周末好去處｜「透視未來」回收玻璃藝術展 再生玻璃打造環保藝術裝置+玻璃工作坊

「一個廢棄的玻璃樽在地球上需要多久才能被分解？答案是一百萬年。」慈濟環保願行館聯同本地建築師團隊，由即日至4月30日舉辦「透視未來」（Glaze into Future）回收玻璃藝術展，展出由本地回收玻璃廢料打造的環保藝術裝置作品。展覽由3位本地建築師黃鋈暉、陳俊宇及葉希芃負責創作和設計，希望透過展覽向公眾展示香港本地廢棄玻璃樽的可塑性，透過具建築美感的設計，讓大眾沉浸在透視玻璃光影中，一同探索玻璃回收的可行性。

結合建築與藝術美學 為玻璃廢料賦予新生命 香港的玻璃回收率偏低，跟據2020年的統計資料顯示，全年有大約67,000噸廢棄玻璃，但成功被回收的只有不足兩成，而回收玻璃通常只會被壓碎成為製作英泥的材料。策展團隊自2017年開始鑽研將再生玻璃用作建築材料，關注環保玻璃的可能性。是次展覽的創作意念，是結合建築與藝術美學為玻璃廢料延長生命週期。

現場展出之展品蘊藏不同的回收元素，作品包括「回收玻璃飛浪」、「樽蓋塑膠雨」以及「玻璃砂畫」，各自傳遞環保信息。當中最大型的展品「回收玻璃飛浪」是延綿8米長的飛浪設計裝置，所用材料均是「再回收」，被升級改造的玻璃磚最先用作建造於商場展出的藝術裝置，在去年又被變裝成為聖誕市集裡的聖誕樹。3位建築師今次再將玻璃磚加以變奏，灌注第四生命，亦巧妙運用窗前的光線，在陽光七彩折射下仿如置身燈光幻影，打造不能錯過的「打卡」位。伸延部分則成為可用的桌面，讓大眾可多角度近距離欣賞透視玻璃磚和裡面的玻璃顆粒。為展現永續設計概念，裝置以組裝式結構支撐，展覽後可分拆成為5件獨立的傢俬和園藝掛架，延續材料生命。

而色彩繽紛的「樽蓋塑膠雨」則以超過700個經慈濟回收站收集所得的舊樽蓋製成，並集合12位義工朋友的力量共同製作。透過壯觀的樽蓋雨，提醒大眾玻璃樽的使用除了產生玻璃廢料外，同時亦會製造衍生廢物，例如招紙、鋁樽蓋，膠蓋等。沒處理好的塑膠廢料如進入大自然的水循環，使雨水中含有塑膠微粒，將構成環境災害。

展覽館入口、懸掛於窗前的「玻璃砂畫」，向大眾呈現不一樣的玻璃質感，混合光線折射更構成獨特的藝術光影。玻璃經壓碎後變成像砂一般幼細的顆粒，再將不同顏色的玻璃砂砌成畫作。策展團隊藉以向大眾分享回收玻璃的可塑性，示範將廢物變成藝術品。同場於指定時間亦會舉辦工作坊，讓公眾一起發揮創意以玻璃砂製作砂畫，製成品更將於展覽中共同展出。