周末好去處｜迪士尼官方自拍館12月尾登陸旺角朗豪坊 迪士尼公主+Marvel主題區 AR技術化身公主/英雄

自拍館Good Moment Lifestyle Snap Hub將於本月下旬正式登陸旺角朗豪坊，分為迪士尼公主及Marvel兩個主題，有齊像真道具及華麗場景，配合AR技術供大家瘋狂自拍！

佔地逾 6,000 呎 AR 技術化身公主 / 英雄

自拍館佔地超過6,000呎，主題式自拍照相館設有迪士尼授權的迪士尼公主主題區域和Marvel主題區域，以超像真的道具和場景，創造超過20個夢幻打卡點；配合嶄新虛擬實境 (AR)技術，利用手機app營造獨特體驗，締造難忘回憶。

迪士尼公主主題包括白雪公主、茉莉公主、灰姑娘、長髮公主、愛麗兒和貝兒公主等的夢幻主題場景，每個場景均飾有細致逼真的道具，如灰姑娘的南瓜馬車、長髮公主的浮動燈籠、阿拉丁的魔毯等。而Marvel主題則以紅磚和黑網營造出充滿電影感的場景，加上多個Marvel人物主題背景，如括鐵甲奇俠、美國隊長、蜘蛛俠、雷神等。