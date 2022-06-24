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2022-06-24 18:30:00

周末好去處｜盤點7大Glamping熱點 日系豪華營/甲蟲車頂營 網上預訂仲有優惠！

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周末好去處｜盤點7大Glamping熱點 日系豪華營/甲蟲車頂營 網上預訂仲有優惠！

周末好去處｜盤點7大Glamping熱點 日系豪華營/甲蟲車頂營 網上預訂仲有優惠！

近年露營深受香港人熱愛，Glamping更是豪華級的露營體驗，非常適合一眾懶人及露營新手！以下為大家整理7Glamping好去處，包括近期大熱的甲蟲車頂營，以及打卡必去的日系豪華營，IG-able之餘更可以享受露營氣氛，於KKDay預訂更可享獨家優惠！

Glamping推薦｜1. 上水 虎地山莊

虎地山莊郊野學習中心座落於上水虎地坳村，佔地約22,000平方呎。中心靠近梧桐河畔，大家可以沿河畔單車徑踏單車，亦可去河上鄉食馳名的豆腐花，晚上觀星一流！

園區分為ABC 3ZoneA Zone最多泊一架車，可放一個標準四人營帳，一個標準4x4米的天幕；B Zone最多泊一架車，可放兩個標準四人營帳或一個六人隧道營帳，一個標準4x4米的天幕。

C Zone面積最大，可泊一架車、放三個標準四人營帳或一個八人隧道營帳，一個大型5x 5米的天幕。

於網上預訂更可獲Carpus 限量禮 1份，它們會免費提供冰塊、免費使用雪櫃，以及洗頭水、沐浴露、洗手液、洗潔精、蚊香等。其餘裝備則需自備。每個計劃最多免費兩位5歲或以下小童，六歲或以上按成人收費。

KKday優惠：（1-2人）HK$790/1組，平均低至 HK$395/ (A Zone)

KKday優惠：（3-4人）HK$1,190/1組，平均低至 HK$29 7.5/ (B Zone)

KKday優惠：（5-6人）HK$1,590/1組，平均低至 HK$265/ (C Zone)

營幕/露營車進場時間：由下午230分至晚上7時前
離場時間：翌日中午12時前
地址：新界上水虎地坳村虎地山莊

上水 虎地山莊 上水 虎地山莊 上水 虎地山莊 上水 虎地山莊

Glamping推薦｜2. 大嶼山 浪高長岸

浪高長岸位於大嶼山南面的長沙下村海灘，提供一系列水上及戶外活動和設施，如獨木舟、人體衝浪板、初級滑浪風帆、軟身滑浪板及直立滑浪板及淺水衝浪板等，為一眾水上活動及大自然愛好者提供不同形形式式的水上活動。

大家可以選擇小型/豪華型露營車、印第安營，包一晚3-4人免費露營設施和寢具。設有獨立洗手間和浴室，變頻式冷暖氣營，露營燈，戶外傢具另有外帶早餐及活動代用券，可免費使用獨木舟、人體衝浪板、初級滑浪板(軟身)、直立板 (*不包括教練)；另可免費使用:貯物、沖身、救生衣、排球、桌球台及兒童滑梯(營區)等設施。其餘付費設施如淺水衝浪板、高級滑浪板(硬身)、滑浪風帆等可於活動代用券中扣除。

活動代用券+小型/豪華型露營車

KKday優惠：（三人）HK$1,599/3位起，平均HK$533/位起
KKday優惠：（四人）HK$2,299/4位起，平均HK$575/位起

4張活動代用券+印第安營（四位計）

KKday優惠：HK$1,899/4位起，平均HK$475/位起

附加代用券額外人士

KKday優惠：HK$360/位起

升級優惠: 精選燒烤晚餐

KKday優惠：HK$250/

使用日期：2022627日起（六個月內使用，須預約）
使用時間：下午五時至翌日中午十二時
地址：香港大嶼山長沙下村29

印第安營 (4 位計) - 裡面環境 印第安營 (4 位計) 露營車體驗 露營車 - 內部 集體驗不同水上活動及優閒寧靜於一身的完全度假體驗 獨木舟體驗，適合男女老少 人體衝浪體驗，適合大人小童 可以優惠價錢$250，使用中心內的燒烤設施和燒烤晚餐

