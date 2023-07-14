周末好去處｜香港護膚品牌factiv限定店 招募用家試新產品/防曬新登場/獨家優惠

香港科研護膚品牌factiv由即日起至9月30日，在尖沙咀K11 Art Mall及將軍澳PopCorn開設兩間全新限定店，將一系列科學園研發、香港製造的護膚品帶到香港中心區域。是次限定店貫徹品牌的簡約裝潢，更特別以「不被性別年齡定義，由膚質主導」為主題，帶出所有人都應按照自己皮膚需要挑選合適的護膚品，並為用家提供可靠、具科研實證的護膚方案。

K11 Art Mall factiv Pop-up Store

顯微鏡裝置 窺探皮膚實驗 將軍澳PopCorn限定店特設顯微鏡裝置，展示factiv實驗室每天進行的皮膚細胞實驗過程，讓客人透過factiv科研人員視覺，利用顯微鏡窺探平時肉眼不可見的皮膚細胞，以及在「無動物測試」下，如何利用新科技確保產品效用及安全。

將軍澳PopCorn限定店特設顯微鏡裝置

公開招募用家登記成為試驗者 除了皮膚細胞實驗外，factiv更會從社群中直接找有興趣的用家試用產品，並給予用後反饋，透過用家意見改善產品，也是護膚品牌測試產品成效的常用方法之一。因此factiv下個研發的產品項目——溫和潔淨卸妝水，也將於限定店公開招募用家登記成為試驗者，誠邀大眾與factiv一同參與實驗，令科研不再神秘，有興趣率先體驗factiv新品的用家不容錯過。

factiv PopCorn限定店

新防曬 7 月下旬登場 factiv更將於7月下旬推出防曬產品「ECT1極境修護因子防曬乳」，由factiv團隊與日本專家共同研發配方。ECT1防曬配方採用日本技術，加入一種來自極境生物的環狀胺基酸衍生物「極境修護因子Ectoin」，創造輕薄水潤的防曬質地，解決一般防曬乳厚重乾澀的問題，有助用家輕鬆培養每日使用防曬的好習慣。防曬乳可全效抵禦UVA及UVB侵害、預防皮膚光老化、強效抗氧及抗禦環境污染物、鞏固皮膚自身補濕能力，達致防曬同時護膚的功效。

ECT1極境修護因子防曬乳 $250/40ml

限定店獨家禮遇

基礎入門套裝$795（價值$840） 基礎入門套裝 $795 （價值 $840 ）：包含基本護膚步驟，適合所有膚質。 ．CAT1離子保濕潔膚乳 ．HYA3補濕修護精華 ．PAN1保濕紓緩乳液 ．PHA2爽膚水輕便裝（30ml）

暗瘡護理套裝 $845 （價值 $885 ）：消退暗瘡、粉刺，改善出油問題。 ．PHA2軟化角質爽膚水 ．NIA10控油消炎精華 ．PAN1保濕紓緩乳液 ．CAT1潔膚乳輕便裝（30ml） 暗瘡護理套裝$845（價值$885）

全面膠原緊緻套裝$1,050（價值$1,115） 全面膠原緊緻套裝 $1,050 （價值 $1,115 ）：延緩眼周及面部肌膚老化，改善鬆弛及皺紋。 ．HRP5膠原鞏固爽膚水 ．ATP3抗糖淡紋眼霜 ．REL1緊緻煥膚精華

消費指定金額送小禮物 消費滿$800或以上，可額外獲贈： ．PHA2軟化角質爽膚水輕便裝（30ml）或CAT1補濕潔膚乳輕便裝（30ml） 消費滿$1,000或以上，可額外獲贈： ．自選香氣潤手霜乙支 ．PHA2 或 CAT1輕便裝乙支 消費滿$1,600或以上，可額外獲贈： ．自選香氣潤手霜乙支 ．SQL100鎖水精華油乙支 ．HKD50 優惠券乙張 ．PHA2 或 CAT1輕便裝乙支 新舊會員孖住賞 現有factiv會員只要與尚未成為factiv會員的朋友一同到店購物並登記成為會員，即可享有每人全單減$30優惠，不設消費下限，更可與套裝優惠一同使用。

兩間限定店均提供factiv Discovery Set護膚探索套裝可供免費索取，一套包含日常護膚步驟的體驗裝。