八人隧道營帳，一個大型5x 5米的天幕。
於網上預訂更可獲Carpus 限量禮 1份，它們會免費提供冰塊、免費使用雪櫃，以及洗頭水、沐浴露、洗手液、洗潔精、蚊香等。其餘裝備則需自備。每個計劃最多免費兩位5歲或以下小童，六歲或以上按成人收費。
KKday優惠：（1-2人）HK$790/1組，平均低至 HK$395/位 (A Zone)
KKday優惠：（3-4人）HK$1,190/1組，平均低至 HK$29 7.5/位 (B Zone)
KKday優惠：（5-6人）HK$1,590/1組，平均低至 HK$265/位 (C Zone)
營幕/露營車進場時間：由下午2時30分至晚上7時前
離場時間：翌日中午12時前
地址：新界上水虎地坳村虎地山莊
Glamping推薦｜2. 大嶼山 浪高長岸
浪高長岸位於大嶼山南面的長沙下村海灘，提供一系列水上及戶外活動和設施，如獨木舟、人體衝浪板、初級滑浪風帆、軟身滑浪板及直立滑浪板及淺水衝浪板等，為一眾水上活動及大自然愛好者提供不同形形式式的水上活動。
大家可以選擇小型/豪華型露營車、印第安營，包一晚3-4人免費露營設施和寢具。設有獨立洗手間和浴室，變頻式冷暖氣營，露營燈，戶外傢具另有外帶早餐及活動代用券，可免費使用獨木舟、人體衝浪板、初級滑浪板(軟身)、直立板 (*不包括教練)；另可免費使用:貯物、沖身、救生衣、排球、桌球台及兒童滑梯(營區)等設施。其餘付費設施如淺水衝浪板、高級滑浪板(硬身)、滑浪風帆等可於活動代用券中扣除。
活動代用券+小型/豪華型露營車
KKday優惠：（三人）HK$1,599/3位起，平均HK$533/位起
KKday優惠：（四人）HK$2,299/4位起，平均HK$575/位起
4張活動代用券+印第安營（四位計）
KKday優惠：HK$1,899/4位起，平均HK$475/位起
附加代用券額外人士
KKday優惠：HK$360/位起
升級優惠: 精選燒烤晚餐
KKday優惠：HK$250/位
使用日期：2022年6月27日起（六個月內使用，須預約）
使用時間：下午五時至翌日中午十二時
地址：香港大嶼山長沙下村29號
Glamping推薦｜3. 沙頭角 Autocamper紅花嶺
紅花嶺推出Ogawa小山屋帳，可選擇白色或卡其色營地，包營帳、天幕、露營燈、露營床、被鋪（如有需要可自備更多保暖用品）、露營枱櫈、煮食爐具/ BBQ 爐（任選其一）、餐具（筷子）、調味料、水杯、水壺、冰箱、垃圾袋、蚊香（可選購）、火機及行動電源（尿袋）。選取煮食爐會贈送Gas一支，如想改為BBQ爐請報名時告知，但不包炭、叉飲品及食物、個人衛生用品。
*入營時現場繳付HK$500按金
Autocamper紅花嶺+Ogawa Type52R 人氣小山屋 Type 52R (卡其色)
KKday優惠：HK$1,580/兩位起，平均 HK$790/位 起，加位每位 HK$250 (最多共四位)
Autocamper紅花嶺+Ogawa Type52R 人氣小山屋 Type 52R T/C ( 白色)
KKday優惠：HK$1,580/兩位起，平均 HK$790/位 起 (不設加位)
入營時間：每天下午3時
退營時間：翌日中午12時前
地點：香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號Autocamper紅花嶺 (景盛農莊)
Glamping推薦｜4. 大嶼山 長沙海邊民園
My Seaside Park 長沙海邊民園，2022 年全新開幕營區。營地位於大嶼山下長沙泳灘旁邊，營地外便能直達有「港版夏威夷」之稱體驗 3 公里長超外國風沙灘。多款豪華露營及營具套票可供挑選，租營套票巳包括搭拆帳篷服務，免去時間及繁瑣即可輕鬆展開豪華露營體驗。多年衝浪經驗教練在營內提供加
