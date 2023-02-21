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2023-02-21 08:00:00

周末好去處︱第一屆《九龍東賽艇節》開催 廣邀水上活動好手參賽

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觀塘海濱市區避風塘為下水點的「發現號」水上活動中心。

經過3年抗疫，這個初春一切戶外活動復常，由香港藝土民間、中國香港賽艇協會、起動九龍東辦事處合辦的第一屆《九龍東賽艇節》，將於4月23日假觀塘避風塘及VESSEL發現號01啟動。

《賽艇節》活動，包括平板賽艇比賽、賽前基礎訓練和水陸嘉年華同樂日，現廣邀公眾、新手，以及經驗豐富的賽艇手個人或組隊參賽。比賽特設親子、工商機構團隊和學界組別，並特別提供賽前1天基礎訓練班，助初學者划出第一

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平板賽艇(Board Rowing)是近年引入新興的水上活動，結合賽艇架和直立板，艇身較闊，比傳統賽艇好玩、穩定和方便。

比賽以觀塘公眾碼頭至觀塘避風塘AD88為賽道，分為500米短距離衝刺賽和3公里長距離繞圈賽，每組分為「新秀」和「大師」兩大級別，採用平水比賽形式進行，適合全港老中青、親子家庭、情侶閨蜜和同事組隊參賽，挑戰自我，鍛煉心肺功能和肌肉，培育團隊精神和歸屬感。

賽艇協會現推出平板賽艇基礎/賽前訓練課程，新手只需透過至少1天(8小時)，學習握槳及划槳的動作，獲賽艇協會認可的「平板賽艇初級證書」即可參賽。如需更多訓練或有興趣接受進階培訓，可繼續報名半日/全日深化班，為比賽做好準備。而3公里繞圈賽，則適合富賽艇經驗的賽艇手挑戰，分為單人雙槳和雙人雙槳組別，不設年齡限制，可以親子出賽，採用計時賽形式進行。

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參賽前新手可接受「平板賽艇基礎」賽前訓練。

第一屆《九龍東賽艇節》詳情：

日期：4月23日(早上9時開始)

地點：觀塘避風塘、VESSEL發現號01(觀塘海濱道126號)

比賽費用：$105/人(3月 31日)

報名：https://forms.gle/kk1JoPER9mdMMfrr7

查詢：3612 4563

 

平板賽艇基礎/賽前訓練班

訓練班收費：$500/全日(8小時)；$365/半日(4小時，連器材租用及教學訓練，另可自備教練。)

訓練日期：2月至4月(需於10個工作天前預約日期)

訓練地點：觀塘避風塘、VESSEL發現號01(觀塘海濱道126號)

每班人數：8人

報名連結：https://forms.gle/aqyant9zeCvHQC8R7

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父母可放心讓孩子放電，玩家更可邊學邊chill邊尋找觀塘沿岸新視角，輕鬆共享有益身心的親子運動觀光遊。

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VESSEL發現號水上活動項目負責人兼中國香港賽艇協會教練鄧荻。

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