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2022-09-19 16:30:00

周末好去處｜黃埔天地10月限定《Coffee 4ever市集》 14個特色咖啡品牌駐場 送咖啡現金券

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周末好去處｜黃埔天地10月限定《Coffee 4ever市集》 14個特色咖啡品牌駐場 送咖啡現金券

周末好去處｜黃埔天地10月限定《Coffee 4ever市集》 14個特色咖啡品牌駐場 送咖啡現金券

101日除了是國慶外，更是國際咖啡日。香港咖啡文化與日俱增，不少朋友都是咖啡迷，每天一啡已成品味習慣，紅磡黃埔天地特意在這個長周末，一連四日為咖啡愛好者帶來《Coffee 4ever市集》，讓大家盡享「啡」凡滋味，更送出《賞嘆Coffee Break》現金券優惠。

限定特色咖啡市集 14個特色咖啡品牌駐場

適逢101日是國際咖啡日，黃埔天地《Coffee 4ever市集》將於2022101日至4日舉行，集合14個特色咖啡品牌駐場，當中包括Aster RoasterEntrebox HKCest la Vie等人氣品牌，售賣各款咖啡豆及咖啡用具，多款咖啡好物等着大家前來發掘。不論是咖啡新手或資深咖啡控，都定能樂在其中！

市集日期：2022101- 4
市集時間：中午12時至晚上8
市集地點：時尚坊MTR

Entrebox HK First Place Coffee Harmony Coffee Lot 19 Coffee Roasters M.A.D Coffee PALICOFFEE Pastime Café Stubborn Coffee Roaster Aster Roaster C’est la Vie Coffee Cuppals Coffee DS Studio

消費滿$400送現金券 請你飲咖啡

一杯香濃咖啡，絕對能為一天的好心情加分！黃埔天地於市集活動期間同期推出《賞嘆Coffee Break》，顧客凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日單一機印發票，即可換領指定咖啡店$50現金券一張，每日數量有限，換完即止。

換領日期：2022101-4
換領時間：下午2時至晚上10
換領地點：時尚坊地下換領處

消費滿$400，即可換領指定咖啡店$50現金券一張

消費滿$400，即可換領指定咖啡店$50現金券一張

新店Pastime Café進駐 買咖啡豆有8

Pastime Café即將於黃埔天地聚寶坊開業，亦會於市集活動中駐場，同時推出分店獨家優惠，凡於Pastime Café黃埔分店購買任何咖啡或咖啡豆，可獲贈$50 Pastime Cafe美食現食券；購買任何自家炒製咖啡豆，更可享8折優惠。藍白希臘風的Pastime Café，打卡位處處，作為寵物友善餐廳，黃埔天地店更特意增添半戶外梳化，方便大家帶同毛孩前來打卡，細味曾在澳洲奪獎的自家炒製咖啡豆，歡度閒悠咖啡時光！

Pastime Café黃埔分店獨家優惠：凡購買任何自家炒製咖啡豆，可享8折優惠

Pastime Café黃埔分店獨家優惠：凡購買任何自家炒製咖啡豆，可享8折優惠

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