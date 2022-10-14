周末好去處｜秋風起要去露營！ 盤點9大本地Glamping推介 北歐風營地/甲蟲車頂營

天氣開始轉涼，正是行山及露營的好時機！以下為大家整理9大本地Glamping推介，其中包括北歐風、日式營地、小山屋帳，更有汽車露營供選擇。無論你是露營新手還是經驗者，都可以盡情享受露營氣氛！

推介｜ Autocamper 紅花嶺 北歐精靈村 - 熊帳 Glamping Nordisk Alfheim主打北歐精靈村美學體驗，採用最具質感的設計師品牌，搜羅自日本、台灣、歐美多地，以自然、舒適為主調。營地套餐包括含4人入場及一個泊車位，除了Nordisk Alfheim營外，營內亦附有露營桌椅、炊具/燒烤爐、餐具、調味料、營燈、床褥及被鋪、移動冷氣、桌上遊戲等。另可增加體驗人數，每位HK$500，最多可加至6人；額外泊車$200一輛。 Nordisk Alfheim 北歐精靈村 Glamping 體驗 KKday優惠：HK$3,800/4人，平均 HK$950/位 入場時間： 由下午 3 時後

離場時間：翌日中午 12 時前

地址：新界沙頭角公路石涌凹段39號

推介｜ Autocamper 紅花嶺 Ogawa Type52R- 日式人氣小山屋 Glamping 除了北歐營之外，Autocamper亦提供小山屋帳蓬豪華體驗。Ogawa Type 52R小山屋風靡台日，有著日系格紋窗設計，讓你彷彿走進山中小屋。營內亦有精美豪華裝飾，亦齊備露營用品如天幕、露營燈、露營床、被鋪、露營枱櫈、煮食爐具等，不論從哪個角度打卡都能拍出山系美！ Autocamper 紅花嶺 + Ogawa Type52R 人氣小山屋 Type 52R ( 卡其色 ) KKday優惠: HK$2,500/兩位起，平均 HK$1,250/位起；加位每位 HK$500 (最多共四位) Autocamper 紅花嶺 + Ogawa Type52R 人氣小山屋 Type 52R T/C ( 白色 ) KKday優惠: HK$2,500/兩位起，平均 HK$1,250/位起 (不設加位) 入營時間：每天下午3時

退營時間：翌日中午12時前

地點：香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段 39 號Autocamper 紅花嶺 (景盛農莊)

推介｜ 上水虎地山莊 Carpus 自攜裝備野外計劃 Glamping 玩開露營的你，則可以選擇上水虎地山莊，營地套餐不提供任何裝備，所有裝備必須自攜。分為A、B、C Zone，最多可容納6個人。每個預訂包括Carpus 限量禮品1份、免費提供冰塊、免費使用雪櫃、免費提供洗頭水、沐浴露、洗手液、洗潔精、蚊香。 虎地山莊郊野學習中心座落於上水虎地坳村，鄰近梧桐河、雙魚河畔，佔地約 22,000 平方呎。中心靠近梧桐河畔，環境優美，兩岸景緻宜人。沿河畔單車徑踏單車欣賞風景，亦可去河上鄉食馳名的豆腐花。晚上觀星象一流，螢火蟲還會在晚上出現。 Carpus 01/ 02/ 03 KKday 優惠：（1-2人）HK$790/1 組，平均低至 HK$395/位 (A Zone) KKday 優惠：（3-4人）HK$1,190/1 組，平均低至 HK$297.5/位 (B Zone) KKday 優惠：（5-6人）HK$1,590/1 組，平均低至 HK$265/位 (C Zone) 營幕/露營車進場時間：由下午 2 時 30 分至晚上 7 時前

