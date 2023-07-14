周末好去處｜香港護膚品牌factiv限定店 招募用家試新產品/防曬新登場/獨家優惠

香港科研護膚品牌factiv由即日起至9月30日，在尖沙咀K11 Art Mall及將軍澳PopCorn開設兩間全新限定店，將一系列科學園研發、香港製造的護膚品帶到香港中心區域。是次限定店貫徹品牌的簡約裝潢，更特別以「不被性別年齡定義，由膚質主導」為主題，帶出所有人都應按照自己皮膚需要挑選合適的護膚品，並為用家提供可靠、具科研實證的護膚方案。
顯微鏡裝置 窺探皮膚實驗
將軍澳PopCorn限定店特設顯微鏡裝置，展示factiv實驗室每天進行的皮膚細胞實驗過程，讓客人透過factiv科研人員視覺，利用顯微鏡窺探平時肉眼不可見的皮膚細胞，以及在「無動物測試」下，如何利用新科技確保產品效用及安全。
公開招募用家登記成為試驗者
除了皮膚細胞實驗外，factiv更會從社群中直接找有興趣的用家試用產品，並給予用後反饋，透過用家意見改善產品，也是護膚品牌測試產品成效的常用方法之一。因此factiv下個研發的產品項目——溫和潔淨卸妝水，也將於限定店公開招募用家登記成為試驗者，誠邀大眾與factiv一同參與實驗，令科研不再神秘，有興趣率先體驗factiv新品的用家不容錯過。
新防曬7月下旬登場
factiv更將於7月下旬推出防曬產品「ECT1極境修護因子防曬乳」，由factiv團隊與日本專家共同研發配方。ECT1防曬配方採用日本技術，加入一種來自極境生物的環狀胺基酸衍生物「極境修護因子Ectoin」，創造輕薄水潤的防曬質地，解決一般防曬乳厚重乾澀的問題，有助用家輕鬆培養每日使用防曬的好習慣。防曬乳可全效抵禦UVA及UVB侵害、預防皮膚光老化、強效抗氧及抗禦環境污染物、鞏固皮膚自身補濕能力，達致防曬同時護膚的功效。
限定店獨家禮遇
消費指定金額送小禮物
消費滿$800或以上，可額外獲贈：
．PHA2軟化角質爽膚水輕便裝（30ml）或CAT1補濕潔膚乳輕便裝（30ml）
消費滿$1,000或以上，可額外獲贈：
．自選香氣潤手霜乙支
．PHA2 或 CAT1輕便裝乙支
消費滿$1,600或以上，可額外獲贈：
．自選香氣潤手霜乙支
．SQL100鎖水精華油乙支
．HKD50 優惠券乙張
．PHA2 或 CAT1輕便裝乙支
新舊會員孖住賞
現有factiv會員只要與尚未成為factiv會員的朋友一同到店購物並登記成為會員，即可享有每人全單減$30優惠，不設消費下限，更可與套裝優惠一同使用。
factiv K11 Art Mall限定店
日期：2023年7月1日至2023年9月30日
時間：中午12時至晚上9時（一至日）
地點：尖沙咀K11 Art Mall地下Kiosk 26
factiv PopCorn限定店
日期：2023年7月2日至2023年10月1日
時間：中午12時至晚上9時（一至日）
地點：將軍澳PopCorn一期1樓Pop Up Store