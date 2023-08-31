周末好去處｜萬寧聯四大美髮護髮品牌舉辦「Healthy Hair Carnival」免費頭髮分析/送$49優惠券/Franc Franc護髮毛巾

頭髮跟皮膚都一樣，需要每天悉心打理。萬寧將於9月7日起，一連四星期舉行「Healthy Hair Carnival」，連串限定活動集合四大美髮及護髮品牌，包括日本創新養髮品牌「Hair Recipe」、頭髮護理L’Oreal PARiS、日本星級髮型師專業推薦染髮品牌got2b，以及日本泡泡染髮人氣之選Liese Blauné， 為無論想全面護理秀髮、健髮防脫還是轉換全新髮色的你，都可以透過了解自己的髮質選擇適合自己的產品，讓萬寧為你呈現頭髪最好的一面，一齊「髮」現無限可能！

萬寧 x Hair Recipe 首辦「米之御髮祭」免費護髮油及和風打卡位

「Healthy Hair Carnival」首個節目是萬寧 x Hair Recipe首次攜手舉辦的Hair Recipe「米之御髮祭」。Hair Recipe純米瓶系列（Wanomi）是由日本營養學家和頭髮專家，以當地最熱門的天然純米養髮概念開發的創新護髮品牌系列。為讓香港人親自體驗天然食材的養護頭髮效果，Hair Recipe將於9月7至10日在銅鑼灣Fashion Walk中庭設日式工藝小木屋，帶來限定體驗與優惠活動。

「米之御髮祭」設有體驗區及米之御髮祭打卡位，更可即場免費試用修護乾枯毛躁髮的免沖洗米糠護髮油。活動期間完成打卡任務，即享$49活動限定優惠券。除此之外，於9月7至14日在銅鑼灣指定萬寧門市購買Hair Recipe純米瓶系列單件裝，即享第二件半價。每日首100名參加活動的顧客更可獲得$39萬寧優惠券。