周末好去處｜首個LEGO太空主題遊樂園登陸荃新天地   4大冒險空間+期間限定店 入場即送$50優惠券

LEGO迷又有新好去處！由即日起至9月1日期間，全港首個樂高®沉浸式太空冒險遊樂園「The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙」與STAYFUN合作，將登陸Citywalk荃新天地。場內設有4大冒險空間及期間限定店，入場即送LEGO$50優惠券。即睇詳情！
「The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙」特設四大太空冒險空間，包括穿越蟲洞滑梯、失重異想世界、星際能量激戰。出發前可以先進行網上人格測驗，測出跟自己最合拍的外星生物，以及進行太空探險的必備小物！
即睇四大冒險專區！
樂高無制限宇宙期間限定店 入場即送$50現金券
此外，場內更特設「The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙」期間限定店，限定店提供多款LEGO產品，大家體驗完無制限宇宙空間後更可以將LEGO產品帶回家中。入場參與「The LEGO® Bricktopia樂高無制限宇宙」時更會獲贈 HK$50樂高盒組優惠券一張（只適用於 Citywalk 荃新天地內的樂高期間限定店），首批入場參加者更可獲贈會場限定別注版LEGO®產品一份，數量有限，先到先得，送完即止。喜歡樂高盒組的粉絲一定不容錯過！
- 凡於期間限定店或樂高®認證專門店購買指定LEGO®️盒組滿 HK$350，即可獲贈樂高®太空氣墊自行車 （30663）乙包，數量有限，送完即止。
- 凡於期間限定店或樂高®認證專門店購買指定LEGO®️盒組滿 HK$500，即可獲贈太空主題帽乙頂，數量有限，送完即止。
- 荃新天地內的樂高®期間限定店 獨家凡於期間限定店購買指定LEGO®️盒組滿 HK$650，即可獲贈樂高®無制限宇宙流動充電池乙個，數量有限，送完即止。
The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙
門票發售日期：即日起至9月1日
開放日期+時間：星期一至五(平日): HK$129
星期六、日及公眾假期: HK$159
*大小同價, 2-12歲小童須由一位成人(18歲以上)陪同入場
（參加費用已包括：HK$50 LEGO盒組優惠券乙張，可於Citywalk荃新天地內的樂高期間限定店使用。）