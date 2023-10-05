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生活
2023-10-05 19:16:24

周末好去處｜「綠遊觀塘」免費參與多元化綠色活動 市集/工作坊/街頭音樂/街舞/展覽

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周末好去處｜「綠遊觀塘」免費參與多元化綠色活動 市集/工作坊/街頭音樂/街舞/展覽

周末好去處｜「綠遊觀塘」免費參與多元化綠色活動 市集/工作坊/街頭音樂/街舞/展覽

今年環保署於108日至115日期間，連續五個星期日於綠在觀塘開展社區參與活動「綠遊觀塘」，透過一系列多 元化及嶄新的活動，包括周日市集、時裝表演及展覽、兒童社區探索活動、共享街頭音樂及工作坊等，於社區帶動「6」式浪潮，與公眾一同探索綠色社區共享空間的可能性，共創環保和可持續的社區，邁向碳中和的目標及為都市固體廢物收費做好準備

「綠遊觀塘」節目亮點

綠遊市集（108日舉行）

集合12個本地品牌推廣綠色產品，包括綠色低碳餐飲、本地農產品、綠色生活 雜貨及升級再造用品。訪客透過參與不同「6」式活動賺取印章，以換取精緻實用的環保產品。

綠遊工作坊（108日舉行）

活動期間將與香港知專設計學院及升級再造品牌Wind.n.Sand合作，舉行免費升級再造工作坊，讓訪客利用回收牛仔布及咖啡膠囊製作精緻生活器物及飾物。

綠遊街頭音樂及綠遊街舞108日舉行）

本地街頭表演樂隊「路過露兩手」結合傳統樂器及升級再造樂器演奏，市民除了可以欣賞樂隊的表演外，更可與樂隊一同共享表演空間演奏。由 Bloom Dance Academy」綠遊街舞表演，跟大家一起以各種不同方式享受綠在觀塘的綠 色空間。  

「全民升級塑膠飾物」工作坊（108日舉行）

透過創新環保壓膠機，將「給我你的蓋」活動收集所得的廢棄膠樽蓋，升級再造成幻彩「6」式 掛飾及其他紀念品。市民可於獨一無二的掛飾上寫上願望，並掛於許願牆上拍照留念，享受綠色共創空間。  

綠遊工作坊 綠遊工作坊 綠遊街頭音樂 綠遊市集 「全民升級塑膠飾物」工作坊

綠遊遊樂場（1015日舉行）

由設計工作室MUDWORK及親子品牌ohmykids主理，讓小朋友以玩樂形式認識社區回收 網絡、減廢回收及升級再造，希望於日常生活中實踐低碳環保方式！前者將會帶領小朋友 運用廢棄木材，並加入輪子及繩索後，搖身一變成為趣味爆燈的四輪木箱車；後者則會讓 小朋友化身「童遊小領隊」，根據「小領隊選手包」中的神秘任務，帶領家長玩轉綠在觀 塘及鄰近社區，以玩樂形式探索社區減廢回收的足

綠遊遊樂場 綠遊遊樂場 綠遊遊樂場

綠遊習作（1022日舉行）

由社區廢料設計工作室WORKSHEET及社區設計工作室Making on Loft（樂在製造）加入玩樂元素帶領公眾體驗升級再造，以提高社區對「綠色」生活的意識和興趣，使環保教育和社區參與活動可持續發展

綠遊習作 綠遊習作

綠遊衣櫃（1029日舉行）

活動由本地繩結藝術品牌 ZOEE 及廚餘升級首飾品牌 Ways Out 與參加者體驗將舊衣物及 廚餘升級成環保袋或及精緻首飾，讓他們花點心思及創意，利用日常隨手可丟的廢物轉化 成獨一無二的精品

綠遊衣櫃

綠遊衣櫃

綠遊時裝表演及展覽 (115日舉行)

香港知專設計學院時裝設計學系學生及聖雅各福群會旗下環保社企 Green Ladies，透過早前公開徵集市民大眾所得的舊衣物，升級再造成別具心裁的時裝 作品，並於綠遊時裝表演中向參加者展示升級再造時裝。

自由玩綠 (115日舉行)

一個由孩子築起的自由玩樂天地，無論策劃、流程、製作及即場難題也交給 小朋友處理，實行一天限定玩轉綠在觀塘！由孩子檔主帶著他們主理的環保玩意、手作和遊戲，與大家分享環保回收及升級再造的樂趣

環保活動

此外，主辦單位亦會於10152229115日舉辦以下活動：

都市固體廢物收費．你要識：透過展板及有獎問答遊戲，讓市民了解都市固體廢物收費的實施安排。

互動社區地圖遊戲．回收點滴：透過展板及線上尋人遊戲，市民可了解觀塘區的「綠在區區」回收設施及區內居民的回收故事。

活動網頁

Klook.com
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