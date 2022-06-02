周末好去處｜遍佈港九新界！全港103個寵物共享公園整合 【內附地址】

寵物共享公園與一般的寵物公園不同，並非專門為寵物使用而設計，而是將現有的公園開放給市民，並與其寵物共享。不過需要注意的是在寵物共享公園範圍內，主人們需要以帶子或繩子牽引寵物，並加以管束，以免滋擾其他場地使用者。但與寵物公園同樣，寵物共享公園亦設有基礎的配套設施，例如狗糞收集箱、狗廁所等，以下就為大家整合各區寵物共享公園名單，讓大家可以放心與寵物們共度閑暇的時光。
【各區寵物共享公園名單】
為了讓寵物們與市民的日常生活共融，香港政府增設了寵物共享公園，令市民可以與寵物在公園範圍內共度閑暇時光。直至今年四月，政府已經開放超過100個遍佈港九新界的寵物共享公園，使場地可以同時方便主人及寵物使用。
標示圖案：#位處海濱場地
* 寵物共享公園設於場地指定位置
^ 二○二二年四月二十一日開始開放的寵物共享公園
香港島寵物共享公園
不少香港島區域的寵物共享公園都處於海濱場地，而且更有超過一半的場地在今年才成為寵物共享公園，因此主人和寵物們可以在鄰近海旁享受休閒的時光。
香港島寵物共享公園｜中西區
1.中環碼頭海濱長廊 # ^
地址：中環碼頭海濱長廊
2.中西區海濱長廊—中環段 # *
地址：龍和道
3.中西區海濱長廊 – 上環段 # ^
地址：上環中港道
4.中西區海濱長廊 – 西區副食品批發市場段 # * ^
地址：西環豐物道 8 號
5. 二號碼頭花園 # ^
地址：中環民光街2號碼頭天台
6. 三號碼頭花園 # ^
地址：中環民光街3號碼頭天台
7. 中山紀念公園 # * ^
地址：香港西營盤東邊街北
8. 山頂花園
地址：柯士甸山道40號對面
9. 永利街休憩花園 ^
地址：上環永利街
香港島寵物共享公園｜東區
10. 富康街休憩處 # *
地址：富康街十號
11. 北角海濱花園(一期) # *
地址：北角琴行街
12.小西灣海濱花園 # *
地址：小西灣道28號
香港島寵物共享公園｜南區
13.香港仔海濱公園 #
地址：香港仔海傍道
14. 鴨脷洲公園 # ^
地址：鴨脷洲鴨脷洲大街
15. 鴨脷洲海濱長廊 # ^
地址：鴨脷洲鴨脷洲大街
16. 洪聖街休憩花園 # ^
地址：鴨脷洲惠風街
17.觀海徑休憩處 #
地址：香港仔觀海徑
18. 石澳海角郊遊區 # ^
地址：石澳石澳山仔路
19. 赤柱海濱長廊 # ^
地址：赤柱赤柱大街
20. 新八間休憩處 # ^
地址：赤柱黄蔴角道
21. 瀑布灣公園 # * ^
地址：華富邨瀑布灣道
香港島寵物共享公園｜灣仔
22. 寶雲道花園 ^
地址：灣仔寶雲道
23. 寶雲道公園 ^
地址：灣仔寶雲道
24. 寶雲道臨時休憩處 ^
地址：灣仔寶雲道
25.東岸公園(第一期) #
地址：屈臣道，天后
26.蓮花宮花園
地址：蓮花宮，大坑
27.蓮花宮東街休憩處
地址：蓮花宮，大坑
28. 成和道休憩花園 ^
地址：跑馬地成和道
29. 大潭水塘道休憩處 ^
地址：灣仔大潭水塘道
30. 維多利亞公園* ^ Victoria Park* ^
地址：香港銅鑼灣興發街一號
31. 灣仔峽公園 ^
地址：灣仔司徒拔道
32.灣仔臨時海濱花園 #
地址：灣仔海濱
九龍區寵物共享公園
九龍區的寵物共享公園大部份都屬於本來就作為寵物共享公園使用的設施，而位於海濱區域的寵物共享公園只有鯉魚門海濱休憩處，若果想帶同寵物到海濱附近散步，就只可以選擇這個公園。
九龍區寵物共享公園｜九龍城
33. 龍翔道公園
地址：九龍啟德承豐道
34. 啟德空中花園 ^
地址：九龍城沐安街20號
35. 啟德車站廣場 ^
地址：九龍龍翔道
九龍區寵物共享公園｜觀塘
36.曉光街休憩花園
地址：觀塘曉光街(曉麗苑對面)
37.鯉魚門海濱休憩處 #
地址：鯉魚門鯉魚門海傍道
九龍區寵物共享公園｜深水埗
38.長沙灣道/長順街遊樂場 ^
地址：長順街
39.龍翔道眺望處 ^
地址：龍翔道
