周末好去處︱第一屆《九龍東賽艇節》開催 廣邀水上活動好手參賽

《賽艇節》活動，包括平板賽艇比賽、賽前基礎訓練和水陸嘉年華同樂日，現廣邀公眾、新手，以及經驗豐富的賽艇手個人或組隊參賽。比賽特設親子、工商機構團隊和學界組別，並特別提供賽前1天基礎訓練班，助初學者划出第一

平板賽艇(Board Rowing)是近年引入新興的水上活動，結合賽艇架和直立板，艇身較闊，比傳統賽艇好玩、穩定和方便。

比賽以觀塘公眾碼頭至觀塘避風塘AD88為賽道，分為500米短距離衝刺賽和3公里長距離繞圈賽，每組分為「新秀」和「大師」兩大級別，採用平水比賽形式進行，適合全港老中青、親子家庭、情侶閨蜜和同事組隊參賽，挑戰自我，鍛煉心肺功能和肌肉，培育團隊精神和歸屬感。

賽艇協會現推出平板賽艇基礎/賽前訓練課程，新手只需透過至少1天(8小時)，學習握槳及划槳的動作，獲賽艇協會認可的「平板賽艇初級證書」即可參賽。如需更多訓練或有興趣接受進階培訓，可繼續報名半日/全日深化班，為比賽做好準備。而3公里繞圈賽，則適合富賽艇經驗的賽艇手挑戰，分為單人雙槳和雙人雙槳組別，不設年齡限制，可以親子出賽，採用計時賽形式進行。