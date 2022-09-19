周末好去處｜黃埔天地10月限定《Coffee 4ever市集》 14個特色咖啡品牌駐場 送咖啡現金券

10月1日除了是國慶外，更是國際咖啡日。香港咖啡文化與日俱增，不少朋友都是咖啡迷，每天一啡已成品味習慣，紅磡黃埔天地特意在這個長周末，一連四日為咖啡愛好者帶來《Coffee 4ever市集》，讓大家盡享「啡」凡滋味，更送出《賞嘆Coffee Break》現金券優惠。

限定特色咖啡市集 14 個特色咖啡品牌駐場 適逢10月1日是國際咖啡日，黃埔天地《Coffee 4ever市集》將於2022年10月1日至4日舉行，集合14個特色咖啡品牌駐場，當中包括Aster Roaster、Entrebox HK、Cest la Vie等人氣品牌，售賣各款咖啡豆及咖啡用具，多款咖啡好物等着大家前來發掘。不論是咖啡新手或資深咖啡控，都定能樂在其中！ 市集日期：2022年10月1- 4日

市集時間：中午12時至晚上8時

市集地點：時尚坊MTR層

消費滿 $400 送現金券 請你飲咖啡 一杯香濃咖啡，絕對能為一天的好心情加分！黃埔天地於市集活動期間同期推出《賞嘆Coffee Break》，顧客凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日單一機印發票，即可換領指定咖啡店$50現金券一張，每日數量有限，換完即止。 換領日期：2022年10月1-4日

換領時間：下午2時至晚上10時

換領地點：時尚坊地下換領處

新店 Pastime Café 進駐 買咖啡豆有 8 折 Pastime Café即將於黃埔天地聚寶坊開業，亦會於市集活動中駐場，同時推出分店獨家優惠，凡於Pastime Café黃埔分店購買任何咖啡或咖啡豆，可獲贈$50 Pastime Cafe美食現食券；購買任何自家炒製咖啡豆，更可享8折優惠。藍白希臘風的Pastime Café，打卡位處處，作為寵物友善餐廳，黃埔天地店更特意增添半戶外梳化，方便大家帶同毛孩前來打卡，細味曾在澳洲奪獎的自家炒製咖啡豆，歡度閒悠咖啡時光！