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2023-08-21 16:22:46

周末好去處｜長洲戲院活化完成8.21重開！ 4大主題空間率先睇 必去1931影棚拍戲體驗

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周末好去處｜長洲戲院活化完成8.21重開！ 4大主題空間率先睇 必去1931影棚拍戲體驗

周末好去處｜長洲戲院活化完成8.21重開！ 4大主題空間率先睇 必去1931影棚拍戲體驗

事隔26年，經活化後的長洲戲院即日起重新開放予公眾參觀。園區佔地逾38,000呎，設有4大主題空間。不但可以俯瞰戲院原址，更有一系列電影拍攝場館、工作坊等讓大家參與，等記者帶大家率先直擊！

事隔26年，經活化後的長洲戲院即日起重新開放予公眾參觀。

事隔26年，經活化後的長洲戲院即日起重新開放予公眾參觀。

長洲戲院｜長洲考古教育中心

長洲戲院於復修過程當中曾發掘三千多件歷史文物，因此它們成立『長洲考古教育中心』。力求將長洲考古教育中心建成集文化遺產、保育以及島嶼民俗文化旅遊為一身的文化旅遊項目。

遊學團課程多元化，包括讓公眾及小朋友體驗考古學家發掘文物樂趣的「模擬考古沙盤發掘」、了解史前人類生產力的「鑽木取火體驗」、幫助了解石刻對中國的歴史文化及其藝術價值的「瓦當拓印」、以及富有長洲特色的「平安包工作坊」。

模擬考古沙盤發掘 平安包工作坊 平安包工作坊 平安包工作坊 瓦當拓印 立體浮雕 甲骨文工作坊 鑽木取火體驗

長洲戲院｜張保仔觀景台

文化館內另一不可錯過的景點為位於館內天台的「張保仔觀景台」，以張保仔帆船作藍本，除了可讓洲民及遊客全方位飽覽整個戲院原址及遠眺長洲小島景色，觀景台更特設90分鐘「自助飲料吧」，可以隨時添設配料加入飲料之中。

張保仔觀景台 觀景台更可以飽覽整個戲院原址。 張保仔觀景台內外都設有座位供大家休息兼打卡。 張保仔觀景台內外都設有座位供大家休息兼打卡。 張保仔觀景台內外都設有座位供大家休息兼打卡。

長洲戲院｜1931影棚

另一個焦點展區為「1931戲棚」，以長洲戲院落成的1931年而命名。影棚特意重現香港電影經典場面，大家可以走進電影拍攝體驗館內的《唐伯虎與秋香》、《法律風雲》等電影場景中，讓一般人亦可親嘗擔當導演或演員的滋味，館方更會為各位大小演員拍攝後加上後期剪接，讓大家有機會成為真正的「演員」。

1931影棚 大家可以穿著戲服瘋狂打卡！ 大家可以穿著戲服瘋狂打卡！ 《唐伯虎與秋香》 《法律風雲》 《法律風雲》 《法律風雲》 1931影棚提供服裝及假髮，給予大家親身成為演員的機會。 1931影棚提供服裝及假髮，給予大家親身成為演員的機會。 1931影棚提供服裝及假髮，給予大家親身成為演員的機會。 1931影棚

長洲戲院｜銀幕大笪地

10,000呎大草坪上架設的室外放映大銀幕，提供了戶外空間舉辦音樂會或播放電影讓公眾欣賞之外，更鼓勵新晉導演或學生到場分享拍攝心得，藉此支持本土電影創作。場內特設3間以帆船為造型的美食攤位，提供以長洲本土特色設計的創意精美雞尾酒。

銀幕大笪地將舉辦音樂會或播放電影。 場內特設3間以帆船為造型的美食攤位。 長洲本土特色的雞尾酒。

長洲戲院｜啞鈴資訊中心

啞鈴資訊中心展出多件有關長洲或長洲戲院過百年歷史之手繪圖、文件紀錄如用具清單、名人墨寶，讓新世代一同了解文物價值與背後故事。

另外，中心亦會展出由有「糖人Sugarman」稱號的杜煥為去年《竹藝飛躍》展覽所設計製作的作品「飛天麒麟」。訪客們可以去到藝術品下方，抬頭細看內部結構，了解到紥作之美以及背後承傳的宗教意味。

啞鈴資訊中心旁邊設周邊商品店。 有售經典電影明信片及襟章。 啞鈴資訊中心旁邊設周邊商品店。 啞鈴資訊中心旁邊設周邊商品店。

長洲戲院

地址：香港長洲新興後街120

營業時間：上午10-下午8 (星期一至五)

上午11-下午9 (星期六、日及公眾假期)

電話：2155 1313

長洲戲院4大園區活動內容一覽

長洲戲院4大園區活動內容一覽

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