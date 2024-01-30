周末好去處｜香港首個LEGO®真實版主題密室逃脫 $250/位 送$50LEGO®盒裝產品兌換劵

LEGO®一向都是合家歡的玩具遊戲，不論任何年輕階層都有捧場客！樂高最近與LOST密室逃脫聯手打造全港首個LEGO®真實版主題密室逃脫，以LEGO® CITY全新盒組系列為設計靈感，還原LEGO® CITY監獄島的埸景，LEGO®粉絲可以全身投入樂高世界，利用無窮想像力及創意找尋線索！LEGO®密室逃脫共設「逃脫監獄島」以及「智鬥逃犯」兩大主題，分別登陸LOST銅鑼灣店和沙田店，每位收費$250，參加費用已包括$50 LEGO®盒裝產品兌換劵，玩完一於買走心水LEGO®返屋企！

親子必玩！LEGO®真實版主題密室逃脫

全新LEGO®主題密室逃脫完美還原LEGO® CITY監獄島的埸景，令各位玩家更容易代入角色之中，進行一場沉浸式密室逃脫大冒險。主題密室特設兩大主題，玩家藉著扮演兩種角色身份，從而完成各自精彩的故事線。玩家可以選擇扮演獄中的囚犯，於密室中尋找隱密的逃生通道，實行周詳的逃獄計劃（銅鑼灣LOST密室逃脫主題）；以及扮演獄警搜索囚犯留下的蛛絲馬跡，追捕蓄謀已久的逃犯們（沙田LOST Junior密室逃脫主題）。主題密室逃脫融入LEGO® CITY的最新盒組警方監獄島（60419）、警察行動刑事實驗室（60418），關卡創作出不同難度的謎題考驗玩家的觀察力，於限時35分鐘內破解難關。同時，玩家亦需要利用創造力及LEGO®顆粒觸發機關，在組裝及拼砌之外帶來更大的趣味。密室逃脫雖然並非新鮮事，但以LEGO®為設計確實少見，大家有興趣的話一於相約好友組隊參加！