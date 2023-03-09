周末好去處｜香港迪士尼4月推「Duffy與好友同萌遊」 $79同Duffy合照+入「Duffy與好友遊玩屋」打卡

周末好去處｜香港迪士尼4月推「Duffy與好友同萌遊」 全新Duffy商品+ StellaLou芭蕾舞劇場

Duffy粉絲請注意！香港迪士尼樂園由2023年4月1 日至6月22日，推出「Duffy與好友同萌遊」，除了有多款主題限定精品及全新主題美食外。大家更有機會參加於3月31日舉行的首個「Duffy與好友Fans Day」活動，更會舉行「StellaLou夢想起舞吧」表演！

全新「 Duffy 與好友遊玩屋」必買全新迷你毛公仔頭箍 位於廣場匯的全新「Duffy與好友遊玩屋」，真實還原了Duffy與好友的故事場景，讓萌粉走進他們的世界，成為故事的一部分，互動暢玩。Duffy與好友更會換上繽紛多彩的春日新裝，準備與萌粉見面玩耍。香港迪士尼特別推出「Duffy與好友遊玩屋」入場證，確保你能夠跟Duffy與好友見面玩耍。 另外樂園亦推出全新Duffy and Friends頭箍，由即日起至3月30日，賓客更可率先於香港迪士尼樂園網上商店預購香港迪士尼限定的Duffy 與好友個人化頭箍，自選你喜愛的迷你毛公仔裝飾，自由組合。

樂園更首次將小鎮大街火車站前的花圃以花卉砌成Duffy頭像，並在小鎮廣場擺放了Duffy與好友的塑像擺設來歡迎賓客。多款Duffy與好友全新主題精品已陸續在樂園商店發售，而餐廳玩味十足的春日美食亦即將推出。

3月31日首個「 Duffy 與好友 Fans Day 」活動 作為Duffy與好友的忠實萌粉，當然不能錯過香港迪士尼樂園於3月31日舉辦的首個「Duffy與好友Fans Day」活動！賓客有機會出席當日活動，率先走進「Duffy與好友遊玩屋」，並體驗獨有活動及獲得紀念品。 由3月9日至16日，可於http://x.hkdl.hk/HKDLDFFDTC登記參加。成功登記的參加者將有機會贏取: a) 供二人一次進入於「Duffy 與好友 Fans Day」活動當日舉行之： i. 指定時段體驗「Duffy 與好友遊玩屋」， ii. Duffy 與好友萌粉活動專區， iii. 傳媒活動觀賞專區， b) （出席「Duffy 與好友 Fans Day」活動之得獎者及同行賓客）紀念 品各一份

香港迪士尼樂園度假區首個「Duffy 與好友 Fans Day」活動

期間限定「 StellaLou 夢想起舞吧」 此外，香港迪士尼樂園度假區與香港芭蕾舞團將於4月5日至10日及4月14日至16日，舉行全新「StellaLou夢想起舞吧」表演，在歷時30分鐘的表演，見證StellaLou將會一步一步實現成為舞蹈家的夢想！ 為紀念StellaLou夢想成真，樂園商店特別推出一系列周邊商品，包括芭蕾舞衣、髮箍、布袋。而選購「StellaLou夢想起舞吧」連限量版徽章及商品電子劵的賓客更可以獲得香港迪士尼限定、以StellaLou的芭蕾舞鞋為形狀的套票專屬徽章。