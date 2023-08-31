周末好去處｜萬寧聯四大美髮護髮品牌舉辦「Healthy Hair Carnival」免費頭髮分析/送$49優惠券/Franc Franc護髮毛巾

頭髮跟皮膚都一樣，需要每天悉心打理。萬寧將於9月7日起，一連四星期舉行「Healthy Hair Carnival」，連串限定活動集合四大美髮及護髮品牌，包括日本創新養髮品牌「Hair Recipe」、頭髮護理L’Oreal PARiS、日本星級髮型師專業推薦染髮品牌got2b，以及日本泡泡染髮人氣之選Liese Blauné， 為無論想全面護理秀髮、健髮防脫還是轉換全新髮色的你，都可以透過了解自己的髮質選擇適合自己的產品，讓萬寧為你呈現頭髪最好的一面，一齊「髮」現無限可能！
萬寧 x Hair Recipe首辦「米之御髮祭」免費護髮油及和風打卡位
「Healthy Hair Carnival」首個節目是萬寧 x Hair Recipe首次攜手舉辦的Hair Recipe「米之御髮祭」。Hair Recipe純米瓶系列（Wanomi）是由日本營養學家和頭髮專家，以當地最熱門的天然純米養髮概念開發的創新護髮品牌系列。為讓香港人親自體驗天然食材的養護頭髮效果，Hair Recipe將於9月7至10日在銅鑼灣Fashion Walk中庭設日式工藝小木屋，帶來限定體驗與優惠活動。
「米之御髮祭」設有體驗區及米之御髮祭打卡位，更可即場免費試用修護乾枯毛躁髮的免沖洗米糠護髮油。活動期間完成打卡任務，即享$49活動限定優惠券。除此之外，於9月7至14日在銅鑼灣指定萬寧門市購買Hair Recipe純米瓶系列單件裝，即享第二件半價。每日首100名參加活動的顧客更可獲得$39萬寧優惠券。
萬寧 x L’Oreal PARiS防掉髮限定專區 免費頭皮分析 派護髮產品及CheckCheckCin養髮米水
輕脫髮問題逐漸常見，要徹底解決掉髮問題，必須建立養生健髮之道。L‘Oreal PARiS將於9月8日至21日，在尖沙咀指定萬寧分店設置萬寧 x L‘Oreal PARiS 防掉髮限定專區，提供專業免費頭髮健康分析。9月15至17日期間，每日頭50名參加活動的顧客可獲得透明質酸輕盈水潤洗髮露及CheckCheckCin米水（含黑豆、黑芝麻）一包（禮品總值$134），由内到外滋養頭皮，養出強韌豐盈秀髮。另外，購買3件或以上強韌豐盈系列產品即送Franc Franc護髮毛巾(一套兩件)（價值$220），讓秀髮得到雙倍呵護。
萬寧 x got2b 免費虛擬髮色 日本星級髮型師分享髮色趨勢
兩大美髮品牌got2b 及 Liese Blauné一直引入日本大熱的必染髮色產品，got2b將於9月22日在尖沙咀美麗華商場一站式造型概念店RICKYKAZAF Store，舉辦日本潮流髮色發布會，邀請日本星級髮型師介紹日本最新髪色趨勢、造型示範及分享家居頭髮護理貼士，更有Trend Collection Catwalk Runway展示日本最新潮流造型。當日亦設有got2b潮流髮色體驗照相館，顧客可以測試及選擇自己喜歡的got2b髮色並於館内拍照留念。活動期間只要轉載或分享萬寧Facebook專頁活動帖子，即送got2b產品系列限定優惠券。
萬寧 x Liese Blauné 玩遊戲贏獎品 送萬寧$10現金優惠券及$25 Starbucks禮券
另一主打泡泡染髮技術的染髮品牌Liese Blauné，活動期間在銅鑼灣指定萬寧分店設有Virtual Try On體驗，可即場測試最新虛擬髮色。分店亦設有小遊戲專區，完成遊戲或虛擬髮色體驗，將獲贈Your Glamorous Style限定文件夾。期間購買兩件Liese/Liese Blauné/Liese極緻鎖色修護系列，即送萬寧$10現金優惠券；買Rerise回麗絲產品一件即送Rerise回麗絲護染梳一把。買任何Kao頭髮護理或染髮產品滿$149，更加送$25 Starbucks禮券。