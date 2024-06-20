周末好去處｜香港首個「Y2K Style韓式自拍遊樂園」登陸又一城 4大主題場景+韓國最新貼紙相機 開幕限定3送1優惠

Y2K風格近期深受歡迎，韓式自拍館Ditto.Snap由即日起於九龍城又一城開設首個「Y2K Style韓式自拍遊樂園」，於不同樓層設置最新主題貼紙相機。除了以TOPVIEW拍攝角度為主打外，更有四大全新主題設計首度亮相。同步推出出限時3送1優惠，每日名額只有100個。即睇詳情！

Ditto.Snap與又一城合作設立的全港首個「Y2K Style韓式自拍遊樂園」分布於商場5個樓層 (LG2 至 L2 層)，配合又一城的商戶組合，每層均特設獨立主題，包括四個全新主題：「木製復古」、「粉紅主題」、「校園風」和「科幻未來」，聯同備受歡迎的經典「復古加油站」主題，包攬TOPVIEW、平拍和魚眼TOPVIEW，五大主題，四大拍攝風格，為大家帶來多角度拍攝的Y2K自拍體驗！

每部貼紙相機提供多達4款框架選擇，包括1格、4格、6格相片形式；拍攝後可以掃瞄QR Code，取得相片的電子檔(.jpg)及拍攝時的花絮短片(gif.檔案)，為您紀錄每個拍攝時光；「木製復古」更特別提供8格及黑白濾鏡模式！每部機外均設有路牌和打卡位，並提供不同的配飾、道具。另外亦有免費提供的logo貼紙和相套，令您的自拍照片更具個人特色！

「復古加油站 」 LG2 層 「復古加油站」是Ditto.Snap最為經典大熱的主題，奪目的全黃色色調TOPVIEW貼紙相機將復古風格透徹展現，位於LG2層，近商場出入口位置，方便帶同寵物一同自拍；外面的招牌「交通廣角鏡」極有特色，難怪備受追捧！

「木製復古」 Vintage Box LG1 層 集結時尚潮流的LG1層，設有全新的「木製復古」主題平拍貼紙相機，復古主題搭配潮流時尚形成強列對比，貼紙相機主打全木背景和懷舊相框，模擬電影、MV的感覺；一旁的書桌上設有多款懷舊道具去延伸主題，包括舊式電話、打字機等，更提供牛皮信封相套，造就滿滿70年代感。

「粉紅主題」 G 層 G層放置以Y2K Black Pink風格的「粉紅主題」TOPVIEW貼紙相機，少女感十足；加上外面的透明粉紅色長椅及Y2K風格的背景，亦是女生們必到的打卡熱點！

「校園風」 L1 層 L1層大玩青春活力「校園風」，粉藍調大型儲物櫃的設計非常亮眼；機內的班房背景，在魚眼鏡頭下更顯朝氣，恍如置身校園！外面淺灰色的儲物櫃，可以讓大家貼上貼紙相，再拍照打卡！

「科幻未來」 L2 層 位於L2層的「科幻未來」TOPVIEW貼紙相機，全鏡面的設計與花草擺設形成強烈的對比，配合L2天幕建築設計，天然採光加上科技感十足的佈置，恍如置身於「外太空伊甸園」。一旁的長椅同樣極具科幻感，絕對是打卡一絕！

開幕限定 3 送 1 震撼優惠 又一城限定禮品 為慶祝「Y2K Style韓式自拍遊樂園」於又一城開幕，Ditto.Snap將於2024年6月19日至26日期間，推出買3送1的限定震撼優惠，每日名額限量100個。Ditto.Snap亦特別為又一城的顧客準備了限量Y2K吊飾*，只要在影完相後，攜同相紙到LG2層的貼紙相機位置，向工作人員展示相紙，並即場在Instagram追蹤 @ditto.snap及 @festivalwalkhk，即可免費得到限量Y2K吊飾*乙條。數量有限，先到先得，送完即止。

Y2K吊飾