周末好去處｜英皇娛樂概念店登陸銅鑼灣 軒公敲碗周邊/互動合照區/明星二手衣物慈善義賣

英皇娛樂於銅鑼灣開設期間限定概念店0 e:ffect，集娛樂及文化互動與精品零售於一身。除了可以與軒公、Twins、Joey等互動合照外，更買到限量明星周邊。即睇詳情！

概念店樓高三層，佔地逾6000平方尺。每層均設有特別主題，內容會不定期更新。地下設「音樂直播專區」，靈感來自日韓的可視廣播，在開Live的同時亦能與粉絲及行人互動，觀眾除了收看網上直播，亦可以同時在羅素街駐足觀看。直播將會由洪助昇（Aiden）、曾傲棐（Arvin）、黎展峯（Andy）、黃明德（Dark）及郭思（Suey）主持，邀請現場觀眾一起打機、玩桌遊，跟粉絲們近距離互動。

另外亦設有與Snapio合作的韓式四格自拍亭，可以跟逾40位英皇藝人的相框合照。拍完四格自拍仍未夠喉，那「動態合照」必定可以滿足追星慾，0 e:ffect獨家引入最新的「全息投影（Holographic）」技術，大家可以盡情與軒公、Twins、祖兒及Gin Lee一起拍攝會動的照片。

除直播及busking外，更展示一系列英皇知名歌手的經典演唱會舞台服飾，包括容祖兒、Twins、張敬軒、古巨基及李克勤等，粉絲們可以近距離一睹服飾的細緻剪裁，再次重溫演唱會精華片段。

售獨家期間限定精品 收益撥捐慈善機構

來到0 e:ffect 概念店 1樓不得不提「歌手們的衣帽間」打卡位，設有Hins、Twins和Joey的演唱會主題corner以及期間限定店，售賣各款設計精美的藝人周邊產品，包括0 e:ffect與不同本地藝術家及品牌聯乘的限量產品、與本土藝術家聯乘設計明星限量周邊、限量版黑膠唱片、演唱會周邊、首次登場的EEG FAM精品、「冤枉娛樂」主題產品及各大演唱會熱賣精品等。收益在扣除成本後將捐予數間慈善機構，包括關護長者協會、杜葉錫恩教育基金、路向四肢傷殘人士協會。

除了設計精美兼具本土特色的周邊產品外，張敬軒、Twins及Gin Lee的獨家黑膠唱片亦會於0 e:ffect獨家率先發售，更有機會舉行簽名會。詳細開賣及活動日期可以留意0 e:ffect社交平台。