Glamping推薦｜3. 沙頭角 Autocamper紅花嶺

紅花嶺推出Ogawa小山屋帳，可選擇白色或卡其色營地，包營帳、天幕、露營燈、露營床、被鋪（如有需要可自備更多保暖用品）、露營枱櫈、煮食爐具/ BBQ 爐（任選其一）、餐具（筷子）、調味料、水杯、水壺、冰箱、垃圾袋、蚊香（可選購）、火機及行動電源（尿袋）。選取煮食爐會贈送Gas一支，如想改為BBQ爐請報名時告知，但不包炭、叉飲品及食物、個人衛生用品。

*入營時現場繳付HK$500按金

Autocamper紅花嶺+Ogawa Type52R 人氣小山屋 Type 52R (卡其色)

KKday優惠：HK$1,580/兩位起，平均 HK$790/ 起，加位每位 HK$250 (最多共四位)

Autocamper紅花嶺+Ogawa Type52R 人氣小山屋 Type 52R T/C ( 白色)

KKday優惠：HK$1,580/兩位起，平均 HK$790/ (不設加位)

入營時間：每天下午3
退營時間：翌日中午12時前
地點：香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段39Autocamper紅花嶺 (景盛農莊)

Ogawa 香港唯一正式授權營地 日本品牌 Ogawa Type 52R 小山屋帳 以牛樟樹生態為主題的汽車露營場 有著日系格紋窗設計 紅花嶺被規劃為未來香港的第25個郊野公園，生態價值極高。 站在紅花嶺山頂，可遠眺沙頭角海及整個深圳天際線，日落時份景致迷人。 將時尚、生活美學融入露營之中，便成了有格調的露營美學。 精美豪華裝飾，不論從哪個角度打卡都能拍出山系美！ 擁有百年歷史的Ogawa多年來於傳統中創新，釀造出獨特的設計風格，營造別樹一格的露營美學。 讓你彷彿走進山中小屋

Glamping推薦｜4. 大嶼山 長沙海邊民園

My Seaside Park 長沙海邊民園，2022 年全新開幕營區。營地位於大嶼山下長沙泳灘旁邊，營地外便能直達有「港版夏威夷」之稱體驗 3 公里長超外國風沙灘。多款豪華露營及營具套票可供挑選，租營套票巳包括搭拆帳篷服務，免去時間及繁瑣即可輕鬆展開豪華露營體驗。多年衝浪經驗教練在營內提供加

購衝浪課程，帶你享受衝浪板上的成功感。適合新手、與家人朋友來趟無負擔的旅行。大家可選擇豪華六角營或鑽石觀星營，包基本設備如充氣地墊、睡袋、枕頭、照明營燈等。另可加購燒烤包，在Glamping時享受BBQ樂趣。

豪華六角營｜21夜豪華營具紮營趣（2-3 人）

KKday 優惠: HK$1,200 起，低至 HK$400/

鑽石觀星營｜21夜觀星營具紮營趣（4-5 人）

KKday 優惠: HK$1,600 起，低至 HK$320/

21夜自攜營帳紮營趣

KKday優惠: HK$270/ 起（2人起）

露營營位 X 1、營地入場費
*一個營帳最少2-4人使用。
*營地不設自備天幕，如有需要可加 HK$150 租用營地天幕服務。

燒烤包代購

KKday 優惠: HK$580（二人），HK$1,030（四人） *已包括租爐費 HK$80

衝浪課程

KKday優惠：HK$900（一對一），HK$1,400（一對二）
KKday優惠：HK$1,700（一對三），HK$2,200（一對四），HK$2,750（一對五）

