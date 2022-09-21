周末好去處｜韓國ARTE M光影博物館10月7登陸香港！近萬呎空間+4大主題展區+超震撼視覺體驗

分 4 個主題展區 視覺 + 聲效 + 香味體驗

ARTE MUSEUM是由世界級實感內容製作公司d’strict傾情打造的沉浸式數碼藝術美術館。於韓國設有濟州、麗水及江陵3個展館。由4個不同的空間組成，以獨特的概念設計，通過媒體藝術的形式重新詮釋自然中的元素和空間，將鮮花的生命力、洶湧澎湃的巨浪、一望無垠的灘、熱帶雨林中的叢林等6個作品描繪得栩栩如生。以「永恆的自然」為主題，結合ARTE MUSEUM獨特的視覺效果、震撼的聲效和優雅的香味，營造出完美的沉浸式體驗。