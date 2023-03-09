熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 尖沙咀大火 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-03-09 15:57:34

周末好去處｜香港迪士尼4月推「Duffy與好友同萌遊」 $79同Duffy合照+入「Duffy與好友遊玩屋」打卡

分享：
周末好去處｜香港迪士尼4月推「Duffy與好友同萌遊」 全新Duffy商品+ StellaLou芭蕾舞劇場

周末好去處｜香港迪士尼4月推「Duffy與好友同萌遊」 全新Duffy商品+ StellaLou芭蕾舞劇場

Duffy粉絲請注意！香港迪士尼樂園由202341 日至622日，推出「Duffy與好友同萌遊」，除了有多款主題限定精品及全新主題美食外。大家更有機會參加於331日舉行的首個「Duffy與好友Fans Day」活動，更會舉行「StellaLou夢想起舞吧」表演

全新「Duffy與好友遊玩屋」必買全新迷你毛公仔頭箍

位於廣場匯的全新「Duffy與好友遊玩屋」，真實還原了Duffy與好友的故事場景，讓萌粉走進他們的世界，成為故事的一部分，互動暢玩。Duffy與好友更會換上繽紛多彩的春日新裝，準備與萌粉見面玩耍。香港迪士尼特別推出「Duffy與好友遊玩屋」入場證，確保你能夠跟Duffy與好友見面玩耍。

另外樂園亦推出全新Duffy and Friends頭箍，由即日起至330日，賓客更可率先於香港迪士尼樂園網上商店預購香港迪士尼限定的Duffy 與好友個人化頭箍，自選你喜愛的迷你毛公仔裝飾，自由組合。

Duffy與好友遊玩屋 Duffy與好友遊玩屋 全新Duffy and Friends頭箍

樂園更首次將小鎮大街火車站前的花圃以花卉砌成Duffy頭像，並在小鎮廣場擺放了Duffy與好友的塑像擺設來歡迎賓客。多款Duffy與好友全新主題精品已陸續在樂園商店發售，而餐廳玩味十足的春日美食亦即將推出。

Duffy與好友全新主題精品 Duffy與好友全新主題精品 Duffy與好友全新主題精品 Duffy與好友全新主題精品 Duffy與好友全新主題精品 Duffy與好友全新主題春日美食 Duffy與好友全新主題春日美食 Duffy與好友全新主題春日美食 Duffy與好友全新主題春日美食

3月31日首個「Duffy與好友Fans Day」活動

作為Duffy與好友的忠實萌粉，當然不能錯過香港迪士尼樂園於331日舉辦的首個「Duffy與好友Fans Day」活動！賓客有機會出席當日活動，率先走進「Duffy與好友遊玩屋」，並體驗獨有活動及獲得紀念品。

由3月9日至16日，可於http://x.hkdl.hk/HKDLDFFDTC登記參加。成功登記的參加者將有機會贏取:

a) 供二人一次進入於「Duffy 與好友 Fans Day」活動當日舉行之： i. 指定時段體驗「Duffy 與好友遊玩屋」， ii. Duffy 與好友萌粉活動專區， iii. 傳媒活動觀賞專區，

b) （出席「Duffy 與好友 Fans Day」活動之得獎者及同行賓客）紀念 品各一份

香港迪士尼樂園度假區首個「Duffy 與好友 Fans Day」活動

香港迪士尼樂園度假區首個「Duffy 與好友 Fans Day」活動

期間限定「StellaLou夢想起舞吧」 

此外，香港迪士尼樂園度假區與香港芭蕾舞團將於45日至10日及414日至16日，舉行全新「StellaLou夢想起舞吧」表演，在歷時30分鐘的表演，見證StellaLou將會一步一步實現成為舞蹈家的夢想！

為紀念StellaLou夢想成真，樂園商店特別推出一系列周邊商品，包括芭蕾舞衣、髮箍、布袋。而選購「StellaLou夢想起舞吧」連限量版徽章及商品電子劵的賓客更可以獲得香港迪士尼限定、以StellaLou的芭蕾舞鞋為形狀的套票專屬徽章。

期間限定「StellaLou夢想起舞吧」 「StellaLou夢想起舞吧」系列周邊商品 「StellaLou夢想起舞吧」系列周邊商品

預訂「迪士尼尊享卡」提升旅程體驗

想更盡興，賓客可預購「迪士尼尊享卡」，於「StellaLou夢想起舞吧」指定場次尊享優先通行、於觀賞專區欣賞指定娛樂表演、並可於指定遊樂設施尊享優先通行。除此之外，香港迪士尼樂園度假區更為賓客提供不同優惠套票，包括商品及餐飲體驗，讓賓客盡情投入無憂無慮的Duffy Fans-tasy萌粉世界！

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受