周末好去處｜第四屆《Summer Soul 2022》九展舉行 試玩全新《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》+會場限定慈善商品 玩具迷必去！

周末好去處｜第四屆《Summer Soul 2022》 試玩全新《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》+會場限定慈善商品 玩具迷必去！

玩具迷請注意！本地玩具界的夏日年度盛事《Summer Soul 2022》夏日玩具展，將於6月25至26日，一連兩日九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳 2舉行！場內除了有30個玩具參展商之外，更設全新遊戲《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》試玩專區，以及Soap Studio會場限定商品，每日限定10套，先到先得，售完即止。

周末好去處｜任天堂全新遊戲《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》試玩專區 參與遊戲贏禮物

全新Nintendo Switch遊戲—《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》為一款「格鬥技」×「足球」遊戲，在比賽時間內想盡辦法多射門，入球得分最多以取得勝利！參與《Nintendo Switch Sports》或《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》試玩活動後，憑出示入場門票，即可免費獲得「無敵星」壓力球一粒，每人限換取一次。

此外，憑出示入場門票參與《Nintendo Switch Sports》，並成功挑戰現場工作人員之勝出者，更可以參與一次徒手拿走最多「無敵星」壓力球的挑戰機會。每日限量送出500粒，每人只限挑戰一次。

同場亦設有《瑪利歐主題區》讓玩具迷和瑪利歐一起拍照打卡，同時更也發售Nintendo Switch「瑪利歐」系列遊戲及周邊商品。當中更展出多款人氣商品，包括：《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》、《超級瑪利歐3D世界+狂怒世界》等。

此外，更提供會場限定優惠給《Summer Soul》玩具迷，瑪利歐粉絲們絕對不能錯過《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》組合優惠入手價，選購Nintendo Switch不同版本主機配以《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》，只需HKD2,499或HKD2,999。