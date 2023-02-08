周末好去處｜香港都睇到櫻花！ 盤點春季賞櫻4大打卡位 必去機場+昂坪360花海

踏入春天，就是櫻花盛放的季節，不少人都會趁機到日本、韓國等地賞櫻。事實上，香港近年亦有不少地方可以看到櫻花，以下為大家盤點4大香港賞櫻好去處，飛唔到日韓都可以去影相打卡！

昂坪360於纜車站附近打造一條「昂坪春花徑」，種植了不同品種的櫻花，包括廣州櫻、小喬、南國早櫻、染井吉野櫻、河津櫻、重版生英等。大家更可以登上玻璃纜車，一次過俯瞰櫻花樹，想追櫻的你一定不容錯過！

香港賞櫻好去處｜昂坪

香港賞櫻好去處｜昂坪 360

香港賞櫻好去處｜昂坪 360

除了昂坪360外，東通亦有一條「櫻花大道」。機場赤鱲角南路及觀景山山腳同樣種植了約100棵櫻花樹，品種為「廣州櫻」。踏入初春，櫻花樹盛開，一片粉紅櫻花海真的非常浪漫！

香港賞櫻好去處｜機場櫻花園

香港賞櫻好去處｜機場櫻花園

香港賞櫻好去處｜機場櫻花園

香港賞櫻好去處｜嘉道理農場暨植物園

嘉道理農場向來都是周末親子好去處，種植了不同品種的花卉。2月有鐘花櫻花（鐘花櫻桃）盛開，顏色呈桃紅，開花時非常壯觀。嘉道理農場官方Facebook更會定時更新開花指數，截至2月2日，開花指數約百分之五十，大家可以前往胡挺生先生紀念亭欣賞。

地址：香港新界大埔林錦公路

開放時間：09:30 - 17:00

收費：成人$50；4至11歲小童$25；60歲或以上長者或合資格殘疾人$20；4歲以下免費