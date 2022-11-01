周末好去處｜香港GO嘉年華11月尾登陸亞博 6大主題專區+台灣夜市+必搶$1筍貨

又有機會掃平貨啦！首屆「香港GO嘉年華2022」將於11月25至28日在亞洲國際博覽館舉行，場內有逾400個攤位，推出$1購物優惠，以超抵價就可以買到A5和牛西冷、冷泡咖啡、咖啡豆等，首1,000名入場更可獲贈紀念品及獎劵，即睇購票詳情！
多款必搶$1筍貨 首1,000名入場可獲獎品
展覽為亞洲國際博覽館歷來規模最大的B2C展覽，以「GO聖誕購物和美食嘉年華」為主題，有超過400個攤位，更有多款低至$1的購物優惠，包括原價$6,260，現售$100之Glory Crystal's Home斑彩石吊墜；原價$338，現售$1來自牛勢健康農場食品的日本A5宮崎和牛西冷；原價$370，現售$1的麗豐國際（香港）保健品Essential Oil等。
另有其他限量$1優惠：韓國搓手液$ 1 /支 ；善然坊一條根$ 1/樽；茶記沙嗲牛肉$1/包；泰式鳳爪$1/包；哥倫比亞冷泡咖啡$1/盒；千年古樹茶·2022年頭春$1/袋及1930咖啡豆 $1等。
另外每日首1,000名入場人士，或勝出攤位遊戲者可隨機獲得獎品換領券，獎品總值100萬元，包括$6,600的高冰種觀音吊墜、$1,500元水果酒及$1,400元的智能煲。
6大香港旅遊專區 同場加映台灣7大景點觀光位+夜市
除此之外，場內更特別建造仿如網紅街的大型主題館，以及香港6大旅遊著名主題景點，各專區均設多項娛樂消閒及旅遊活動元素等。有不同香港重點景點，包括「旺角女人街」、「太子花園街」、「黃大仙」、「沙田」、「銅鑼灣」、「大嶼山」等，大家更可以即場體驗「打小人」！此外，今年亦讓市民走進台灣7大景點觀光打咭、遊走夜市購買手信特產，以及大玩多款有獎遊戲，勝出攤位遊戲者更可隨機獲得獎品換領券。
門票限時免費 買套票送遊戲贈券
標準門券原價$20，現進行限時免費優惠，公眾入場即能獲免費派發；其他活動套票門劵已公開於Klook發售，套票分為單人($40)及4人家庭($100)，單人票首5000名送台灣紀念登機証及台灣遊戲贈券一張，家庭套票首1000名送台灣紀念登機証及台灣遊戲贈券四張。
套票門劵已公開於Klook發售，詳情可參閱活動網站：www.gogogo-hk.com
日期：2022年11月25至28日（星期五至星期一）
地點：亞洲國際博覽館2號展館