周末好去處｜直擊黃竹坑新商場THE SOUTHSIDE開幕 逾35間餐廳/大型超市+戲院【內附開幕優惠】

直擊黃竹坑新商場THE SOUTHSIDE開幕 逾35間餐廳/大型超市+戲院【內附開幕優惠】

港島南居民請注意！黃竹坑新商場THE SOUTHSIDE於今日正式開業，位於黃竹坑港鐵站上蓋。共有130間商戶，逾35間餐廳進駐，另有大型超市及戲院。以下為大家直擊商場開幕，更有期間限定商戶優惠。即睇詳情！

黃竹坑新商場THE SOUTHSIDE於今日正式開業，位於黃竹坑港鐵站C出口。佔地近51萬平方尺。一共有五層，共有約130間商舖，其中餐廳佔超過35間，另有大型超市、戲院等娛樂設施，為附近居民及上班族帶來全新休閒娛樂體驗。 THE SOUTHSIDE亦特別推出「Shop and Win」推廣活動，由2024年6月21日起至7月20日，凡於THE SOUTHSIDE消費滿500港元或以上，即可參加「即抽即中獎」一次，有機會獲得大獎4,500,000 MTR分，以換領免費港鐵車程、港鐵商場電子禮券及各式禮品，還有其他電子優惠券獎賞。

黃竹坑 THE SOUTHSIDE ｜金色不如帰 於2006年在東京新宿創立，2019至2023年連續五年獲得東京米芝蓮一星拉麵店金色不如帰，該店主打混合大蜆、豚骨、魚介等矜貴食材熬製而成的黃金湯頭，帶著強烈鮮味，而麵條選用了日本北海道上乘的特製麵粉，散發濃濃小麥香味，入口煙韌，其獨特湯底與麵條，絕對令人一試難忘。 金色不如帰 新張優惠 堂食惠顧淨額滿$300，即送自家製豚肉煎餃一客。 地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 營業時間：即將開業

黃竹坑 THE SOUTHSIDE 美食｜ nana ’ s green tea 日本東京人氣茶室nana’s green tea，是當地首屈一指的連鎖餐飲名店，旗下70家國內分店遍佈全日本。黃竹坑分店獨家呈獻開業期間限定「櫻桃紅茶果凍」（$68）。此清涼滋味匠心採用山形縣特產、在當地獲「紅寶石」美譽的佐藤錦車厘子製成冰涼雪葩，與店內人氣雲呢拿軟雪糕完美融合，帶來雙重消暑風味；搭配底層的紅茶啫喱、鮮忌廉及忌廉芝士，層次豐富動人，而面層的新鮮車厘子更是畫龍點睛，清爽但不甜膩。 7月1日起於全線分店更會驚喜亮相的仲夏柚香系列，供應期至8月31日；三款季節限定新品包括「柚子蕨餅芭菲」（$108），為店內的招牌芭菲系列注入活潑明亮氣息。團隊以自家製的柚子啫喱、柚子果醬、及柚子雪葩為基調，再層層疊上鮮忌廉、海綿蛋糕、玄米脆片、雲呢拿軟雪糕、及蕨餅。「柚子白玉軟雪糕」（$45）將人氣的雲呢拿軟雪糕綴以酸甜平衡的柚子醬和軟糯的白玉，將夏日的悶熱氛圍一掃而空。同樣透心涼的「柚子薄荷梳打」（$42）則混合柚子醬及梳打，配以輕輕搗碎的薄荷葉。 地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓206-207號舖 營業時間：中午12時至晚上9時30分

黃竹坑 THE SOUTHSIDE 美食｜越南牛肉粉 Brass Spoon 連續多年獲米芝蓮必比登推薦的主打越南牛肉粉餐廳人氣長龍店Brass Spoon，該店在港島數個地區都有分店，人氣長期維持高企，以其新鮮的食材及傳統的烹飪方法而聞名，其湯底用100斤牛筒骨去熬製，還加入美國牛腱、牛腩等，每日現熬至少12小時。 地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 營業時間：即將開業

