周末好去處 美食博覽食盡世界

剛剛於昨天正式開幕的美食博覽，是每年暑假的城中盛事，不妨趁著這個周末假期到灣仔會展，入場參觀及選購各式環球美食及餐飲，齊齊以味蕾看世界！
每年美食博覽都有不少人氣產品備受矚目，今年也不例外。例如首次發售的馬來西亞真正樹上熟貓山王冰皮月餅，以為台灣「KiKi麵店(KiKi茶)」推出的「KiKi嘗．月」奶皇月餅禮盒、醬料和預製茶，均會在展覽期間提供限量快閃優惠，記住把握機會搶購！
更不要錯過設有六大主題區的尊貴美食區，分別有「亞洲．料理」、「歐美．戀饌」、「甜藝．閒情」、「綠色．味力」、「咖啡．醇香」，以及今年新設的「啤酒．暢飲」主題，匯聚來自亞洲和歐美的頂級佳餚。值得留意的精選環球產品例如山梨縣甲州市鮑魚煮貝套裝、橡果飼養伊比利亞黑毛豬香腸、澳洲的嘉拉蜂蜜條等，締造國際美食盛會。
今年「公眾館」有多個地區展團透過本地代表參展，包括中國內地的農業農村部農業貿易促進中心、廣西壯族自治區及重慶市，海外代表則有日本青森縣、日本貿易振興機構和印尼，呈獻當地特色美食及飲食文化。「貿易區」亦設有多個地區展館，包括中國內地多個省份如浙江、湖北，及以網上形式參展的四川展館。想尋找湖北野生茶油、四川松露酒等特色產品便不要錯過此展區。
提提大家，「尊貴美食區」將開放至本周日(8月14日)，而「貿易區」只會開放至明天(8月13日)。請瀏覽美食博覽網站 www.hkfoodexpo.hktdc.com/tc查閱更多展會詳情。
各項展覽開放日期及時間：
日期
美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽：
8月11日至15日(星期四至星期一)
美食博覽「尊貴美食區」：
8月11日至14日(星期四至星期日)
美食博覽「貿易區」及香港國際茶展：
8月11日至13日(星期四至星期六)
時間
8月11日 至14日：上午10時至晚上10時
(美食博覽「貿易區」及香港國際茶展於8月13日下午6時結束)
8月15日：上午10時至下午6時
地點
香港會議展覽中心
票價
- 美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：港幣25元
- 以上展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票：港幣40元
- 「上午進場票」優惠：8月11、12及15日(星期四、五及一)，中午12時前入場，只需港幣10元(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
備註：入場人士可追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」
- 「晚間進場票」優惠：8月11、12、13及14日(星期四至星期日)晚上6時後入場，只需港幣10元(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
備註：入場人士可追加港幣15元參觀即晚的「尊貴美食區」
- 傷健人士票價：港幣10元(可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」)
備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」(只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場)
- 訪港人士票價：港幣20元(「尊貴美食區」套票為30元)
備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票
- 3歲或以下小童及65歲或以上的長者(持長者咭或有效年齡證明文件)免費入場
購票方法
- 門票於快達票網站、購票熱線及香港會議展覽中心的售票處公開發售
- 電子入場券可於01空間電子門票銷售平台、全線7-11及Circle K便利店、鄰住買及八達通手機應用程式有售
美食博覽
家電．家品．博覽
美與健生活博覽
香港國際茶展
國際現代化中醫藥及健康產品會議
「8月食．住．買」
衞生措施及健康資訊