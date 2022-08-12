周末好去處｜第65屆體育節8月舉行 免費運動體驗+親子運動市集 電競賽車/ VR賽艇/彈網

香港人注重健康，年度體育盛事—第65屆體育節於8月舉行。今年以「互相支持，並肩前行」為主題，於周末推出多個免費運動體驗，包含「海陸空」。更有親子運動市集，非常適合一家大小放電！
體育節｜賽艇夏日祭（8月13-14日）
「賽艇夏日祭」將於8月13及14日在灣仔水上運動及康樂主題區舉行，設有多個遊戲攤位及賽艇體驗等豐富節目。13日下午首先有「維港賽艇巡遊」，逾20艘平板賽艇將列隊由灣仔出發，至尖沙咀折返。
除了賽艇展覽等打卡位外，大家可即場參與「1分鐘賽艇挑戰賽」和「AR及VR賽艇體驗」，發掘賽艇潛能。中國香港賽艇協會屆時將築起水池，讓參加者享受風平浪靜的陸上平板賽艇。賽協亦首次舉辦「維港雙人平板賽艇體驗」，讓已報名的參加者在維港上泛舟，感受前所未有的樂趣。
日期：2022年8月13日至14日
時間：12:00–18:00
地點：灣仔水上運動及康樂主題區
費用：全免
體育節｜第四屆香港賽車運動節（8月20-21日）
港汽車會協辦的「第四屆香港賽車運動節」將於8月20及21日駛入數碼港，場內不但會展出多架久經沙場的賽車及器材供一眾車迷打卡，並透過展板詳細介紹香港賽車運動發展，更設有「電競賽車體驗」及「電競表演賽賽事直播」，讓大家玩盡虛擬及實體賽車！
此外，「賽車運動工作坊」將有賽車運動員分享出賽及訓練經歷，包括賽車技巧、團隊合作及賽車小故事等。賽車運動器材公司的職員亦會到場，為市民講解日新月異的賽車運動科技和安全知識。
日期：2022年8月20日至21日
時間：10:00–18:00
地點：數碼港商場
費用：全免
報名連結：https://fos.hkolympic.org/zh/65-automobile
體育節｜體操同樂日（8月28日）
為讓市民感受體操、彈網等「空中」運動，中國香港體操總會將於8月28日於荷里活廣場舉行「體操同樂日」。大家可於活動當日在教練指導下體驗彈網、藝術體操及健美體操。當日總會更會邀請吳翹充、黃曉盈等港隊體操傳奇，同市民一齊觀賞香港體操運動員的精彩示範。
大家可於8月16日（星期二）早上10時起開放予公眾報名參加，透過體育節網站登記的參加者將於活動當日獲得體育節紀念品乙份。名額有限，先到先得，額滿即止。
日期：2022年8月28日
時間：13:00-18:00
地點：鑽石山荷里活廣場
費用：全免
體育節｜親子運動市集（8月13-14、20日）
為讓幼童也有機會接觸運動，「親子運動市集」在８月13至14日及20日的雙週末繼續於屯門民坊愛定商場舉辦。市集以「用汗水換取快樂」為親子活動主題，以3至12歲兒童發展及活動技能而設計。中空中籃球場會舉行一系列充氣遊戲，包括「充氣香腸」、「搬DUCK 大鴨仔」、「鉛筆大力士」、「傳巨型火炬」、「毛毛蟲競賽」、「巨型平衡木」、「親子過河」等，而空中滑輪運動場會有「板車及平衡車體能挑戰」及「親子反斗樽短跑挑戰」等。
日期：2022年8月13至14日及8月20日
時間：13:00-17:00
地點：屯門友愛邨H.A.N.D.S.民坊愛定商場
活動費用：全免