周末好去處｜飛機迷必join！ 國泰維修機庫導賞＋Staycation體驗

香港人已經有兩年無得飛，相信大家都對飛機非常陌生。國泰即將推出「 國泰 x 港機導賞 Staycation」活動，夥拍獨立飛機工程集團「港機」，帶大家走入港機維修機庫，了解飛機工程及維修工作。 港機是規模最大的飛機維修服務商，屆時港機會帶參加者走入維修機庫，參觀未有旅客踏足的客機部分，包括最新的空中巴士A321neo及空中巴士 A350-900，了解飛機工程及維修工作，探索客機的神秘地帶，加深對飛機認識。

除了參觀維修機庫，參加者更可入住香港東涌世茂喜來登酒店或香港銀樾美憬閣精選酒店，以舒適Staycation展開體驗，度過一個難忘周末。 酒店Staycation 套票選項： 東涌世茂喜來登酒店 若你喜歡眺望飛機升降，可以選擇香港東涌世茂喜來登酒店，更可於8月28日，在酒店享用免費早餐，並提供自助餐晚餐85折優惠及往返港機集團交通接送。 套票價錢： 兩名成人 + 1小童：$5,990起 或 112,998 里數 兩名成人 + 2小童：$6,990起 或 131,863 里數 兩名成人：$4,990起 或 94,134 里數 銀樾美憬閣精選酒店 全新開幕的香港銀樾美憬閣精選酒店，同時享免費早餐、餐飲優惠及往返港機集團交通接送。 套票價錢： 兩名成人：$5,590起 或 105,452 里數