離場時間：翌日中午12時前

地址：新界上水虎地坳村虎地山莊

推介｜ 長沙海邊民園 My Seaside Park Glamping My Seaside Park 長沙海邊民園，2022年全新開幕營區。營地位於大嶼山下長沙泳灘旁邊，營地外便能直達有「港版夏威夷」之稱體驗3公里長超外國風沙灘。多款豪華露營及營具套票可供挑選，可兩手空空享受露營樂。營地可選擇豪華六角營及鑽石觀星營，分別可容納2-3人及4-5人。有齊自動充氣地墊、睡袋、充氣枕頭、LED頭燈、裝飾串燈、照明營燈、盛水容器、小型桌子、Cook Set、卡式爐頭等用品。大家亦可以自行攜營帳紮營，一個營帳最少2-4 人使用。營地不設自備天幕，如有需要可加HK$150租用營地天幕服務。 營地亦提供燒烤包代購，包多款食物及租爐費。更可加購衝浪課程︿由多年衝浪經驗教練教授，帶你享受衝浪板上的成功感，適合新手、與家人朋友來趟無負擔的旅行。 豪華六角營｜ 2 日 1 夜豪華營具紮營趣（ 2-3 人） KKday優惠: HK$1,200起，低至 HK$400/位起 鑽石觀星營｜ 2 日 1 夜觀星營具紮營趣（ 4-5 人） KKday 優惠: HK$1,600起，低至 HK$320/位起 2 日 1 夜自攜營帳紮營趣 KKday優惠: HK$270/位起（2人起） 燒烤包代購 KKday優惠: HK$580（二人），HK$1,030（四人） 衝浪課程 KKday優惠: HK$900（一對一），HK$1,400（一對二） KKday優惠: HK$1,700（一對三），HK$2,200（一對四），HK$2,750（一對五） 入營時間：下午3時至6時半

退營時間：翌日中午12時前

地址：大嶼山長沙下村55號民園農場

推介｜ Autocamper 大江埔 經典露營車 - Beetle 人氣甲蟲車頂營 Glamping 除了營帳外，近年亦非常流行汽車露營！Autocamper大江埔提供Beetle人氣甲蟲車頂營，兩日一夜露營車出租，包車頂營帳、露營櫈、露營枱、煮食爐具﹑露營燈串﹑保温袋。更可升級加購車用雪櫃及電池。 Autocamper 大江埔 + 經典 Beetle 人氣露營車（ 2 位） KKday優惠：HK$1,800/兩位起，平均 HK$900/位起 Autocamper 大江埔 + 經典 Beetle 人氣露營車 + 升級包括車用雪櫃及電池（ 2 位） KKday優惠: HK$2,300/兩位起，平均 HK$1,150/位起 *入營時現場繳付 HK$1,000 按金 入營時間：下午3-6時

退營時間：翌日中午12時前

地址：新界錦田江大路321號 （Autocamper大江埔）

推介｜ 沙頭角營喜野外露營場地 自費 Campfire 營火體驗 Glamping 位於沙頭角背山面海營地環境獨特，有充裕私人空間和家人好友享受野外露營，更可提供野外營火體驗。分為自攜營及租借特色營體驗，5m星空營租借體驗包括張露營枱凳、煮食餐具、Gas爐或燒烤爐。營內設施包括兩張吹氣大床、兩張床墊、露營燈、風扇，更有冷氣提供。 自攜營體驗（ A/ B 區） KKday 優惠: HK$300/位 (兩位起) B 區租借特色營體驗 KKday優惠: HK$4,000/ 4位，平均 HK$1,000/位

推介｜ Defenderland Land Rover Defender 汽車露營體驗 Glamping 衽超型格「越野之王」Land Rover Defender上玩車中泊，與「越野之王」盡情多角度打卡。露營套餐包括車頂營帳、戶外燈具、驅蚊器、餐具、露營櫈、露營枱、煮食爐具、保溫箱等。當中更包括約兩小時露營技巧及野外煮食技巧講解活動。 「越野之王」 Land Rover Defender 汽車露營體驗 KKday優惠: HK$2,530/兩位起，平均 HK$1,265/位起 入營時間：下午4-6時

退營時間：翌日中午12時前

地址：沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號（景盛農莊）

推介｜ 浪高長岸：露營 / 露營車 / 水上活動 Glamping 浪高長岸位於大嶼山南面的長沙下村海灘，提供一系列水上及戶外活動和設施，如獨木舟、人體衝浪板、初級滑浪風帆、軟身滑浪板及直立滑浪板及淺水衝浪板等，為一眾水上活動及大自然愛好者提供不同形形式式的水上活動。不同類型的賓客亦可以體驗 glamping，包括露營車、印第安營，可以借租浪高長岸露營車，在浪高長岸住宿一晚，體驗到的優閒臨海度假享受。 活動代用券 + 小型 / 豪華型露營車 KKday優惠:（三人）HK$1,399/3位 起，平均HK$467/位 起 KKday優惠:（四人）HK$2,299/4位 起，平均HK$525/位 起 四張活動代用券 + 印第安營（四位計） KKday 優惠: HK$1,699/4 位 起，平均 HK$425/位 起 附加代用券 - 額外人士 KKday 優惠: HK$330/位起 升級優惠 : 精選燒烤晚餐 KKday 優惠: HK$250/位 使用日期：2022年11月1日起（六個月內使用，須預約）

營幕/露營車使用時間： 下午5時至翌日中午12時

地址：香港大嶼山長沙下村 29 號