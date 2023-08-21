周末好去處｜長洲戲院活化完成8.21重開！ 4大主題空間率先睇 必去1931影棚拍戲體驗

事隔26年，經活化後的長洲戲院即日起重新開放予公眾參觀。園區佔地逾38,000呎，設有4大主題空間。不但可以俯瞰戲院原址，更有一系列電影拍攝場館、工作坊等讓大家參與，等記者帶大家率先直擊！

長洲戲院｜長洲考古教育中心 長洲戲院於復修過程當中曾發掘三千多件歷史文物，因此它們成立『長洲考古教育中心』。力求將長洲考古教育中心建成集文化遺產、保育以及島嶼民俗文化旅遊為一身的文化旅遊項目。 遊學團課程多元化，包括讓公眾及小朋友體驗考古學家發掘文物樂趣的「模擬考古沙盤發掘」、了解史前人類生產力的「鑽木取火體驗」、幫助了解石刻對中國的歴史文化及其藝術價值的「瓦當拓印」、以及富有長洲特色的「平安包工作坊」。

長洲戲院｜張保仔觀景台 文化館內另一不可錯過的景點為位於館內天台的「張保仔觀景台」，以張保仔帆船作藍本，除了可讓洲民及遊客全方位飽覽整個戲院原址及遠眺長洲小島景色，觀景台更特設90分鐘「自助飲料吧」，可以隨時添設配料加入飲料之中。

長洲戲院｜ 1931 影棚 另一個焦點展區為「1931戲棚」，以長洲戲院落成的1931年而命名。影棚特意重現香港電影經典場面，大家可以走進電影拍攝體驗館內的《唐伯虎與秋香》、《法律風雲》等電影場景中，讓一般人亦可親嘗擔當導演或演員的滋味，館方更會為各位大小演員拍攝後加上後期剪接，讓大家有機會成為真正的「演員」。

長洲戲院｜銀幕大笪地 於10,000呎大草坪上架設的室外放映大銀幕，提供了戶外空間舉辦音樂會或播放電影讓公眾欣賞之外，更鼓勵新晉導演或學生到場分享拍攝心得，藉此支持本土電影創作。場內特設3間以帆船為造型的美食攤位，提供以長洲本土特色設計的創意精美雞尾酒。

長洲戲院｜啞鈴資訊中心 啞鈴資訊中心展出多件有關長洲或長洲戲院過百年歷史之手繪圖、文件紀錄如用具清單、名人墨寶，讓新世代一同了解文物價值與背後故事。 另外，中心亦會展出由有「糖人Sugarman」稱號的杜煥為去年《竹藝飛躍》展覽所設計製作的作品「飛天麒麟」。訪客們可以去到藝術品下方，抬頭細看內部結構，了解到紥作之美以及背後承傳的宗教意味。

長洲戲院 地址：香港長洲新興後街120號 營業時間：上午10時-下午8時 (星期一至五) 上午11時-下午9時 (星期六、日及公眾假期) 電話：2155 1313