黃竹坑 THE SOUTHSIDE 美食｜ Bamboo Thai 精緻泰式餐廳Bamboo Thai，以新派手法帶來不一樣的泰式滋味。黃竹坑店作為品牌的第四分店，期望延續其惹味風采，匠心結合新鮮食材及正宗泰國香料特色，以新派烹調手藝重新演繹泰菜滋味。店內菜單選擇豐富多樣，包羅開胃前菜、沙律、湯品、主菜、海鮮、咖哩、主食及甜點等，亦有一系列創意飲料，如泰式雞尾酒、冰涼沙冰、清爽梳打、及環球葡萄酒等匹配無比，輕鬆點燃聚餐氣氛。 Bamboo Thai 新張優惠 為慶祝黃竹坑旗艦店的開幕，Bamboo Thai更誠意推出週間晚市海鮮美食推廣，食客凡於星期一至五的晚市時段到訪，並點選當日指定菜式，即可免費獲贈「新鮮椰青」（價值$68）。 地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓204號舖 營業時間： 星期一至五：中午12時至晚上10時 星期六及日：上午11時30分至晚上10時

黃竹坑 THE SOUTHSIDE 美食｜段純貞牛肉麵 台灣人氣第一牛肉麵店段純貞，其招牌牛肉麵則融會眷村特色，溫暖人心的家鄉風味更曾被台灣美食教父焦桐所編製的《臺灣牛肉麵評鑑》評為「五顆星牛肉麵」，為餐廳奠定人氣基礎。招牌經典原汁紅燒牛肉，採新鮮肥牛炸出自製純天然油脂，牛油加入香蔥、薑、蒜、豆瓣與四川廿三種中藥材，慢火拌炒8-9小時後加入牛骨高湯中熬煮，搭配上各種手工調配的香料、醬料，其過程費時、耗工。除了人氣牛肉麵外，更包羅多款私房小食及台式飯麵選項。為慶祝新店開幕，品牌更於黃竹坑店限定推出嶄新滷菜料理，以秘製配方呈獻古早滷味風味；並聯乘國際知名的台灣手搖飲品店Chatime，誠邀食客以經典台式茶飲搭配一系列地道寶島美饌。 段純貞 新張優惠 由即日起至2024年7月4日，凡惠顧堂食即奉送指定小食一客，及可享免費升級台灣手搖飲品店Chatime的一系列台式茶飲。 地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓205號舖 營業時間：上午11時30分至晚上10時

黃竹坑 THE SOUTHSIDE 美食｜ N+Burger 全港首間擁有澳洲自家飼養牧場的漢堡店N+Burger，店內所有漢堡選用100%全天然優質安格斯牛肉配以鬆軟酸種麵包，牛肉漢堡不含任何生長激素生長（HGP）。N+ Burger 貫徹「Farm to Burger」的品牌理念，由澳洲自家牧場直接供應 100% 純種黑安格斯牛肉，搭配鬆軟的自製酸種麵包，並採用每日新鮮採購的食材，為顧客呈獻頂級漢堡包體驗。此次盛大開幕， 除了保留深受歡迎的招牌漢堡，還會推出更多創新產品，讓大家一飽口福。 N+Burger 新張優惠 惠顧任何食品，即送免費咖啡一杯；購買日式芥末醬/特級松露牛前腩漢堡，免費升級自薯條及飲品套餐。 地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE LG層LG01號舖 營業時間：早上11時至晚上10時

