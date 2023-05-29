周末好去處︱親子消暑水上樂園 白石Fun Fun充氣水世界 最平$90盡情放電

白石燒烤佔地過萬呎，能夠飽覽吐露港、八仙嶺一帶的壯麗景色，可容納過千人一起燒烤。場內更備有優美海邊獨立屋，讓大家可以在落日美景下，不受打擾與友人共聚與燒烤樂趣。此外，場內設有戶外兒童彈床、風箏區及麻將租賃服飾，而今個夏天再度推出「白石Fun Fun充氣水世界」，讓大家玩完刺激滑水梯後可以進行BBQ。

位於馬鞍山烏溪沙的「白石燒烤」，宣布重開水上樂園「白石 Fun Fun 充氣水世界」，不但加入全新裝置，更準備了超長滑水梯，而且最平 $90 ，即可玩盡樂園內設施，讓市民在炎炎夏日盡情放電。

位於馬鞍山烏溪沙的「白石燒烤」，宣布重開水上樂園「白石 Fun Fun 充氣水世界」，不但加入全新裝置，更準備了超長滑水梯，而且最平 $90 ，即可玩盡樂園內設施，讓市民在炎炎夏日盡情放電。

充氣水世界備有多樣色彩繽紛的充氣設施，除了原有的4條超巨型滑水梯，還有巨型水上波波池、巨型充氣公仔水泡，今年更增設超長滑水梯，帶來不一樣的速度快感，在碧海藍天的環境下，從高處迅速滑下，好玩指數爆燈。「白石Fun Fun充氣水世界」逢星期六、日及公眾假期開放，開放時段每日4節，最平票價$90一節，$240則可全日任玩。

白石 Fun Fun 充氣水世界詳情：

時間：逢周六、日及公眾假期開放

地點：新界馬鞍山白石第 1950 號「白石燒烤」