40.丹桂路休憩花園
地址：又一村丹桂路3號
41.上李屋花園 ^
地址：大埔道
42.棠蔭街山邊休憩處
地址：石硤尾棠蔭街
43. 永康街休憩花園 ^
地址：永康街
九龍區寵物共享公園｜黃大仙
44. 金鳳街休憩處 ^
地址：黃大仙，金鳳街
45. 景福街休憩處 ^
地址：黃大仙，景福街
46. 牛池灣村遊樂場
地址：九龍龍翔道牛池灣村
47.牛池灣村休憩處
地址：黃大仙永定道
48. 新蒲崗交匯處休憩花園
地址：黃大仙新蒲崗太子道東
49. 永定道休憩處
地址：黃大仙永定道
九龍區寵物共享公園｜油尖旺
50.聚魚道休憩花園
地址：深旺道／聚魚道交界處
51. 海防道兒童遊樂場 ^
地址：尖沙咀九龍公園徑
52. 窩打老道╱渡船街休憩處
地址：九龍窩打老道／渡船街交界
新界區寵物共享公園
今年4月開始，政府亦新增了不少位於新界區域的寵物共享公園，當中共有14個公園位於海濱場地，可以與寵物散步的同時欣賞海景。
新界區寵物共享公園｜離島
53.思高路花園 ^
地址：長洲思高路
54.梅窩銀河花園 *
地址：大嶼山梅窩銀石街
55.坪利路休憩處 # ^
地址：坪洲坪利路
56.索罟灣遊樂場 # ^
地址：南丫島索罟灣
57.大嶼山大澳遊樂場 # ^
地址：大嶼山大澳遊樂場
58.東涌北公園 *
地址：新界東涌文東路29號
新界區寵物共享公園｜葵青
59.長輝路海濱花園#
地址：新界青衣長輝路
60.賽馬會葵盛圍休憩處 ^
地址：葵涌葵盛圍
61.葵喜街休憩處 ^
地址：葵涌葵福路
62. 石貝街花園 ^
地址：葵涌石貝街
63. 大窩口道遊樂場
地址：新界葵涌大窩口道
64. 青衣海濱公園 # *
地址：新界青衣楓樹窩路
新界區寵物共享公園｜北區
65.粉嶺火車站休憩處
地址：新界粉嶺火車站旁
66.聯和墟遊樂場 * ^
地址：新界粉嶺聯和墟聯和道
67.安樂村休憩處(四號)
地址：粉嶺樂業路及居達街交界
68.天平路花園 ^
地址：上水天平路
69.禾徑山路花園 ^
地址：新界粉嶺沙頭角路禾徑山路
新界區寵物共享公園｜西貢
70.福民花園
地址：西貢福民路
71.坑口花園 ^
地址：新界將軍澳坑口田洲路
72.萬宜遊樂場 ^
地址：新界西貢萬年街
73.西貢海濱公園 # ^
地址：新界西貢惠民路
74.窩美休憩花園
地址：西貢窩美村
新界區寵物共享公園｜沙田
75. 馬鞍山西沙路花園 ^
地址：馬鞍山西沙路
76. 美田路休憩處^
地址：大圍美田路
77.白石角海濱長廊[沙田段] #
地址：白石角海濱長廊——沙田段
78.城門河第一海濱花園 ^
地址：沙田車公廟路
79.城門河第二海濱花園 ^
地址：沙田大涌橋路
80.城門河第三海濱花園
地址：沙田源禾路
新界區寵物共享公園｜大埔
81.下坑村休憩處
地址：大埔汀慶路
82.白石角海濱長廊[大埔段] #
地址：白石角海濱長廊
83. 大埔滘公園 ^ Tai Po Kau Park ^
地址：大埔滘大埔公路 大埔滘段
84. 大埔海濱公園 * ^
地址：新界大埔大發街
85. 達運道休憩處 ^
地址：大埔達運道
86.汀太路兒童遊樂場
地址：大埔汀太路
87. 吐露港花園 # ^
地址：大埔吐露港公路
88. 元洲仔公園 # ^
地址：大埔元洲仔里
新界區寵物共享公園｜荃灣
89. 深慈街遊樂場 # * ^
地址：荃灣深井深慈街
90.荃灣公園 #
地址：永順街59號
91.荃灣海濱公園 #
地址：怡康街2A號
92.荃灣海濱單車匯合中心 # * ^
地址：新界荃灣海興路
93. 和宜合道花園 ^
地址：新界荃灣和宜合道
新界｜屯門
94.舊咖啡灣休憩處 ^
地址：屯門舊咖啡灣
95.麒麟崗公眾公園
地址：屯門青山公路三聖邨對面
96.杯渡路(南)休憩花園 ^
地址：屯門天后路
97.新安休憩處 ^
地址：屯門新安街
98.青碧休憩處 ^
地址：屯門青碧街
新界｜元朗
99. 屏柏里公園 ^
地址：元朗屏山屏柏里
100. 上村公園 ^
地址：元朗錦上路
101. 天河路遊樂場 ^
地址：元朗天水圍天河路
102. 天慈花園 ^
地址：元朗天水圍天瑞路
103. 宏業南街休憩花園 ^
地址：元朗宏業南街14-22號