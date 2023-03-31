周末好去處｜香港迪士尼期間限定Duffy與好友同萌遊 3大打卡位+Duffy主題商品/美食率先睇

Duffy粉絲請注意！香港迪士尼樂園由2023年4月1 日至6月22日，推出「Duffy與好友同萌遊」。今次為大家搶先直擊多個全新打卡位、限定商品及美食，必買Duffy and Friends全新迷你毛公仔頭箍！

香港迪士尼樂園由4月1日至6月22日推出「Duffy與好友同萌遊」，今天(31日)更邀請到MIRROR成員Anson Lo、Edan及Ian參與慶祝派對。園內設多個主題打卡位，樂園首次將小鎮大街火車站前的花圃以花卉砌成Duffy頭像，並在小鎮廣場擺放了Duffy與好友的塑像擺設來歡迎賓客。

全新「 Duffy 與好友遊玩屋」必買全新迷你毛公仔頭箍 位於廣場匯的全新「Duffy與好友遊玩屋」，真實還原了Duffy與好友的故事場景，讓萌粉走進他們的世界，成為故事的一部分，互動暢玩。Duffy與好友更會換上繽紛多彩的春日新裝，準備與萌粉見面玩耍。香港迪士尼特別推出「Duffy與好友遊玩屋」入場證，確保你能夠跟Duffy與好友見面玩耍。 遊玩屋包括Duffy與好友的起居室，及CookieAnn的廚房等。大家可先下載香港迪士尼樂園手機App，透過擴增實境技術（AR）體驗，與‘Olu Mel、Gelatoni及Linabell等角色進行互動。

另外樂園亦推出全新Duffy and Friends頭箍，由即日起至3月30日，賓客更可率先於香港迪士尼樂園網上商店預購香港迪士尼限定的Duffy 與好友個人化頭箍，自選你喜愛的迷你毛公仔裝飾，自由組合。 即睇必買Duffy and Friends周邊+美食！

期間限定「 StellaLou 夢想起舞吧」 此外，香港迪士尼樂園度假區與香港芭蕾舞團將於4月5日至10日及4月14日至16日，舉行全新「StellaLou夢想起舞吧」表演，在歷時30分鐘的表演，見證StellaLou將會一步一步實現成為舞蹈家的夢想！ 為紀念StellaLou夢想成真，樂園商店特別推出一系列周邊商品，包括芭蕾舞衣、髮箍、布袋。而選購「StellaLou夢想起舞吧」連限量版徽章及商品電子劵的賓客更可以獲得香港迪士尼限定、以StellaLou的芭蕾舞鞋為形狀的套票專屬徽章。