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2022-06-22 12:30:00

周末好去處｜第四屆《Summer Soul 2022》九展舉行 試玩全新《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》+會場限定慈善商品 玩具迷必去！

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周末好去處｜第四屆《Summer Soul 2022》 試玩全新《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》+會場限定慈善商品 玩具迷必去！

周末好去處｜第四屆《Summer Soul 2022》 試玩全新《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》+會場限定慈善商品 玩具迷必去！

玩具迷請注意！本地玩具界的夏日年度盛事《Summer Soul 2022》夏日玩具展，將於62526日，一連兩日九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳 2舉行！場內除了有30個玩具參展商之外，更設全新遊戲《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》試玩專區，以及Soap Studio會場限定商品，每日限定10套，先到先得，售完即止。

周末好去處｜任天堂全新遊戲《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》試玩專區 參與遊戲贏禮物

全新Nintendo Switch遊戲—《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》為一款「格鬥技」×「足球」遊戲，在比賽時間內想盡辦法多射門，入球得分最多以取得勝利！參與《Nintendo Switch Sports》或《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》試玩活動後，憑出示入場門票，即可免費獲得「無敵星」壓力球一粒，每人限換取一次。

此外，憑出示入場門票參與《Nintendo Switch Sports》，並成功挑戰現場工作人員之勝出者，更可以參與一次徒手拿走最多「無敵星」壓力球的挑戰機會。每日限量送出500粒，每人只限挑戰一次。

同場亦設有《瑪利歐主題區》讓玩具迷和瑪利歐一起拍照打卡，同時更也發售Nintendo Switch「瑪利歐」系列遊戲及周邊商品。當中更展出多款人氣商品，包括：《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》、《超級瑪利歐3D世界+狂怒世界》等。

此外，更提供會場限定優惠給《Summer Soul》玩具迷，瑪利歐粉絲們絕對不能錯過《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》組合優惠入手價，選購Nintendo Switch不同版本主機配以《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》，只需HKD2,499HKD2,999

任天堂全新遊戲《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》試玩專區 任天堂全新遊戲《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》試玩專區 任天堂全新遊戲《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》試玩專區

周末好去處｜Soap Studio會場限定商品  限量10套慈善義賣

它們更設會場限定商品，與Soap Studio合作推出3款不同會場限定商品，包括Soap Studio自家IP綿綿島、Tweety等。每款均限量10套慈善義賣，產品收益將用作保育動物。

與阿里巴巴公益基金會聯乘合作 Summer Soul會場限定，限量10套發售， 每款均有獨立編號。先到先得，售完即止。 Tweety Soap Studio自家IP綿綿島

周末好去處｜罐頭豬LuLu全新西遊系列 買滿指定金額可獲巨大版元祖達摩抽選購買權

大家更可以買到罐頭豬LuLu 全新西遊系列，包括「罐頭豬LuLu玩轉西遊系列XL哪吒」及「罐頭豬LuLu玩轉西遊系列美猴王吊卡」。另外於《Summer Soul 2022》消費每滿HK$800（不包括Softsteel產品），會由工作人員協助下即場獲得「PP X MONSTER 巨大版元祖達摩」（售價HK$4,800）及「冰淇淋雷龍 - 薄荷蘇打」（售價HK$660）的抽選購買權一次，滿HK$1,600可獲兩個，如此類推，沒有封頂。抽選將會以即場抽選形式進行，中籤人士即可獲得該商品購買權，產品數量有限，先到先得。Lulufans一定不能錯過！

罐頭豬LuLu 玩轉西遊系列XL哪吒 罐頭豬LuLu西遊系列盲盒 PP X MONSTER 巨大版元祖達摩 冰淇淋雷龍 - 薄荷蘇打

即睇其他商品！

Mermertoys限定粉紅配色 Mermertoys三花貓 (Summer Soul優先預定) Swing Bunny & Swing Bear (AMAZ Version) MAZ by Lokianno透明紅色版本 負傷の屋太郎 (限量12隻) 負傷の屋太郎 (限量12隻) How2work x Kohei Ogawa會場限定全新商品 - Mini BG Bear搪膠玩具 SPACE MOLLY BE@RBRICK MY FIRSTO-FU (限量100隻) 「Kennyswork X threezero 森森-Milk版」限量套裝 (限量100套) 4D Half Baby Cupid & Fortune Cat Color Block Edition：憑大會入場券即可一整套三色購買，每日限購數量為兩系列各5套。此產品只限於 Summer Soul會場發售，Baby Cupid 及 Fortune Cat Color Block Edition三主配色共180個，售完即止！ 黏黏怪物研究所 Sticky Monster Lab（SML）工作系列盲盒 Press Start To Continue - Player One 黏黏怪物研究所 Sticky Monster Lab（SML）Vase 01/04

周末好去處｜4款門票款式公開預售

今年《Summer Soul 2022 》公開發售之門票共有 4款，包括「A+款」 Summer Soul福袋內含優先入場2日門票配共8款最新會場限定商品 ($8,500)、「A款」捆綁套裝內含優先入場2日門票配Summer Soul優先推出的Nano TEQ 「Alien Shimmer」玩具 ($600)、「B款」指定日子1日門票配隨機商品以及《Summer Soul 2022 》基本門票 ($180)。另有「C款」- Summer Soul基本門票 ($40)。

Summer Soul 2022

第四屆《Summer Soul 2022》活動詳情

地點：九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳2（Rotunda 2）
日期： 2022年6月25至26日（星期六至星期日）
入場時間：10:00am - 8:00pm

門票預售詳情：

1) Amaz By Lokianno
地址：銅鑼灣京士頓街2-4號地庫
營業時間：星期一至日12:00am - 9:00pm

2) Superman Toys
地址：九龍旺角西洋菜南街1N兆萬中心二樓222室
營業時間：星期一至日12:00am - 8:30pm

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