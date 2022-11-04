周末好去處｜香港公共圖書館辦《圖書館再發現》攝影展 捕捉圖書館角落建構微型場景

今年是香港公共圖書館60周年，康文署將於11月15日至25日在南豐紗廠，舉行《圖書館再發現》攝影展，由攝影師四出捕捉圖書館微縮角落，或以館長選書的閱後靈感，加入小型人偶及各種日常生活小物件，建構成微型場景攝影作品。

攝影展分為「圖書館再發現 / 微角落」和「圖書館再發現 / 館長選書微日常」兩大主題，由攝影師到訪調景嶺公共圖書館、油蔴地公共圖書館和秀茂坪公共圖書館，捕捉館內的書架、窗框裝飾、牆身和植物等微角落，融入小人偶及各種日常小物。其中在「健康一天由此起」作品中，把圖書館內的圖書紫外線除菌機金屬層架化為多士烤爐，配以多個充滿活力的運動造型小人偶，表達書本猶如一份健康早餐，補充我們每日所需能量與營養。

形象化呈現館長選書讀後感

而「圖書館再發現 / 館長選書微日常」由攝影師閱讀館長選書後的反思作為靈感，建構成貼地的生活微型場景攝影作品，深化對書中意境的體會。展覽將同時展出立體微型場景供大家打卡，並即場翻閱相關書冊，細味章節內容。

圖書館館長分享《奶茶通俗學漫畫集》一書，攝影師將它變成「暢泳在香滑奶茶」，以奶茶化為大海，讓小人偶在茶色海洋中暢泳樂天倫，活現享受著一杯地道香醇港式奶茶的舒爽自在心情。