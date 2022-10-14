周末好去處｜香港曾有3座茶山？「茶．物語」展覽 以茶說香港故事

愛茶必去｜香港曾有3座茶山？「茶．物語」展覽 以茶說香港故事

近年興起「說好香港故事」，香港作為「國際大都會」，無論是港式的奶茶檸茶，中式茶樓的壽眉普洱，日式的抹茶焙茶，台式的手搖珍珠奶茶，抑或是英式傳統的下午茶文化，都能在香港品嚐得到。香港文化藝術媒體《18/22》就以茶這種「國際語言」，舉行「茶．物語」 展覽，邀請共26個本地單位，包括本地工業、本地農業、傳統工藝、年輕手作，加上藝術家及良心社企，以「茶」為主題，製作9件「香港製造」的「聯乘器物」，以及9件「合作器物」，細說「我地」和「我哋」的故事。

本地農莊出產桑葉茶 9件聯乘器物包括與「炳記銅器」及「天然有機農莊」的手打黃銅茶罐及坪洲桑葉茶包。據《新安縣志》記載，香港曾有3座茶山，分別是杯渡山、鳳凰山和大帽山。而在大帽山城門一帶，更曾經出現大規模的茶樹園，出產名為「雲霧」的名茶。可是在上世紀二十年代後，這些茶園已經荒廢，「雲霧」跟「元朗絲苗」一樣，從此成為絕響。

《炳記銅器》 X 《天然有機農莊》手打黃銅茶罐及坪洲桑葉茶包 $2,488

現在除了各區村民自己種植零星的茶樹之外，本地比較有規模的就只剩下嘉道理農場以及位於坪洲的「天然有機農莊」。農莊主理人是來自日本的品川一誠，年近80歲的他退休後開始過著務農生活，並把這裡出產的桑葉製成茶。結果數個月下來，他發現那副垂垂老矣的身體竟然慢慢回復生機，從前散光的問題也漸漸好轉，不再需要配戴眼鏡，於是他便把桑葉茶推廣出去，希望幫到更多人改善健康。《18/22》特別邀請「炳記銅器」的陸樹才及陸強才師傅，以傳統的打銅工藝，親手打造出18個黃銅茶罐，好讓這些絕無僅有本地桑葉茶以及碩果僅存的技藝，能夠真正融入大家的日常生活之中。

絲襪奶茶套裝 還原港式茶記奶茶 香港的絲襪奶茶享負盛名，早已為這個城市的文化象徵。根據統計顯示，香港人平均每日消耗的奶茶更高達約250萬杯。可是要沖製出一杯好奶茶著實不易，「奶茶控」PANDORA因此創立了TEADDICT，特別跑到斯里蘭卡學習茶葉分級及拼配知識，更在香港自設廠房製作茶膽，最後成功推出4款「冰室茶膽」。

《18/22》邀請《奶茶通俗學》的崔氏兄弟為「小郵包DIY套裝」設計全新限量版鐵盒包裝。茶膽方面選用專為沖泡奶茶而設的「港式早餐茶」，以幼茶為主，所用茶葉均來自斯里蘭卡Dimbula區，經過調配後沖出來的茶味甘香濃厚，與港式茶記的味道甚為相似，如果有朋友要移民，不妨送上一套，讓他們身處他鄉都能品嚐到最熟悉的奶茶。

《建築系列》繪廟宇、公屋及唐樓 另一款聯乘器物是與香港當代藝術家石家豪合作，在一套英式骨瓷茶杯碟上，繪畫出其經典作品《建築系列》。《建築系列》自08年面世，由香港的摩天大廈開始，到世界各地的著名建築，都被石家豪變化成奇幻時裝，引發觀眾思考城市的文化與身份認同。這次石家豪一共繪畫了16位「女士」，她們分別穿上「華人廟宇」、「新界村屋」、「港九唐樓」、「公共屋邨」、「英式建築」、「摩天大樓」、「現代商廈」及「私人住宅」8套「時裝」；再由《粵東磁廠》分別移印至兩套英式骨瓷茶杯碟上，成為時尚摩登的藝術品。

石家豪 X 《粵東磁廠》 《建築系列》英式骨瓷茶杯碟套裝 $2,888

其他器物包括：

周末舉辦工作坊 展覽更同時與各個單位在周末舉辦工作坊，包括威士忌品嚐、花墊製作班及環保手工皂工作坊等，各位茶友記得不要錯過。 《香港酒造》 X 《甲乙丙工作室》威士忌品嚐 & 流體畫製作體驗班 體驗班分為兩部分，首先品嘗3種威士忌，包括今次「茶．物語」推出的「玥桂澄圓」煙燻圓肉風味威士忌。由望、聞、飲、到回味，《香港酒造》及《甲乙丙工作室》將會分享多個威士忌冷知識，並感受不同酒款的個性。另一部分將會是流體畫製作體驗，在導師Chirs的指導下，將顏料傾倒在畫面上，不用任何工具，只以雙手握住底材，讓顏料在上面自由流動，是簡單又自癒的抽象畫藝術體驗。 日期：10月15、16日 時間：17:00-19:30 地點：銅鑼灣勿地臣街10-12號唐一樓 費用：$1000 (每位) 人數：每堂8-12人 (額滿即止)

《香港酒造》 X 《甲乙丙工作室》威士忌品嚐 & 流體畫製作體驗班

《二回》竹製器具工作坊：六角菊花墊 在東方菊花寓意吉祥與長壽。六角菊花編是一種傳統的編織技巧，工作坊以六角編為基礎，再用1.5mm的幼竹織成精緻菊花圖案，兼具美觀實用的墊子。 日期：10月29日 時間：14:00-16:00、17:00-19:00 地點：銅鑼灣勿地臣街10-12號唐一樓 費用：$680 (每位) 人數：每堂6-12人 (額滿即止) 《二回》竹製器具工作坊：四海波花籠 四海波花籠(日文稱Shikainami) ，相傳是來自一首民謠，意指大海風平浪靜，四海波靜，太平盛世。從外觀上像一片一片海浪交織然後融合在一起。它底編是十字編，是其中最常見的竹編，適合初學者。邊緣互相緊扣十分穩固，整個作品不需用上膠水。它可作花皿，也可以結合陶器成食器或水果盛器用。 日期：10月30日 時間：14:00-16:00、17:00-19:00 地點：銅鑼灣勿地臣街10-12號唐一樓 費用：$580 (每位) 人數：每堂6-12人 (額滿即止)

《零剩研究所》環保手工皂工作坊 《零剩研究所》透過不斷嘗試和學習，研究各種廚餘回收的出路，從而達至零剩食、零剩物的概念。香港人常飲咖啡，剩下來的咖啡渣廚餘，其實大有用途。工作坊會教授如何一步步將咖啡渣廚餘，製作成環保手工皂。天然手工皂可以讓你避免接觸化學品，不會對雙手造成傷害和粗糙，去污、去油漬、洗碗的清潔力亦極佳。 日期：10月22、23日 時間：14:00-16:00、17:00-19:00 地點：銅鑼灣勿地臣街10-12號唐一樓 費用：$380 (每位) 人數：每堂6-12人 (額滿即止)