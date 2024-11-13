周末好去處｜道路安全議會「留心勿搗蛋」道路安全嘉年華 彈跳樂園/VR遊戲 12月1日免費入場任玩

今年為道路安全議會成立51周年，議會將於12月1日(星期日) 於九龍城啟德車站廣場舉辦 「道路安全議會51周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」，宣揚道路安全意識。嘉年華會有豐富活動，包括小朋友放電之選「留心．跳彈樂園」及2款刺激VR互動體驗遊戲，完成3個攤位遊戲，即可換領多款吉祥物「留心蛋」紀念品，提醒行人及司機時刻留心道路情況。第26屆香港小姐冠軍向海嵐及香港首席女賽車手楊嘉怡將擔任開幕典禮嘉賓及道路安全大使，向公眾宣揚道路安全知識。

嘉年華設置大型充氣跳彈樂園擁有近18米的障礙賽道、巨型滑梯及波波池，小朋友可以盡情攀爬和穿梭於各種障礙之中，絕對是小朋友的放電之選。

大型充氣跳彈樂園，擁有近18米的障礙賽道、巨型滑梯及波波池。

兩款VR遊戲為「奔跑救世界」及「虛擬交通安全城」，分別由議會及順德聯誼總會翁祐中學的學生開發，玩家要判斷及糾正不同情境下遊戲角色的行為是否正確。

道路安全嘉年華｜攤位遊戲

「交通標誌大配對」：參加者需要於限時內將各種交通標誌與其適用的場景進行匹配。匹配過程中了解每個標誌的意義及掌握交通標誌的正確應用。

「留心．全心過電」：參加者要在限定時間內操控金屬環沿著電線路徑前進，並通過4個關卡及回答有關單車安全的問題，極其考驗參加者的專注力、反應力以及手眼協調的能力。

「專心．留心 ．唔分心 抓抓遊戲」：考驗參加者在各種道路情境下如何遵守交通規則及安全行為，讓參加者在遊戲過程中學習正確的過馬路，提升玩家的安全意識。

道路安全嘉年華｜兒童電動車體驗區

想體驗成為司機 的小朋友都萬勿錯過「安全乖乖車 自駕體驗遊」的環節！小朋友可以親自駕駛電動車，除了能感受駕駛的樂趣，亦能學習基本的交通安全知識。

道路安全嘉年華｜工作坊

在「留心蛋繪畫工作坊」中 ，參加者可發揮靈感小宇宙，製作獨特的 「留心蛋」。此外，參加者亦可在「留心蛋環保布袋工作坊」中，設計出專屬的型格布袋。

道路安全嘉年華｜「留心蛋」打卡專區

一入場就見到「留心蛋」坐定定同大家Say Hi，旁邊更有立體字裝置供市民同「留心蛋」排排坐、拍照打卡留念。

道路安全嘉年華｜ 51 周年限定紀念品

每位入場人士可於入口處領取1張印章卡，每成功完成3個攤位遊戲，就可以參加「留心．跳彈樂園」或「安全乖乖車 自駕體驗遊」，以及換領多款「留心蛋」紀念品，包括：留心蛋布袋、文具套裝、A4 File、3D 留心蛋貼紙、留心蛋磁石書籤、留心蛋便利貼組合、留心蛋暖水壺、留心蛋鎖匙扣，及道路安全議會51周年限定T裇等（數量有限，換完即止）。