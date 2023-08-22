周末好去處｜運動博覽8月25亞博開幕 盤點5大焦點賽事+激筍優惠 $10買$9000單車

第11屆「運動博覽2023」（SportsExpo 2023）將於8月25至27日首次在亞洲國際博覽館舉行。以下為大家盤點5大焦點賽事，以及大受歡迎的$10激筍優惠活動，獲抽中的幸運兒可以$10換購優質運動用品，包括原價$8800元的高性能單車！

經過為期6個月的訓練，「三菱電機香港V.Cares青年排球訓練計劃2023」四支球隊將於運動博覽驗收成果，進行最後一輪小組賽及決賽，體驗大賽氣氛！決賽日設網上直播，全港排球愛好者無論於線上或線下也能觀賞賽事。

運動版圖與前香港佩劍一哥林衍聰先生創辦的「Fencing Hall 劍 • 館」再次合作，舉辦全港最大型劍擊賽事「亞洲少年劍撃精英聯賽」。賽事雲集本地、內地、台灣等地青年劍手比拼，即場展現精彩劍擊技和風采。

室內三項鐵人耐力賽

運動版圖與Eco Lifestyle Fitness (HK) LTD聯手舉辦室內三項鐵人耐力賽，比賽獲香港三項鐵人總會認可，賽程更加達到奧運及半奧運的距離，參賽者即場展現耐力運動的堅毅和意志。

創新智力運動會

智力比賽也是一項運動，今次運動博覽加入創新智力運動元素，舉行「2023年全港中國象棋比賽快賽錦標賽」，適逢香港將派出4男1女出戰9月的杭州亞運象棋賽事，這次快棋賽正好向大眾推廣象棋運動。另一年一度的「卡卡頌世界賽香港區選拔賽」亦會在今次運動博覽舉行，參賽者將展示卡卡頌桌上遊戲鬥智鬥勇的魅力，冠軍可獲得「2023年卡卡頌世界大賽」參賽資格，與世界各地選手競逐世界冠軍寶座。

SUBARU Car Challenge® ：香港區預賽

由意美汽車(香港)有限公司主辦的 「SUBARU Car Challenge®」，將於8月26日在運動博覽舉辦香港區預賽，參賽者連續6小時的耐力賽中衝破極限、挑戰自我，5位獲勝參賽者將代表香港前往新加坡參加總決賽。