周末好去處｜盤點7大Glamping熱點 日系豪華營/甲蟲車頂營 網上預訂仲有優惠！

近年露營深受香港人熱愛，Glamping更是豪華級的露營體驗，非常適合一眾懶人及露營新手！以下為大家整理7大Glamping好去處，包括近期大熱的甲蟲車頂營，以及打卡必去的日系豪華營，IG-able之餘更可以享受露營氣氛，於KKDay預訂更可享獨家優惠！

推薦｜ 1. Glamping1. 上水 虎地山莊 虎地山莊郊野學習中心座落於上水虎地坳村，佔地約22,000平方呎。中心靠近梧桐河畔，大家可以沿河畔單車徑踏單車，亦可去河上鄉食馳名的豆腐花，晚上觀星一流！ 園區分為A、B、C 3個Zone，A Zone最多泊一架車，可放一個標準四人營帳，一個標準4x4米的天幕；B Zone最多泊一架車，可放兩個標準四人營帳或一個六人隧道營帳，一個標準4x4米的天幕。 而C Zone面積最大，可泊一架車、放三個標準四人營帳或一個八人隧道營帳，一個大型5x 5米的天幕。 於網上預訂更可獲Carpus 限量禮 1份，它們會免費提供冰塊、免費使用雪櫃，以及洗頭水、沐浴露、洗手液、洗潔精、蚊香等。其餘裝備則需自備。每個計劃最多免費兩位5歲或以下小童，六歲或以上按成人收費。 KKday優惠：（1-2人）HK$790/1組，平均低至 HK$395/位 (A Zone) KKday優惠：（3-4人）HK$1,190/1組，平均低至 HK$29 7.5/位 (B Zone) KKday優惠：（5-6人）HK$1,590/1組，平均低至 HK$265/位 (C Zone) 營幕/露營車進場時間：由下午2時30分至晚上7時前

離場時間：翌日中午12時前

地址：新界上水虎地坳村虎地山莊

推薦｜ 2. Glamping2. 大嶼山 浪高長岸 浪高長岸位於大嶼山南面的長沙下村海灘，提供一系列水上及戶外活動和設施，如獨木舟、人體衝浪板、初級滑浪風帆、軟身滑浪板及直立滑浪板及淺水衝浪板等，為一眾水上活動及大自然愛好者提供不同形形式式的水上活動。 大家可以選擇小型/豪華型露營車、印第安營，包一晚3-4人免費露營設施和寢具。設有獨立洗手間和浴室，變頻式冷暖氣營，露營燈，戶外傢具另有外帶早餐及活動代用券，可免費使用獨木舟、人體衝浪板、初級滑浪板(軟身)、直立板 (*不包括教練)；另可免費使用:貯物、沖身、救生衣、排球、桌球台及兒童滑梯(營區)等設施。其餘付費設施如淺水衝浪板、高級滑浪板(硬身)、滑浪風帆等可於活動代用券中扣除。 活動代用券 + 小型 / 豪華型露營車 KKday優惠：（三人）HK$1,599/3位起，平均HK$533/位起

KKday優惠：（四人）HK$2,299/4位起，平均HK$575/位起 4 張活動代用券 + 印第安營（四位計） KKday優惠：HK$1,899/4位起，平均HK$475/位起 附加代用券額外人士 KKday優惠：HK$360/位起 升級優惠 : 精選燒烤晚餐 KKday優惠：HK$250/位 使用日期：2022年6月27日起（六個月內使用，須預約）

使用時間：下午五時至翌日中午十二時

地址：香港大嶼山長沙下村29號

推薦｜ 3. Glamping3. 沙頭角 Autocamper 紅花嶺 紅花嶺推出Ogawa小山屋帳，可選擇白色或卡其色營地，包營帳、天幕、露營燈、露營床、被鋪（如有需要可自備更多保暖用品）、露營枱櫈、煮食爐具/ BBQ 爐（任選其一）、餐具（筷子）、調味料、水杯、水壺、冰箱、垃圾袋、蚊香（可選購）、火機及行動電源（尿袋）。選取煮食爐會贈送Gas一支，如想改為BBQ爐請報名時告知，但不包炭、叉飲品及食物、個人衛生用品。 *入營時現場繳付HK$500按金 Autocamper 紅花嶺 +Ogawa Type52R 人氣小山屋 Type 52R ( 卡其色 ) KKday優惠：HK$1,580/兩位起，平均 HK$790/位 起，加位每位 HK$250 (最多共四位) Autocamper 紅花嶺 +Ogawa Type52R 人氣小山屋 Type 52R T/C ( 白色 ) KKday優惠：HK$1,580/兩位起，平均 HK$790/位 起 (不設加位) 入營時間：每天下午3時