即睇THE SOUTHSIDE其餘商戶！

黃竹坑 THE SOUTHSIDE 美食｜ NOC Coffee Co. 本地精品咖啡品牌NOC Coffee Co.（NOC），由2015年起由位於嘉咸街的一間斜坡小店開始，於2019年被《Big7 Travel 》評選為「全球五十最佳咖啡店之一」，THE SOUTHSIDE分店特設限定餐單，將會是首間售賣雪糕的NOC分店，喜歡甜點的人必試。新店設計以大地色系與綠植為主題，分店內同戶外用餐區，令客人可以休閒享受咖啡。NOC首次於THE SOUTHSIDE推岀2款限定口味軟雪糕、濃縮咖啡Affogato及香煎三文魚手工扁帶麵，為炎炎夏日帶來清新滋味！ NOC Coffee Co. 新張優惠 由6月21至27日，新店開張期間，同日單次消費每滿 $200 可享一次扭蛋機會（適用於堂食及外賣自取）。即有機會帶走精品即溶咖啡、OATSIDE 燕麥奶隨行裝或 NOC x Kinto 隨行杯；飲品（手沖咖啡除外）買一送一。 地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE LG樓LG02號舖 營業時間：早上8時至晚上9時

黃竹坑 THE SOUTHSIDE 美食｜ stain+ 本地咖啡店stain+全新概念店佔地1,100呎，坐落於寵物友善的大型南區新地標THE SOUTHSIDE，新店位於一樓中庭位置，裝橫貫徹品牌型格工業風，以水泥、黑、金屬銅色為主調，打造簡約、自然不造作的環境及氛圍，可以悠閒享受自家出品的精品咖啡。stain+精選世界各地優質的咖啡豆，每日本地新鮮烘焙，不同的烘焙程度造就各種風味絕倫的咖啡，而咖啡豆每個季度就會轉換一次。 地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 1樓141號舖 營業時間：早上8時至晚上7時

黃竹坑 THE SOUTHSIDE ｜ city'super neighbourhood 黃竹坑city'super neighbourhood提供一系列「便利社區」的日常貨品，搜羅從 66 個國家網羅超過 20,000 款優質產品供顧客選擇。其中包括即食專區，提供多款便當、沙律及輕食，更有可以讓客人在現場品嘗即食佳餚的休閒空間，附近街坊又多個餐飲選擇！心水推介兩款以來自「海 」和「山」的物產作主題的海苔弁－西京三文魚海苔便當（港幣$98）及醋味噌烤雞海苔便當（港幣$68），用日本山形縣產的米飯、磯掦（竹輪卷）、燒玉子、汁煮日本野菜、日本漬物等食材炮製，外型味道都不錯。另外還有自選便當，包括 12 款中式、西式及日式的美味佳餚及 6 款素菜選擇，打工仔必試！ city'super neighbourhood新張優惠 於Little Mermaid但一消費證值滿港幣$95 ，即獲免費精美環保袋一個。 購買正價city‘super自家品牌產品（新鮮食品除外），可享九折優惠。 購買正價city‘super自家豆腐品牌博多屋品牌產品，可享九折優惠。 地址：黃竹坑香葉道 11 號 THE SOUTHSIDE 3 樓 308-313 號鋪（黃竹坑港鐵站 B 出口） 營業時間：上午 10 時至晚上 10 時

黃竹坑 THE SOUTHSIDE ｜ UNIQLO 衣服服飾方面就有UNIQLO進駐！新店有多款Sport Utility Wear特價，包括女裝超彈性AIRism束腳褲、男裝及童裝DRY-EX單品亦推出THE SOUTHSIDE店獨家限定優惠。另外，由即日起至至27日在THE SOUTHSIDE店購物滿$350，即可以$1換購印有UNIQLO標誌的防水收納袋乙個（共2色），附單肩帶及3L 特大容量。 UNIQLO亦與地區小店Badmoodhk Pâtisserie合作，於6月21日至23日指定時間派發特別版UNIQLO糖霜曲奇。只需讚好及分享THE SOUTHSIDE新店開幕帖文即可到場內攤位換領。 UNIQLO THE SOUTHSIDE 地址：黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓214至221號舖 營業時間：上午11時至晚上10時