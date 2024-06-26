周末好去處｜麥當勞X港鐵紅磡站「站見」鐵路展 推McCafé列車主題熱飲 歎啡送限量Postcard

三款McCafé列車主題熱飲分別以朱古力粉隨機撒上是次「站見」鐵路展展出的三款列車圖案，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」以及56號柴油電動機車「杜利華號」。一眾鐵路迷絕對不能錯過！

「站見」鐵路展自推出以來反應熱烈，麥當勞將聯乘港鐵於7月至8月舉辦3場親子會會員專場，親子會會員可帶同小朋友參觀展覽，一同穿越香港鐵路的今昔。由即日起至7 月7日，親子會會員可透過麥當勞發放的電郵內之網址登記，每場只限40位會員，名額有限，先到先得，各位家長記住把握機會！