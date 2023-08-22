周末好去處｜運動博覽8月25亞博開幕 盤點5大焦點賽事+激筍優惠 $10買$9000單車

第11屆「運動博覽2023」（SportsExpo 2023）將於8月25至27日首次在亞洲國際博覽館舉行。以下為大家盤點5大焦點賽事，以及大受歡迎的$10激筍優惠活動，獲抽中的幸運兒可以$10換購優質運動用品，包括原價$8800元的高性能單車！
今次運動博覽以「100種運動釋」為主題，寓意100種運動，就有100種運動方式。會場首次進軍亞洲國際博覽館，將舉辦5大焦點賽事，動靜皆宜，適合不同運動愛好者觀看。
亞洲少年劍擊精英聯賽
運動版圖與前香港佩劍一哥林衍聰先生創辦的「Fencing Hall 劍 • 館」再次合作，舉辦全港最大型劍擊賽事「亞洲少年劍撃精英聯賽」。賽事雲集本地、內地、台灣等地青年劍手比拼，即場展現精彩劍擊技和風采。
V.LEAGUE排球聯賽
經過為期6個月的訓練，「三菱電機香港V.Cares青年排球訓練計劃2023」四支球隊將於運動博覽驗收成果，進行最後一輪小組賽及決賽，體驗大賽氣氛！決賽日設網上直播，全港排球愛好者無論於線上或線下也能觀賞賽事。
室內三項鐵人耐力賽
運動版圖與Eco Lifestyle Fitness (HK) LTD聯手舉辦室內三項鐵人耐力賽，比賽獲香港三項鐵人總會認可，賽程更加達到奧運及半奧運的距離，參賽者即場展現耐力運動的堅毅和意志。
創新智力運動會
智力比賽也是一項運動，今次運動博覽加入創新智力運動元素，舉行「2023年全港中國象棋比賽快賽錦標賽」，適逢香港將派出4男1女出戰9月的杭州亞運象棋賽事，這次快棋賽正好向大眾推廣象棋運動。另一年一度的「卡卡頌世界賽香港區選拔賽」亦會在今次運動博覽舉行，參賽者將展示卡卡頌桌上遊戲鬥智鬥勇的魅力，冠軍可獲得「2023年卡卡頌世界大賽」參賽資格，與世界各地選手競逐世界冠軍寶座。
SUBARU Car Challenge®：香港區預賽
由意美汽車(香港)有限公司主辦的 「SUBARU Car Challenge®」，將於8月26日在運動博覽舉辦香港區預賽，參賽者連續6小時的耐力賽中衝破極限、挑戰自我，5位獲勝參賽者將代表香港前往新加坡參加總決賽。
運動員品牌、選物市集及激筍消費優惠
運動博覽提供多元化優質運動相關產品供入場人士選購，現場有過百攤位，有保健品品牌與香港跳高運動員楊文蔚的自家品牌聯乘參展，同場亦設運動生活選物市集，售賣本地運動品牌產品！
現場亦設$10激筍優惠，多項優質產品供幸運兒以$10選購，當中包括原價$8800的TREK 2023 DOMANE AL 2碟剎跑車、原價$6680的GIANT Talon 1單車等。
部份激筍優惠產品一覽
運動旅遊講座送機票
除了精彩賽事外，今屆運動博覽特設運動旅遊講座，包括韓國觀光公社舉辦實用遊韓滑雪講座，推廣韓國滑雪文化；臺灣觀光協會香港辦事處夥拍長榮航空舉辦台灣潛水攻略講座，邀請天堂潛水員 ParadiseDiver(HK) 創辦人Jason Cheung主講，分享探索綠島、小琉球的水下、岸上必玩攻略；現場更設有問答環節，送出由長榮航空贊助的香港台北來回機票。
運動博覽2023入場券現正於www.expo.sportsoho.com發售，票價為$30，Sportsoho會員享$20優惠。所有入場人士均可換領價值超過$100的運動福袋一個（每日限量換購，送完即止）。
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運動博覽2023活動資訊
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日期：
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25/8/2023（星期五）- 27/8/2023（星期日）
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開放時間：
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8月25日（星期五） 10:00 – 19:00
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地點：
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亞洲國際博覽館（三號及六展館）
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入場費：
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$30
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交通安排：
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大會提供免費接駁巴士：bit.ly/SE23transport
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查詢：
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官方網頁：http://expo.sportsoho.com