周末好去處｜運動及健康博覽首推舞蹈及動感單車區 $100全日任上瑜珈/健身/動感單車/跳舞班

香港運動及健康博覽將於2023年5月13日至14日在亞洲國際博覽館舉行，今屆設有6大主題舞台，包括主舞台、舞動全球區(Dance Stage)、動感單車區(Spin Stage)、運動健康博覽、健身大本營以及HYROX體能耐力賽，提供多達40個健身、瑜伽、動感單車及多元化舞蹈課堂，滿足不同程度人士的需要。 特選門票只需$100，便能全日任上以上課堂（Coffee及Jumbo課堂除外），如想參與星級導師林芊妤（Coffee）、曾淑雅（Jumbo Tsang）的課堂，可以$250購買VIP尊貴門票。Nike更特別送出1,000張尊貴門票予Nike會員參與。

香港運動及健康博覽

星級瑜伽導師親自指導 主舞台提供一系列瑜伽、普拉提及健身課程，星級導師更會現身即席示範並提供小貼士，包括林芊妤（Coffee）、曾淑雅（Jumbo Tsang）及Simon Yuen等。來自澳洲的Simon Yuen是專業呼吸大師，他將指導如何將正確呼吸技巧融入生活，從而提升運動表現，有助抗壓及促進身心健康。教學方法深入淺出，適合瑜伽初學和進階人士參與，多元化課堂包括陰陽瑜珈、HIIT及普拉提拳擊等。

HYROX 體能耐力賽 二千人挑戰體能之巔 繼上年取得成功，來自德國的全球最大型的體能耐力賽HYROX將再次登陸博覽會。HYROX體能耐力賽包括1公里跑步，緊接著功能性健身訓練，重複8次，充分鍛鍊力量及耐力。參賽者可在公開賽或精英賽以個人身份參加比賽，也可以結伴組隊，以男雙、混雙或女雙參加比賽。今年大會更首次在亞洲推出4人接力賽。比賽適合任何人士參加，參賽者的年齡由 16 歲至 70 歲不等。所有參加者將會獲得香港站的襟章，而各個年齡組別的勝利者更能參加國際錦標賽。

Spin Stage 動感單車區 動感單車結合強勁節拍、燈光效果及高強度心肺功能訓練，讓大家在音樂律動中鍛煉身體，以玩樂方式高效燃燒脂肪。RENATION在博覽會呈獻首個大型戶內動感單車區，課堂由活力十足的導師指導，每堂可容納30人參與。

Spin Stage 動感單車區

Dance Stage 投入舞蹈世界 K-pop魅力直捲全港，間接令街舞開始盛行。大會首次特別打造舞蹈區，呈現出運動的多面向。除了基本健美舞外，博覽會更帶來來自不同國家的舞蹈，包括印度舞、拉丁舞、非洲舞等。香港街舞發展聯盟（Street Dance Society）更攜手呈獻一系列街舞班，包括霹靂舞、甩手舞、嘻哈等，將氣氛推至高峰。所有課堂歡迎任何程度人士參加，盡情狂歡並躍動起來。

體能專區 人氣健身導師小貼士 專為健身愛好者而設，大會集合眾多健身品牌，如 AQ Strong、Waterfall及Joint Dynamics，讓大家與來自香港的教練對話和交流。健身區將化身成健康社區，讓大家分享健身資訊，學懂如何透過運動鍛鍊來保持身心健康。 運動及健康博覽 提升身心健康 博覽會匯聚100多個與運動健康相關品牌，包括業界先Fluid X、Polar及BOC Life，還有注入本地研發健康營養品牌，例如卓營方等等。大會更提供健康食品及營養資訊，帶來最全面健康體驗。

體能專區

香港運動及健康博覽 日期：2023年5月13日至14日（星期六至日） 開放時間：上午9時至下午7時 地點：亞洲國際博覽館Hall 5,7 & 9 門票現於香港運動及健康博覽官方網站有售： https://fitnesswellnessexpo.hk