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2023-02-08 17:54:48

周末好去處｜香港都睇到櫻花！ 盤點春季賞櫻3大打卡位 必去機場櫻花園

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周末好去處｜香港都睇到櫻花！ 盤點春季賞櫻3大打卡位 必去昂坪春花徑

周末好去處｜香港都睇到櫻花！ 盤點春季賞櫻3大打卡位 必去昂坪春花徑

踏入春天，就是櫻花盛放的季節，不少人都會趁機到日本、韓國等地賞櫻。事實上，香港近年亦有不少地方可以看到櫻花，以下為大家盤點3大香港賞櫻好去處，飛唔到日韓都可以去影相打卡！

香港賞櫻好去處｜機場櫻花園

機場赤鱲角南路及觀景山山腳同樣種植了約100棵櫻花樹，品種為「廣州櫻」。踏入初春，櫻花樹盛開，能夠看到一大片粉紅櫻花海，真的非常浪漫！

此外，昂坪360亦於纜車站附近打造一條「昂坪春花徑」，種植了不同品種的櫻花，包括廣州櫻、小喬、南國早櫻、染井吉野櫻、河津櫻、重版生英等。大家更可以登上玻璃纜車，一次過俯瞰櫻花樹，想追櫻的你一定不容錯過！

昂坪春花徑 (圖片來源: 昂坪360) 昂坪春花徑 (圖片來源: 昂坪360) 昂坪春花徑 (圖片來源: 昂坪360) 昂坪春花徑 (圖片來源: 昂坪360) 機場櫻花園 (圖片來源: 香港國際機場) 機場櫻花園 (圖片來源: 香港國際機場) 機場櫻花園 (圖片來源: 香港國際機場) 機場櫻花園 (圖片來源: 香港國際機場)

香港賞櫻好去處｜嘉道理農場暨植物園

嘉道理農場向來都是周末親子好去處，種植了不同品種的花卉。2月有鐘花櫻花（鐘花櫻桃）盛開，顏色呈桃紅，開花時非常壯觀。嘉道理農場官方Facebook更會定時更新開花指數，截至22日，開花指數約百分之五十，大家可以前往胡挺生先生紀念亭欣賞。

地址：香港新界大埔林錦公路

開放時間：09:30 - 17:00

收費：成人$50411歲小童$2560歲或以上長者或合資格殘疾人$204歲以下免費

嘉道理農場 鐘花櫻花 (圖片來源: 嘉道理農場暨植物園) 嘉道理農場 鐘花櫻花 (圖片來源: 嘉道理農場暨植物園) 嘉道理農場 鐘花櫻花 (圖片來源: 嘉道理農場暨植物園) 嘉道理農場 鐘花櫻花 (圖片來源: 嘉道理農場暨植物園)

香港賞櫻好去處｜香港中文大學

中文大學校園內種植了不少花卉，其中以新亞書院知行樓草坪的河津櫻最有名。每年一到2月開花季節，就會吸引不少市民前往觀賞。不過大家在打卡同時，緊記不要破壞校園環境。

地址：新界沙田香港中文大學

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