周末好去處｜第65屆體育節8月舉行 免費運動體驗+親子運動市集 電競賽車/ VR賽艇/彈網

體育節｜賽艇夏日祭（ 8 月 13-14 日）

「賽艇夏日祭」將於8月13及14日在灣仔水上運動及康樂主題區舉行，設有多個遊戲攤位及賽艇體驗等豐富節目。13日下午首先有「維港賽艇巡遊」，逾20艘平板賽艇將列隊由灣仔出發，至尖沙咀折返。

除了賽艇展覽等打卡位外，大家可即場參與「1分鐘賽艇挑戰賽」和「AR及VR賽艇體驗」，發掘賽艇潛能。中國香港賽艇協會屆時將築起水池，讓參加者享受風平浪靜的陸上平板賽艇。賽協亦首次舉辦「維港雙人平板賽艇體驗」，讓已報名的參加者在維港上泛舟，感受前所未有的樂趣。

日期：2022年8月13日至14日

時間：12:00–18:00

地點：灣仔水上運動及康樂主題區

費用：全免