入營時間：下午3時至6時半
退營時間：翌日中午12時前
地址：大嶼山長沙下村55號民園農場

鑽石觀星營（外面） 鑽石觀星營（裡面） 場地環境 超舒適臨海區域享受大自然的味道（豪華營） 豪華營 衝浪課程 晚上環境 Cook Set

Glamping推薦｜5. 錦田 Autocamper大江埔

Autocamper大江埔提供近期大熱—經典Beetle人氣露營車出租服務。套票包兩日一夜露營車出租，車頂營帳、露營櫈、露營枱、煮食爐具﹑露營燈串﹑保温袋等。另設加購項目：另加2人帳幕+HK$200 /營地升級至較大草地（自己的車也可泊Beetle車旁) +HK$200 /額外人數+HK$50/位，最多可加2人。

Autocamper大江埔+經典Beetle人氣露營車（2 位）

KKday優惠：HK$1,300/兩位 起，平均 HK$650/

Autocamper大江埔+經典Beetle人氣露營車+升級包括車用雪櫃及電池（2位）

KKday優惠：HK$2,300/兩位 起，平均 HK$1,150/

*入營時現場繳付 HK$1,000 按金

入營時間：下午3 - 6
退營時間：翌日中午12時前
地址：新界錦田江大路321

經典 Beetle 人氣甲蟲露營車 Beetle 人氣甲蟲車 車頂營帳 復古可愛 Beetle 上玩番晚車頂營 露營燈

Glamping推薦｜6. 沙頭角 營喜野外露營場地

營喜野外露營場地位於沙頭角，供收費代客泊車服務，泊車後只需步行2分鐘到達營地。營地提供campfire，更可以睇日出、觀星、行山、營地山上欣賞鹽田港，谷埔，鳳坑一帶美景。

套票可選自攜營或5m星空營，其中星空營包括露營枱、凳、煮食餐具、刀具、Gas爐或燒烤爐。營內設施包括兩張吹氣大床，兩張床墊，露營燈，風扇，和相關擺設，亦有冷氣提供。

自攜營體驗（A/B區）

KKday優惠：HK$300/ (兩位起)

*21標準營計算+ 1個天幕/大型帳篷需另議
*B區不設營火活動

B區租借特色營體驗

KKday優惠：HK$4,000/ 4位，平均HK$1,000/

入營時間：下午3時後
退營時間：翌日下午2時半前
地點：香港新界沙頭角塘肚坪村 24

B區特色營(5m星空型) B區特色營(5m星空型) B區特色營(5m星空型) B區自攜營體驗 可自己駕車直達營地，營地提供收費代客泊車服務，泊車後只需步行2分鐘到達營地。 客人可自費體驗野外營火。營喜野外露營場地是香港少數真私營野外露營場地以及可以提供 campfire野外營火體驗露營場地 營地特色：觀星睇日出行山風景。 適合舉辦活動及野外訓練用途。 繁忙工作忙碌過後，與一眾好友遠離煩囂，體驗野人生活。 位於沙頭角背山面海營地環境獨特有充裕私人空間和家人好友享受野外露營，但營地不提供娛樂設施。

Glamping推薦｜7. 沙頭角 Defenderland

在超型格「越野之王」 Land Rover Defender上玩「車中泊」，。場地設有共用洗手間及浴室，冷熱水供應。套票包括車頂營帳、戶外燈具、驅蚊器、餐具、露營櫈、露營枱、煮食爐具、保溫箱及冰等，當中更有約兩小時露營技巧及野外煮食技巧講解活動。

「越野之王」 Land Rover Defender汽車露營體驗

KKday優惠：HK$2,530/ 兩位 起，平均 HK$1,265/

入營時間：下午4-6
退營時間：翌日中午12時前
地址：沙頭角沙頭角公路石涌凹段39

「越野之王」 Land Rover Defender 汽車露營體驗 本體驗已包括約兩小時露營技巧及野外煮食技巧講解活動（不包括食物） 車頂營帳體驗車中泊 為每位客人送上 Defenderland 紀念枕頭 1 個 餐具、露營櫈、露營枱、煮食爐具、保溫箱等都會為你準備好
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