購衝浪課程，帶你享受衝浪板上的成功感。適合新手、與家人朋友來趟無負擔的旅行。大家可選擇豪華六角營或鑽石觀星營，包基本設備如充氣地墊、睡袋、枕頭、照明營燈等。另可加購燒烤包，在Glamping時享受BBQ樂趣。
豪華六角營｜2日1夜豪華營具紮營趣（2-3 人）
KKday 優惠: HK$1,200 起，低至 HK$400/位 起
鑽石觀星營｜2日1夜觀星營具紮營趣（4-5 人）
KKday 優惠: HK$1,600 起，低至 HK$320/位 起
2日1夜自攜營帳紮營趣
KKday優惠: HK$270/位 起（2人起）
露營營位 X 1、營地入場費
*一個營帳最少2-4人使用。
*營地不設自備天幕，如有需要可加 HK$150 租用營地天幕服務。
燒烤包代購
KKday 優惠: HK$580（二人），HK$1,030（四人） *已包括租爐費 HK$80
衝浪課程
KKday優惠：HK$900（一對一），HK$1,400（一對二）
KKday優惠：HK$1,700（一對三），HK$2,200（一對四），HK$2,750（一對五）
入營時間：下午3時至6時半
退營時間：翌日中午12時前
地址：大嶼山長沙下村55號民園農場
Glamping推薦｜5. 錦田 Autocamper大江埔
Autocamper大江埔提供近期大熱—經典Beetle人氣露營車出租服務。套票包兩日一夜露營車出租，車頂營帳、露營櫈、露營枱、煮食爐具﹑露營燈串﹑保温袋等。另設加購項目：另加2人帳幕+HK$200 /營地升級至較大草地（自己的車也可泊Beetle車旁) +HK$200 /額外人數+HK$50/位，最多可加2人。
Autocamper大江埔+經典Beetle人氣露營車（2 位）
KKday優惠：HK$1,300/兩位 起，平均 HK$650/位 起
Autocamper大江埔+經典Beetle人氣露營車+升級包括車用雪櫃及電池（2位）
KKday優惠：HK$2,300/兩位 起，平均 HK$1,150/位 起
*入營時現場繳付 HK$1,000 按金
入營時間：下午3 - 6時
退營時間：翌日中午12時前
地址：新界錦田江大路321號
Glamping推薦｜6. 沙頭角 營喜野外露營場地
營喜野外露營場地位於沙頭角，供收費代客泊車服務，泊車後只需步行2分鐘到達營地。營地提供campfire，更可以睇日出、觀星、行山、營地山上欣賞鹽田港，谷埔，鳳坑一帶美景。
套票可選自攜營或5m星空營，其中星空營包括露營枱、凳、煮食餐具、刀具、Gas爐或燒烤爐。營內設施包括兩張吹氣大床，兩張床墊，露營燈，風扇，和相關擺設，亦有冷氣提供。
自攜營體驗（A/B區）
KKday優惠：HK$300/位 (兩位起)
*以2人1標準營計算+ 1個天幕/大型帳篷需另議
*B區不設營火活動
B區租借特色營體驗
KKday優惠：HK$4,000/ 4位，平均HK$1,000/位
入營時間：下午3時後
退營時間：翌日下午2時半前
地點：香港新界沙頭角塘肚坪村 24 號
Glamping推薦｜7. 沙頭角 Defenderland
在超型格「越野之王」 Land Rover Defender上玩「車中泊」，。場地設有共用洗手間及浴室，冷熱水供應。套票包括車頂營帳、戶外燈具、驅蚊器、餐具、露營櫈、露營枱、煮食爐具、保溫箱及冰等，當中更有約兩小時露營技巧及野外煮食技巧講解活動。
「越野之王」 Land Rover Defender汽車露營體驗
KKday優惠：HK$2,530/ 兩位 起，平均 HK$1,265/位 起
入營時間：下午4-6時
退營時間：翌日中午12時前
地址：沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號