退營時間：翌日中午12時前

地點：香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號Autocamper紅花嶺 (景盛農莊)

推薦｜ 4. Glamping4. 大嶼山 長沙海邊民園 My Seaside Park 長沙海邊民園，2022 年全新開幕營區。營地位於大嶼山下長沙泳灘旁邊，營地外便能直達有「港版夏威夷」之稱體驗 3 公里長超外國風沙灘。多款豪華露營及營具套票可供挑選，租營套票巳包括搭拆帳篷服務，免去時間及繁瑣即可輕鬆展開豪華露營體驗。多年衝浪經驗教練在營內提供加 購衝浪課程，帶你享受衝浪板上的成功感。適合新手、與家人朋友來趟無負擔的旅行。大家可選擇豪華六角營或鑽石觀星營，包基本設備如充氣地墊、睡袋、枕頭、照明營燈等。另可加購燒烤包，在Glamping時享受BBQ樂趣。 豪華六角營｜ 2 日 1 夜豪華營具紮營趣（ 2-3 人） KKday 優惠: HK$1,200 起，低至 HK$400/位 起 鑽石觀星營｜ 2 日 1 夜觀星營具紮營趣（ 4-5 人） KKday 優惠: HK$1,600 起，低至 HK$320/位 起 2 日 1 夜自攜營帳紮營趣 KKday優惠: HK$270/位 起（2人起） 露營營位 X 1、營地入場費

*一個營帳最少2-4人使用。

*營地不設自備天幕，如有需要可加 HK$150 租用營地天幕服務。 燒烤包代購 KKday 優惠: HK$580（二人），HK$1,030（四人） *已包括租爐費 HK$80 衝浪課程 KKday優惠：HK$900（一對一），HK$1,400（一對二）

KKday優惠：HK$1,700（一對三），HK$2,200（一對四），HK$2,750（一對五） 入營時間：下午3時至6時半

退營時間：翌日中午12時前

地址：大嶼山長沙下村55號民園農場

推薦｜ 5. Glamping5. 錦田 Autocamper 大江埔 Autocamper大江埔提供近期大熱—經典Beetle人氣露營車出租服務。套票包兩日一夜露營車出租，車頂營帳、露營櫈、露營枱、煮食爐具﹑露營燈串﹑保温袋等。另設加購項目：另加2人帳幕+HK$200 /營地升級至較大草地（自己的車也可泊Beetle車旁) +HK$200 /額外人數+HK$50/位，最多可加2人。 Autocamper 大江埔 + 經典 Beetle 人氣露營車（ 2 位） KKday優惠：HK$1,300/兩位 起，平均 HK$650/位 起 Autocamper 大江埔 + 經典 Beetle 人氣露營車 + 升級包括車用雪櫃及電池（ 2 位） KKday優惠：HK$2,300/兩位 起，平均 HK$1,150/位 起 *入營時現場繳付 HK$1,000 按金 入營時間：下午3 - 6時

退營時間：翌日中午12時前

地址：新界錦田江大路321號

推薦｜ 6. Glamping6. 沙頭角 營喜野外露營場地 營喜野外露營場地位於沙頭角，供收費代客泊車服務，泊車後只需步行2分鐘到達營地。營地提供campfire，更可以睇日出、觀星、行山、營地山上欣賞鹽田港，谷埔，鳳坑一帶美景。 套票可選自攜營或5m星空營，其中星空營包括露營枱、凳、煮食餐具、刀具、Gas爐或燒烤爐。營內設施包括兩張吹氣大床，兩張床墊，露營燈，風扇，和相關擺設，亦有冷氣提供。 自攜營體驗（ A/B 區） KKday優惠：HK$300/位 (兩位起) *以2人1標準營計算+ 1個天幕/大型帳篷需另議

*B區不設營火活動 B 區租借特色營體驗 KKday優惠：HK$4,000/ 4位，平均HK$1,000/位 入營時間：下午3時後

退營時間：翌日下午2時半前

地點：香港新界沙頭角塘肚坪村 24 號