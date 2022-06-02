周末好去處｜遍佈港九新界！全港103個寵物共享公園整合 【內附地址】

寵物共享公園與一般的寵物公園不同，並非專門為寵物使用而設計，而是將現有的公園開放給市民，並與其寵物共享。不過需要注意的是在寵物共享公園範圍內，主人們需要以帶子或繩子牽引寵物，並加以管束，以免滋擾其他場地使用者。但與寵物公園同樣，寵物共享公園亦設有基礎的配套設施，例如狗糞收集箱、狗廁所等，以下就為大家整合各區寵物共享公園名單，讓大家可以放心與寵物們共度閑暇的時光。

【各區寵物共享公園名單】

為了讓寵物們與市民的日常生活共融，香港政府增設了寵物共享公園，令市民可以與寵物在公園範圍內共度閑暇時光。直至今年四月，政府已經開放超過100個遍佈港九新界的寵物共享公園，使場地可以同時方便主人及寵物使用。

標示圖案：#位處海濱場地

* 寵物共享公園設於場地指定位置

^ 二○二二年四月二十一日開始開放的寵物共享公園

香港島寵物共享公園

不少香港島區域的寵物共享公園都處於海濱場地，而且更有超過一半的場地在今年才成為寵物共享公園，因此主人和寵物們可以在鄰近海旁享受休閒的時光。

香港島寵物共享公園｜中西區

1.中環碼頭海濱長廊 # ^

地址：中環碼頭海濱長廊

2.中西區海濱長廊—中環段 # *

地址：龍和道

3.中西區海濱長廊 – 上環段 # ^

地址：上環中港道

4.中西區海濱長廊 – 西區副食品批發市場段 # * ^

地址：西環豐物道 8 號

5. 二號碼頭花園 # ^

地址：中環民光街2號碼頭天台

6. 三號碼頭花園 # ^

地址：中環民光街3號碼頭天台

7. 中山紀念公園 # * ^

地址：香港西營盤東邊街北

8. 山頂花園

地址：柯士甸山道40號對面

9. 永利街休憩花園 ^

地址：上環永利街

香港島寵物共享公園｜東區

10. 富康街休憩處 # *

地址：富康街十號

11. 北角海濱花園(一期) # *

地址：北角琴行街

12.小西灣海濱花園 # *

地址：小西灣道28號