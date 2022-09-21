周末好去處｜韓國ARTE M光影博物館10月7登陸香港！近萬呎空間+4大主題展區+超震撼視覺體驗

韓國沉浸式數碼藝術美術館ARTE MUSEUM，宣佈將於10月7日登陸香港！更是它們首度於海外展出作品，佔地近萬呎，分為4個不同展區。以光影、聲音及香味等元素帶來夢幻體驗，絕對是必影打卡好去處！
分4個主題展區 視覺+聲效+香味體驗
ARTE MUSEUM是由世界級實感內容製作公司d’strict傾情打造的沉浸式數碼藝術美術館。於韓國設有濟州、麗水及江陵3個展館。由4個不同的空間組成，以獨特的概念設計，通過媒體藝術的形式重新詮釋自然中的元素和空間，將鮮花的生命力、洶湧澎湃的巨浪、一望無垠的灘、熱帶雨林中的叢林等6個作品描繪得栩栩如生。以「永恆的自然」為主題，結合ARTE MUSEUM獨特的視覺效果、震撼的聲效和優雅的香味，營造出完美的沉浸式體驗。
臨時展選址北角 成人門票$128起
全球首個海外展館 ARTE M將在北角K11 ATERLIER的K11 HACC以臨時展的形式舉辦一年零三月。之後將於新地標11 SKIES設立永久展館，並且會增加更多樣的作品和餐飲設施。其中佔地約28,040平方呎的ARTE MUSEUM預計將於2023年底至2024年初在11 SKIES的最大室內遊樂空間亮相。
ARTE M的票價標準為成人平日$128，週末及公衆假期$148。營業時間為上午11點至晚上7點。顧客可以通過官方頻道主頁和[email protected]_hongkong查看詳細的開幕訊息和觀展信息。