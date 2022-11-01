周末好去處｜香港GO嘉年華11月尾登陸亞博 6大主題專區+台灣夜市+必搶$1筍貨

又有機會掃平貨啦！首屆「香港GO嘉年華2022」將於11月25至28日在亞洲國際博覽館舉行，場內有逾400個攤位，推出$1購物優惠，以超抵價就可以買到A5和牛西冷、冷泡咖啡、咖啡豆等，首1,000名入場更可獲贈紀念品及獎劵，即睇購票詳情！

多款必搶 $1 筍貨 首 1,000 名入場可獲獎品

展覽為亞洲國際博覽館歷來規模最大的B2C展覽，以「GO聖誕購物和美食嘉年華」為主題，有超過400個攤位，更有多款低至$1的購物優惠，包括原價$6,260，現售$100之Glory Crystal's Home斑彩石吊墜；原價$338，現售$1來自牛勢健康農場食品的日本A5宮崎和牛西冷；原價$370，現售$1的麗豐國際（香港）保健品Essential Oil等。

另有其他限量$1優惠：韓國搓手液$ 1 /支 ；善然坊一條根$ 1/樽；茶記沙嗲牛肉$1/包；泰式鳳爪$1/包；哥倫比亞冷泡咖啡$1/盒；千年古樹茶·2022年頭春$1/袋及1930咖啡豆 $1等。

另外每日首1,000名入場人士，或勝出攤位遊戲者可隨機獲得獎品換領券，獎品總值100萬元，包括$6,600的高冰種觀音吊墜、$1,500元水果酒及$1,400元的智能煲。